Ривалдо о Каземиро: «Он перешел из комфортного «Реала» в кризисный «МЮ» – и команда стала лучше. Еще недавно о 3-м месте даже не думали»

высказался о полузащитнике « » Каземиро.

«Каземиро продемонстрировал свои амбиции, перейдя от комфортной позиции в мадридском « » к принятию трудного вызова в « » в условиях нынешнего кризиса трофеев.

Но ему понадобилось несколько недель, чтобы адаптироваться к Премьер-лиге, и теперь он является боссом полузащиты «Юнайтед», помогая обороне стать менее уязвимой и в то же время все еще имея мужество идти вперед и забивать голы.

Он определенно отличный игрок, обладающий множеством игровых качеств и характером, и «Юнайтед» заметно улучшился с его приходом. Они приближаются к третьему месту [в турнирной таблице] и мечтают о возможной борьбе за титул, чего никто не мог предвидеть несколько месяцев назад», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной в интервью Betfair.

Фердинанд о Каземиро: «Самая важная часть пазла «МЮ». Он словно клей, который все скрепляет»