Саудовский бизнесмен за 2,6 млн долларов купил ВИП-билет на матч Месси против Роналду. Деньги пойдут на благотворительность

Бизнесмен заплатил 2,6 млн долларов, чтобы увидеть матч Месси против Роналду.

В четверг, 19 января, « » сыграет в Эр-Рияде с командой звезд саудовских команд «Аль-Хилаль» и « », за которую с недавних пор выступает Криштиану Роналду.

Саудовский бизнесмен Мушреф аль-Гамди, генеральный директор группы недвижимости AqarOne, выиграл благотворительный аукцион, на котором продавался ВИП-билет на игру.

Торги начались с 1 миллиона саудовских риялов. Аль-Гамди выиграл, заплатив 10 млн риялов (около 2,6 млн долларов).

Помимо непосредственно билета на матч, Аль-Гамди сможет зайти в раздевалки и сфотографироваться с игроками.

Вся выручка от аукциона пойдет на благотворительность.

и не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.

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