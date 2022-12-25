Суарес с женой навестили Месси, отдыхающего с семьей в Росарио

и вместе с женами отдыхают на родине аргентинца.

Уругвайский форвард и его супруга София Бальби приехали в гости к семье Месси в Росарио.

Нападающий « » выложил в сторис инстаграма фото со своей женой , Суаресом и Бальби.

«Спасибо, что приехали, друзья! Я так вас люблю», – подписал фото Месси.

Фото: инстаграм Лионеля Месси