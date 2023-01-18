Саудовский бизнесмен за 2,6 млн долларов купил ВИП-билет на матч Месси против Роналду. Деньги пойдут на благотворительность

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Бизнесмен заплатил 2,6 млн долларов, чтобы увидеть матч Месси против Роналду.

В четверг, 19 января, «ПСЖ» сыграет в Эр-Рияде с командой звезд саудовских команд «Аль-Хилаль» и «Аль-Наср», за которую с недавних пор выступает Криштиану Роналду.

Саудовский бизнесмен Мушреф аль-Гамди, генеральный директор группы недвижимости AqarOne, выиграл благотворительный аукцион, на котором продавался ВИП-билет на игру.

Торги начались с 1 миллиона саудовских риялов. Аль-Гамди выиграл, заплатив 10 млн риялов (около 2,6 млн долларов).

Помимо непосредственно билета на матч, Аль-Гамди сможет зайти в раздевалки и сфотографироваться с игроками.

Вся выручка от аукциона пойдет на благотворительность.

Лионель Месси и Криштиану Роналду не играли друг против друга с декабря 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче Лиги чемпионов, а Роналду сделал дубль.

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11 комментариев

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Lionel Van Damme
Оба на банке))
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Роман
Чтобы собрать на благотворительность и посмотреть на Роналду тратится 2.6 млн
Футболка Месси на аукционе за 43 тыс. р. на благотворительность.

Оба дела важны. Только вот Роналду за пределами футбола вносит значимый вклад.
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jacket
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Последняя глава?
Messi vs Ronaldo. EndGame или Месси против Роналду. Финал.
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AnMe
Нифига шейхи умные
Могут такое мутить часто
Сначала один выигрывает, потом второй берет реванш
Целый спектакль
И собирают триллиарды
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King_X
Почти как Баринова купить
А сколько Суторминых будет - так вообще...
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Гусейн Магомедрасулов
Если бы оформил фан-айди, мог бы календарь получить лично из рук Терюшкова.
+14
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porosenochek
За эти деньги надо на поле за саудитов выпускать, да еще и выкатить на пустые ворота под удар...
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corazón blanco
Ответ udiekemen
Думаю это в последний раз)
В их действующих карьерах - возможно и последняя. А потом я думаю, что зачастую будут приглашены на матч всех звёзд, матч ветеранов Мадрида и Барселоны и т. п.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Los Galácticos
Матч так и будет называтся Месси против Роналду )
Последняя глава?
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udiekemen
Ответ Los Galácticos
Матч так и будет называтся Месси против Роналду )
Думаю это в последний раз)
0
-2
-2
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Los Galácticos
Матч так и будет называтся Месси против Роналду )
+16
0
+16
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