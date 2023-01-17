Холанд о тех, за кем следил в детстве: «От Златана к ван Перси, от Варди к Агуэро, Месси»

рассказал, за какими игроками следил в детстве.

«Я стараюсь быть умнее, сообразительнее, опережая людей, против которых я играю. Я стараюсь включать голову. Потому что если я сделаю это, если у меня будет одна секунда, то я смогу завершить, и он не сможет заблокировать [удар], например. Они думают, что я пробью так (показывает влево – прим.), а я подаюсь туда (показывает вправо – прим.) и забиваю. Это то, о чем я все время думаю», – отметил норвежский форвард.

Холанд рассказал, что в детстве наблюдал за другими форвардами, имитируя их движения и пытаясь понять, что сделало их уникальными.

«От Златана к ван Перси, от Варди к , . Негредо, Эдин Джеко, ... Я думаю, все дело в том, чтобы думать, включать голову», – сказал нападающий « ».

Слуцкий о Холанде: «Осимхен превосходит его по набору качеств. Не кажется, что Эрлинг – длинная история гипертопового уровня»