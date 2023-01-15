Модель Onlyfans предложила спонсировать женский «Нюрнберг». Клуб заявил, что ему не нужны партнеры из сферы эротики

Теги Нюрнберг женский футбол светская хроника Д2 Германия Футбол

Эротическая модель Джесси Банни предложила стать спонсором женского «Нюрнберга».

22-летняя немка, прославившаяся благодаря онлайн-платформе Onlyfans, является ярой фанаткой «Нюрнберга». 

«Я хотела бы поддерживать футболисток «Нюрнберга» в качестве спонсора. Этот проект очень много значит лично для меня», – заявила Банни.

Эротический инфлюэнсер открыла для себя любовь к футболу благодаря маме и брату своей подруги, которые регулярно водили ее на стадион. Но прошлым летом мама подруги скончалась в возрасте 53 лет. Это и стало причиной, по которой Банни хочет поддержать футбольный клуб.

В «Нюрнберге» отказались от такого предложения, заявив, что маркетинговые принципы клуба не позволяют им вступать в партнерство ни с кем из сферы эротики.

 

13 комментариев

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василий иванов
Ответ rigobersong
Вбил ее в гугле, на месте Нюрнберга тоже отказался:) Это жесть:)😀
и как теперь заснуть...?
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deadjoker
Крок решил спонсировать Нюрнберг, солидарен с клубом.
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rigobersong
Вбил ее в гугле, на месте Нюрнберга тоже отказался:) Это жесть:)😀
+3
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+3
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LinkLin
Это потому что баба с сиськами, будь на ее месте мужик с сиськами, отказаться бы не было возможности.
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EvertoniaMen
Ответ Гений с лысиной
Можно фото? Друг заинтересовался
Поверь, это не то, что твой друг хотел бы увидеть...
https://www.google.com/amp/s/www.thescottishsun.co.uk/fabulous/8786842/woman-spent-thousands-transformation-human-barbie-cut-off-family/amp/
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Yenchik
Ну тупые
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окечуква
Я думал в эпоху глобализма и капитализма совсем нет разницы из какой сферы твой спонсор. Оказывается, есть принципы. Скорее всего, если б Нюрнбергу предложила своё спонсорство не частница с онлифанса, а крупная кондомная, скажем, фабрика, их принципы не были бы никак нарушены.
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Гений с лысиной
Можно фото? Друг заинтересовался
+2
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+2
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Edo Milanian
Нюрнберг против спонсора из сферы эротики, т.к. ждут предложения из сферы порно?)
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ericssons
На лицо чистейшая дискриминация работников из "сферы эротики". Типичное лицемерное западное общество.
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llolishe
Ответ Дядя ТУРА
Придется гуглить) спортс давай ночью не пости такое) лучше Терюшкова, чтоб поржать
Онлифансы у нее большие)
+1
-1
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Sevuska
Владельцы Вест Хэма покинули чат .
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0
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Дядя ТУРА
Придется гуглить) спортс давай ночью не пости такое) лучше Терюшкова, чтоб поржать
+4
-3
+1
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