«Гремио» объявил о подписании Суареса. Контракт с форвардом – до конца 2024-го
Луис Суарес продолжит карьеру в Бразилии.
Уругвайский нападающий подписал контракт с «Гремио» до конца 2024 года. Сообщалось, что форвард станет самым высокооплачиваемым игроком команды.
Последним клубом нападающего был «Насьональ», который он покинул перед ЧМ-2022.
Подробную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.
Иллюстрация: https://gremio.net/
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Луис на уровне Южной Америки ещё может разрывать.