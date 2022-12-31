«Гремио» объявил о подписании Суареса. Контракт с форвардом – до конца 2024-го

продолжит карьеру в Бразилии.

Уругвайский нападающий подписал контракт с « » до конца 2024 года. Сообщалось, что форвард станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Последним клубом нападающего был « », который он покинул перед ЧМ-2022.

Подробную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

Иллюстрация: https://gremio.net/

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