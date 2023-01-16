Ривалдо о Каземиро: «Он перешел из комфортного «Реала» в кризисный «МЮ» – и команда стала лучше. Еще недавно о 3-м месте даже не думали»
Ривалдо высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Каземиро.
«Каземиро продемонстрировал свои амбиции, перейдя от комфортной позиции в мадридском «Реале» к принятию трудного вызова в «Манчестер Юнайтед» в условиях нынешнего кризиса трофеев.
Но ему понадобилось несколько недель, чтобы адаптироваться к Премьер-лиге, и теперь он является боссом полузащиты «Юнайтед», помогая обороне стать менее уязвимой и в то же время все еще имея мужество идти вперед и забивать голы.
Он определенно отличный игрок, обладающий множеством игровых качеств и характером, и «Юнайтед» заметно улучшился с его приходом. Они приближаются к третьему месту [в турнирной таблице] и мечтают о возможной борьбе за титул, чего никто не мог предвидеть несколько месяцев назад», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии в интервью Betfair.
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