Суарес с женой навестили Месси, отдыхающего с семьей в Росарио
Лионель Месси и Луис Суарес вместе с женами отдыхают на родине аргентинца.
Уругвайский форвард и его супруга София Бальби приехали в гости к семье Месси в Росарио.
Нападающий «ПСЖ» выложил в сторис инстаграма фото со своей женой Антонеллой Рокуццо, Суаресом и Бальби.
«Спасибо, что приехали, друзья! Я так вас люблю», – подписал фото Месси.
Фото: инстаграм Лионеля Месси
видно, что изголодалась, фальшивая улыбка и эмоции. думаю, Кусарез там раздал ночью хороших рычагов