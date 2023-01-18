Рио Фердинанд: «Каземиро уничтожает Парти в плане статистики. Томас недостаточно хорош в обороне, чтобы делать то, что Каземиро»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Арсенал Каземиро Томас Парти Футбол

Рио Фердинанд считает, что хавбек «МЮ» Каземиро заметно сильнее Томаса Парти из «Арсенала».

«Если говорить об их важности для своих команд... Можно поспорить, что в целом они примерно равны. Но если посмотреть на статистику Каземиро, то он просто уничтожает Парти.

Парти недостаточно хорош в обороне, чтобы делать то, что делает Каземиро [в «Манчестер Юнайтед»]. Томас не оказал бы на оборону «МЮ» такого влияния.

Хотя с мячом он делает больше. Парти управляет игрой «Арсенала». Его пасы невероятны», – сказал бывший защитник манкунианцев в своем подкасте.

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41 комментарий

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emptinesspetr
Есть Каземиро и есть все остальные.
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Slavick Nemkovsky
Ответ Рустам Атаев
Кстати Каземиро открылся лучше чем в Реале
Каземиро выиграл 4 ЛЧ в Реале, но так и не раскрылся бедолага )
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FilFil
Как же много начали говорить эти эксперты мумушные. Лучше бы судейство их команды обсудили. Надеюсь Арсенал остудит их в воскресенье. Каземиро конечно хорош, но и половины Парти не стоит в атаке. Парти намного разнообразнее и реальный мозг команды
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obid
Так Казе лучший опорник мира. И даже если МЮ проиграет Арсеналу этот факт не изменится
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Schiaff1no
У Парти Джака рядом, ему и не нужно статистические показатели в защите бить, у Каземиро Фред с Эриксеном.
Да и как бы речь об одном из лучший ЦОПов поколения, какие споры могут быть о том что бразилец офигенный.

Сравнение чисто, чтобы больше людей ретвитнуло
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10STRELSOVDELPIEROMESSI
Каземиро сейчас как опорник самый сильный. Это та опора зачёт чего Реал выигрывал проигрышные матчи. Он не хватает Барселоне сейчас, всегда хотел чтобы в центре Барселоны был такой игрок
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krealpmoney
Ответ Джейме Ланнистер
После поражение в первом круге тоже так говрили. После ничьи с Саутом тоже. Теперь после этого матча? Сами игроки понимают что это просто очередной матч. Можно выиграть МЮ и проиграть Борнмуту, так что просто очередной матч чемпионата нас ждут.
согласен, это только половина чемпионата, вот если бы это была финишная прямая, тогда еще можно было бы говорить про какое-то определяющее воздействие
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Джейме Ланнистер
Ответ ZamoRano
А почему насильник парти вообще на свободе?..
Чтобы наказать АПЛ.
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Джейме Ланнистер
Ответ Ronny92
Победа Юнайтед окажет сильное воздействие на сам Арсенал. В любом случае, они останутся первыми, но давление будет колоссальным. К тому же оба проигрыша будут от одной команды - может и остальные на это сподобятся.
После поражение в первом круге тоже так говрили. После ничьи с Саутом тоже. Теперь после этого матча?
Сами игроки понимают что это просто очередной матч. Можно выиграть МЮ и проиграть Борнмуту, так что просто очередной матч чемпионата нас ждут.
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CyberUnited
Ответ Ronny92
Победа Юнайтед окажет сильное воздействие на сам Арсенал. В любом случае, они останутся первыми, но давление будет колоссальным. К тому же оба проигрыша будут от одной команды - может и остальные на это сподобятся.
Плюс арсеналу еще предстоит два матча против сити, а мю уже с обеими командами сыграет все матчи.
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Любезный Коссутий
Ответ №7
Не готов МЮ для гонки в этом сезоне, но Каземиро это топ
посмотрим. еще до ЧМ, если бы кто написал, что без нашего Кришти МЮ так прибавит - я бы не поверил.
+1
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Ахма Начоо
Ответ Дядя ТУРА
Ахаххахах
Ахахахахаха должно быть в том месте где мы узнаем что Реал вообще продал такого игрока и уровень команды упал.
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Romeo Yankovich
Ответ ZamoRano
Фены маню как всегда в своем мире живут)
Скоро заявят, что только благодаря их команде он играет на топ уровне и получил возможность завоевать трофеи))
+3
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+3
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Владимир Кузнецов
Даже смешно предполагать, что мюшки выиграют на Эмирейтс. Максимум ничья.
+4
-5
-1
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Attack Sir
Ни один опорник в мире не способен делать то, что делает Каземиро в обороне. Лучший разрушительный опорный полузащитник в XXI веке, думаю. Замечание про работу с мячом, наверное, верное, тут Парти больше похож на Бускетса, который, в свою очередь, лучший созидательный опорник. Мне кажется, сравнивать Парти с Каземиро попросту неверно.
+9
-2
+7
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Ronny92
Ответ <~Inter~>
У них разная культура паса и Томас в этом плане выглядит интереснее. Он способен как Бускетс управлять командой из опорной зоны, а Каземиро никогда толком не показывал эти качества. Другое дело, что без мяча Каземиро монстр с которым может сравниться только Канте будучи в топовой форме
Возможно, в т.н. дирижировании Парти и лучше, но пас у Каземиро тоже на отличном уровне. В матче с Фулхэмом запустил отличный парашют за спину защите, Рэш забил. Мяч Фернандеша в дерби был после его паса.
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kaviknat
Ответ ZamoRano
Фены маню как всегда в своем мире живут)
Фанам МЮ до некоторых фанов Арсенала (типа Моргана), еще огого как далеко
+2
-1
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№7
Ответ Любезный Коссутий
зря Рио торопится. Арсы не случайно находятся на 1 месте - команда очень сильная и слаженная. будем посмотреть. добавлю только, что если МЮ выиграет, то уже реально включится в чемпионскую гонку.
Не готов МЮ для гонки в этом сезоне, но Каземиро это топ
+10
-2
+8
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vcaireac
Ответ rigobersong
Парти постоянно унижал касемирку в дерби, можно сказать был его хозяином:) до сих по непойму как Кросс с двумя балластами в одно рыло тащил полузащиту:) Видать совсем выдохся, что в 33 хочет карьеру завершить, оно и понятно:) Что толстый, что носатый игроки уровня сегунды:))🤣🤣🤣
Писец,что ты несёшь?)
+1
-1
0
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Ronny92
Ответ Любезный Коссутий
зря Рио торопится. Арсы не случайно находятся на 1 месте - команда очень сильная и слаженная. будем посмотреть. добавлю только, что если МЮ выиграет, то уже реально включится в чемпионскую гонку.
Победа Юнайтед окажет сильное воздействие на сам Арсенал. В любом случае, они останутся первыми, но давление будет колоссальным. К тому же оба проигрыша будут от одной команды - может и остальные на это сподобятся.
+9
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+9
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vcaireac
Ответ Рустам Атаев
Кстати Каземиро открылся лучше чем в Реале
Посмеялся) Спасибо)
+1
0
+1
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enechipo
Ответ ZamoRano
А почему насильник парти вообще на свободе?..
Потому что ты не написал заяву в полицию. Поторопись.
+16
-2
+14
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rigobersong
Ответ Висита Эльмурзаев
только вот Парти намного разностороннее, пас, дриблинг и видение поля намного лучше, чем у Каземиро, а вот Каземиро намного лучше в отборе и в воздухе
Парти постоянно унижал касемирку в дерби, можно сказать был его хозяином:) до сих по непойму как Кросс с двумя балластами в одно рыло тащил полузащиту:) Видать совсем выдохся, что в 33 хочет карьеру завершить, оно и понятно:) Что толстый, что носатый игроки уровня сегунды:))🤣🤣🤣
+2
-10
-8
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<~Inter~>
Ответ corazón blanco
Про дриблинг возможно Вы и правы. В остальном +- паритет, у Каземиро тоже хорошая культура паса и виденье поля, в Мадриде это особенно было заметно. Да и у Каземиро в Юнайтед нет задачи подниматься к штрафной соперника, как Парти и разыгрывать мяч с Эдегором. У него задача отобрать или перехватить мяч и быстро отдать его Эриксену или Бруну Фернандешу.
У них разная культура паса и Томас в этом плане выглядит интереснее. Он способен как Бускетс управлять командой из опорной зоны, а Каземиро никогда толком не показывал эти качества. Другое дело, что без мяча Каземиро монстр с которым может сравниться только Канте будучи в топовой форме
+2
-3
-1
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Пепси пеналдувич
Парти один из ключевых игроков Арсенала, так что критика из пальца высосана.
+2
-3
-1
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