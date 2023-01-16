Эвра о Каземиро: «Сейчас он важнейший игрок для «МЮ». Если он получит травму, у команды будут проблемы»

назвал Каземиро самым важным игроком « ».

«Люк Шоу и были стабильны, но я не могу упомянуть их раньше Каземиро. Сейчас самым важным игроком для «Манчестер Юнайтед» является именно он.

Если убрать его из тех трех матчей, которые мы выиграли в последнее время, мы бы их не выиграли. То, что он делает, – это просто фантастика.

Я помню, как наблюдал за ним в игре [против «Ноттингем Форест»], – он подошел и отработал на позиции левого защитника, после того как отдал голевую передачу Фреду. Самым стабильным игроком «Юнайтед» сейчас является Каземиро, и если он получит травму, у «МЮ» будут проблемы», – сказал бывший защитник «МЮ» и сборной Франции в интервью Betfair.

Фердинанд о Каземиро: «Самая важная часть пазла «МЮ». Он словно клей, который все скрепляет»