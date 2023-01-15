Модель Onlyfans предложила спонсировать женский «Нюрнберг». Клуб заявил, что ему не нужны партнеры из сферы эротики
Эротическая модель Джесси Банни предложила стать спонсором женского «Нюрнберга».
22-летняя немка, прославившаяся благодаря онлайн-платформе Onlyfans, является ярой фанаткой «Нюрнберга».
«Я хотела бы поддерживать футболисток «Нюрнберга» в качестве спонсора. Этот проект очень много значит лично для меня», – заявила Банни.
Эротический инфлюэнсер открыла для себя любовь к футболу благодаря маме и брату своей подруги, которые регулярно водили ее на стадион. Но прошлым летом мама подруги скончалась в возрасте 53 лет. Это и стало причиной, по которой Банни хочет поддержать футбольный клуб.
В «Нюрнберге» отказались от такого предложения, заявив, что маркетинговые принципы клуба не позволяют им вступать в партнерство ни с кем из сферы эротики.
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