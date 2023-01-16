Эвра о Каземиро: «Сейчас он важнейший игрок для «МЮ». Если он получит травму, у команды будут проблемы»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра премьер-лига Англия Каземиро Люк Шоу Маркус Рэшфорд Футбол

Патрис Эвра назвал Каземиро самым важным игроком «Манчестер Юнайтед».

«Люк Шоу и Маркус Рэшфорд были стабильны, но я не могу упомянуть их раньше Каземиро. Сейчас самым важным игроком для «Манчестер Юнайтед» является именно он.

Если убрать его из тех трех матчей, которые мы выиграли в последнее время, мы бы их не выиграли. То, что он делает, – это просто фантастика.

Я помню, как наблюдал за ним в игре [против «Ноттингем Форест»], – он подошел и отработал на позиции левого защитника, после того как отдал голевую передачу Фреду. Самым стабильным игроком «Юнайтед» сейчас является Каземиро, и если он получит травму, у «МЮ» будут проблемы», – сказал бывший защитник «МЮ» и сборной Франции в интервью Betfair.

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14 комментариев

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ДедаДома.нет
Эвра клоун, до конца поддерживает свою принцессу. Этим комментарием, он занижает заслуги Тен Хага. Мол все решает Каз, а это так физручОК у бровки.
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Арман Мартиросян
Ежу было понятно, что Каземиро преобразит МЮ, позиция опорника сейчас самая важная в современном футболе. Вот только помню, что легенды МЮ не очень довольны были этим трансфером в начале))
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corazón blanco
Ответ Кино Музыка
Его в топ-списках особо не было, просто шел как сильный игрок с весьма умеренным ценником. Сейчас да, суперзвезда.
Каземиро никогда не было в топ-списках среди опорных полузащитников? Удивительно.
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QWertY
Не только он, но еще и Рэшфорд, Бруно, Шоу и Варан.
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red hikkikomori
Ответ Великий Алонсо
На багаже Криштиану результаты МЮ пошли вверх. Эффект Роналду.
Великий Алонсо, без шуток, спасибо что ты есть. Твои комменты настроение всегда поднимают)
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Кино Музыка
Ответ corazón blanco
А до Мундиаля не видно было, что это один из лучших опорных полузащитников 21 века? Легенда Мадрида, прекрасен, как разрушитель и хорош в созидании. И его не не продлили, а за заслуги перед командой пошли навстречу и не стали препятствовать в его желании получить новый вызов и долгосрочный контракт.
Его в топ-списках особо не было, просто шел как сильный игрок с весьма умеренным ценником. Сейчас да, суперзвезда.
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corazón blanco
Ответ Великий Алонсо
На багаже Криштиану результаты МЮ пошли вверх. Эффект Роналду.
Багаж Роналду в начале этого сезона был слишком тяжёлый, не могла машина разогнаться, а как только высадили его, сразу же поехали на повышенных скоростях в гору. Как по игре, так и в турнирной таблице.
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Olafsson
Пусть быстрее научатся играть как он ..
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psycho killer
Поздно приехал играть в топ-лигу, в 30 лет
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corazón blanco
Ответ Кино Музыка
На ЧМ было видно, что это более сильный игрок, чем можно было подумать. Странно, что Реал его не продлил.
А до Мундиаля не видно было, что это один из лучших опорных полузащитников 21 века? Легенда Мадрида, прекрасен, как разрушитель и хорош в созидании. И его не не продлили, а за заслуги перед командой пошли навстречу и не стали препятствовать в его желании получить новый вызов и долгосрочный контракт.
+1
-3
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Пако
Да, Каземиро стал стержнем, ключевым и неотъемлемым звеном МЮ, вписался в команду так, как-будто вырос в ней. Дальнейших удач ему и МЮ.
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Великий Алонсо
На багаже Криштиану результаты МЮ пошли вверх. Эффект Роналду.
+1
-9
-8
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Кино Музыка
На ЧМ было видно, что это более сильный игрок, чем можно было подумать. Странно, что Реал его не продлил.
+1
-3
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Галым Нуркеев
Каземиро сейчас ,как Гиггс в свое время в МЮ , мотор команды
+2
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