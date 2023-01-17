Холанд о тех, за кем следил в детстве: «От Златана к ван Перси, от Варди к Агуэро, Месси»

Теги Златан Ибрагимович Робин ван Перси Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Серхио Агуэро Альваро Негредо Марио Балотелли Эдин Джеко Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд рассказал, за какими игроками следил в детстве.

«Я стараюсь быть умнее, сообразительнее, опережая людей, против которых я играю. Я стараюсь включать голову. Потому что если я сделаю это, если у меня будет одна секунда, то я смогу завершить, и он не сможет заблокировать [удар], например. Они думают, что я пробью так (показывает влево – прим.), а я подаюсь туда (показывает вправо – прим.) и забиваю. Это то, о чем я все время думаю», – отметил норвежский форвард.

Холанд рассказал, что в детстве наблюдал за другими форвардами, имитируя их движения и пытаясь понять, что сделало их уникальными.

«От Златана к ван Перси, от Варди к Агуэро, Месси. Негредо, Эдин Джеко, Балотелли... Я думаю, все дело в том, чтобы думать, включать голову», – сказал нападающий «Манчестер Сити».

Слуцкий о Холанде: «Осимхен превосходит его по набору качеств. Не кажется, что Эрлинг – длинная история гипертопового уровня»

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6 комментариев

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jackson_07
Холанд это Ибрагимович, который может бегать как конь.
+1
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Макс Шева
Он там не упомянул ещё пару фамилий : Питер Крауч, Гомис Бафетимби и малюк Мората.За ними от тоже следил ,но по четным дням недели
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Кино Музыка
На Месси мало похож.
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Пако
Теперь "следят" за ним, за Эрлнгом Холандом.
+2
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ман сити фейк
Жаль его не видели с Агуэро в одной команде
+5
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Fan of Sport
Правильно, каждый игрок имеет свои сильные стороны и у каждого можно чему-то научиться.
+1
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