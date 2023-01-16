Ривалдо о Каземиро: «Он перешел из комфортного «Реала» в кризисный «МЮ» – и команда стала лучше. Еще недавно о 3-м месте даже не думали»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Ривалдо Каземиро Футбол

Ривалдо высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

«Каземиро продемонстрировал свои амбиции, перейдя от комфортной позиции в мадридском «Реале» к принятию трудного вызова в «Манчестер Юнайтед» в условиях нынешнего кризиса трофеев.

Но ему понадобилось несколько недель, чтобы адаптироваться к Премьер-лиге, и теперь он является боссом полузащиты «Юнайтед», помогая обороне стать менее уязвимой и в то же время все еще имея мужество идти вперед и забивать голы.

Он определенно отличный игрок, обладающий множеством игровых качеств и характером, и «Юнайтед» заметно улучшился с его приходом. Они приближаются к третьему месту [в турнирной таблице] и мечтают о возможной борьбе за титул, чего никто не мог предвидеть несколько месяцев назад», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии в интервью Betfair.

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5 комментариев

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RedDevil1909
Ответ ПравдоРуб
Я был одновременно рад этому переходу как болельщик МЮ, и шокирован им. Я до сих пор не пойму по какой причине Каземиро ушел из такого Реала в такой МЮ, но был уверен что Каземиро заиграет в МЮ и станет одним из лидеров
если бы он не выиграл все что можно в Реале - уверен мы бы его не увидели а так новый вызов и чемпионат + контракт отличный,Перес вряд-ли бы такой предложил - по длительности уж точно
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corazón blanco
Ответ ПравдоРуб
Я был одновременно рад этому переходу как болельщик МЮ, и шокирован им. Я до сих пор не пойму по какой причине Каземиро ушел из такого Реала в такой МЮ, но был уверен что Каземиро заиграет в МЮ и станет одним из лидеров
Каземиро уже всего добился в Мадриде и решил получить новый вызов. А Флорентино никогда не препятствует игрокам, если они хотят покинуть клуб, тем более Каземиро отдал всего себя и уже стал легендой клуба и ему пошли навстречу. Очень рад за Танка, топовый футбол демонстрирует. Один из главных лидеров команды.
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ПравдоРуб
Я был одновременно рад этому переходу как болельщик МЮ, и шокирован им. Я до сих пор не пойму по какой причине Каземиро ушел из такого Реала в такой МЮ, но был уверен что Каземиро заиграет в МЮ и станет одним из лидеров
+1
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Галым Нуркеев
Каземиро - попадание в яблочко ,очень нужный трансфер ,и самое главное вовремя! С его приходом уже можно надеяться в ближайшие перспективы на что-то расчитывать, кроме попадания в Топ-4
+4
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+4
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Dmitriy6354
Думал будет провально. Но он набрал форму. Браво. Не хватает Реалу. Вчерашний матч всё расставил на места.
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