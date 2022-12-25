Суарес с женой навестили Месси, отдыхающего с семьей в Росарио

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу светская хроника Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес соцсети девушки и спорт Антонелла Рокуццо Футбол

Лионель Месси и Луис Суарес вместе с женами отдыхают на родине аргентинца.

Уругвайский форвард и его супруга София Бальби приехали в гости к семье Месси в Росарио.

Нападающий «ПСЖ» выложил в сторис инстаграма фото со своей женой Антонеллой Рокуццо, Суаресом и Бальби.

«Спасибо, что приехали, друзья! Я так вас люблю», – подписал фото Месси.

Фото: инстаграм Лионеля Месси

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23 комментария

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Clausura
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Ну вот и Суарес повеселел. :)
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umnik3
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Ответ Tollie
надеюсь, жаркая была ночка! Кусака отработал всех по полной
у тебя попка болит?
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Мансур Абдрахимов
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Ответ DolJun
как агуеро это допустил?)
Он фоткал
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DolJun
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как агуеро это допустил?)
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nicknametoyou
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представляю, как вдохновляла жена Месси его на чемпионате
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Великий Алонсо
Страшная баба у Суареса конечно, а вот Антонелле можно присунуть пока Лео не видит
Вот это у вас диалог, прям два типичных фанатика Роналду)
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Великий Алонсо
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Ответ Tollie
по ней видно, что она сама не против. да и чего там от Месси ждать, с ноготок всё👌 соматропин, конечно, творит чудеса, но не настолько. видно, что изголодалась, фальшивая улыбка и эмоции. думаю, Кусарез там раздал ночью хороших рычагов
У него с ноготок это точно, думаю не больше 14 см.
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Tollie
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Ответ Великий Алонсо
Страшная баба у Суареса конечно, а вот Антонелле можно присунуть пока Лео не видит
по ней видно, что она сама не против. да и чего там от Месси ждать, с ноготок всё👌 соматропин, конечно, творит чудеса, но не настолько.

видно, что изголодалась, фальшивая улыбка и эмоции. думаю, Кусарез там раздал ночью хороших рычагов
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Tollie
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надеюсь, жаркая была ночка! Кусака отработал всех по полной
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Великий Алонсо
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Страшная баба у Суареса конечно, а вот Антонелле можно присунуть пока Лео не видит
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Кеша
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Симпатичные молодые люди . Когда молодые все счастливые и красивые . Особенно женщины хороши !
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Нелысый шарлатан
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Какая де красивая у Месси жена...
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ASolovjow
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очень спортивная новость
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Игорь Климов
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Ответ krealpmoney
думаю, за отстаивание его чести в комментах на спорце, тебе уже положено минимум 10 пар
Так возьми и отправь мне хоть одну такую пару тапочек, по адресу: - "На деревню дедушке".
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jackson_07
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У них по-настоящему крепкая искренняя дружба.
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Дворец культуры Центральный
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Ответ Игорь Климов
Хочу такие же тапочки как у Месси!
Хочи
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Роман
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Ответ Leo
Зачетные тапки, однако, у лучшего игрока ЧМ .
Может себе позволить с призовых)))
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krealpmoney
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Ответ Игорь Климов
Хочу такие же тапочки как у Месси!
думаю, за отстаивание его чести в комментах на спорце, тебе уже положено минимум 10 пар
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Игорь Климов
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Хочу такие же тапочки как у Месси!
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Alone
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Эх там кайфовая погода, +25, +30, не то что в Москве завидую по-доброму
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Leo
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Зачетные тапки, однако, у лучшего игрока ЧМ .
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Рыжий Бизон
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Мило смотрятся все вчетвером, сразу видна хорошая дружба. У Роналду, если бы он выиграл ЧМ была бы фотка только с семьёй и с Пирсом Мороганом
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NURI Galiev
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+9
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