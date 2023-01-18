Рио Фердинанд: «Каземиро уничтожает Парти в плане статистики. Томас недостаточно хорош в обороне, чтобы делать то, что Каземиро»

считает, что хавбек «МЮ» Каземиро заметно сильнее из « ».

«Если говорить об их важности для своих команд... Можно поспорить, что в целом они примерно равны. Но если посмотреть на статистику Каземиро, то он просто уничтожает Парти.

Парти недостаточно хорош в обороне, чтобы делать то, что делает [в « »]. Томас не оказал бы на оборону «МЮ» такого влияния.

Хотя с мячом он делает больше. Парти управляет игрой «Арсенала». Его пасы невероятны», – сказал бывший защитник манкунианцев в своем подкасте.