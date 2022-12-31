«Гремио» объявил о подписании Суареса. Контракт с форвардом – до конца 2024-го

Теги Гремио высшая лига Бразилия трансферы Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес высшая лига Уругвай Насьональ Монтевидео Д2 Бразилия Футбол

Луис Суарес продолжит карьеру в Бразилии. 

Уругвайский нападающий подписал контракт с «Гремио» до конца 2024 года. Сообщалось, что форвард станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Последним клубом нападающего был «Насьональ», который он покинул перед ЧМ-2022.

Подробную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь

Иллюстрация: https://gremio.net/

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20 комментариев

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Arty K.
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Крутой переход! :) Суарес ещё может класс показать
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dream way
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Супер! Ещё интереснее будет смотреть предстоящую бразильскую серию А. И по командам и по составу игроков будет один из лучших !
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микрочелн
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Хряк побегает еще немного в нападении
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Арсений Элин
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Однозначно поможет,в том числе как пример для молодёжи!
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Panther Black
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Хотя больше не будет ЧМ и из за этого он покинул насьонал свой дом
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Виктор Александров
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Ответ Даниэль Алисса Алисса
Гремио в 2й бразильской лиге играет🙈
Новый сезон начнут в вышке.
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Кеды и бутса
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Пора бы уже в Европу перебираться, а то стагнирует и загубит карьеру.
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Даниэль Алисса Алисса
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Ответ corazón blanco
И везде выигрывает титулы чемпиона, причём находясь на главных ролях.
Гремио в 2й бразильской лиге играет🙈
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Sasha_Ubriaco
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Норм подарок на НГ для фанов )
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Виктор Александров
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Ответ Дмитрий Сотников
Пошёл по клубам
Южная Америка - это не Африка или Азия. Там приличный уровень футбола.
+4
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Direct free kick
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Ответ Барсик Юрана
Конечно не Аль-наср, но тоже ничего
А где 800 голов симулянтеса?
+6
-13
-7
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Виктор Александров
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Удачи, Эль Пистолеро!🇺🇾
+16
-2
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Muhammad Juraev
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Ответ Дмитрий Сотников
Пошёл по клубам
Это вам не в Аль наср ради денег
+3
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Фарид Харисов
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Ответ Дмитрий Сотников
Пошёл по клубам
На пол года пришел в родной клуб переконтоваться, взял чашку, отправился дальше — это называется пошел по клубам?)

Луис на уровне Южной Америки ещё может разрывать.
+11
-2
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corazón blanco
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Ответ Дмитрий Сотников
Пошёл по клубам
И везде выигрывает титулы чемпиона, причём находясь на главных ролях.
+42
-3
+39
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Терминатор///Айлбибекович
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Вот это я понимаю контракт на закате карьеры.В отличии...Ну ,если вы понимаете о чем я...
+1
-3
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Jesc
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Это конец... Теперь точно все
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Барсик Юрана
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Конечно не Аль-наср, но тоже ничего
+62
-14
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Дмитрий Сотников
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Пошёл по клубам
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Фанат Лионеля Месси
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Эль-Пистолеро вернёт Гремио на вершину :)
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