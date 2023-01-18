Рио Фердинанд: «Каземиро уничтожает Парти в плане статистики. Томас недостаточно хорош в обороне, чтобы делать то, что Каземиро»
Рио Фердинанд считает, что хавбек «МЮ» Каземиро заметно сильнее Томаса Парти из «Арсенала».
«Если говорить об их важности для своих команд... Можно поспорить, что в целом они примерно равны. Но если посмотреть на статистику Каземиро, то он просто уничтожает Парти.
Парти недостаточно хорош в обороне, чтобы делать то, что делает Каземиро [в «Манчестер Юнайтед»]. Томас не оказал бы на оборону «МЮ» такого влияния.
Хотя с мячом он делает больше. Парти управляет игрой «Арсенала». Его пасы невероятны», – сказал бывший защитник манкунианцев в своем подкасте.
Да и как бы речь об одном из лучший ЦОПов поколения, какие споры могут быть о том что бразилец офигенный.
Сравнение чисто, чтобы больше людей ретвитнуло
Сами игроки понимают что это просто очередной матч. Можно выиграть МЮ и проиграть Борнмуту, так что просто очередной матч чемпионата нас ждут.