Футболистка «Рединга» Муканди симулировала травму из-за беременности: «Вам оплачивают 14 недель, а потом нужно возвращаться. Кто это придумал? Явно не тот, кто рожал и играл в футбол»

Футболистка « » рассказала, что симулировала травму из-за беременности.

«Я думаю, в то время в контрактах не было ничего, что регулировало бы этот вопрос, поэтому я не хотела никому говорить на случай, если что-то пойдет не так. Затем мне пришлось симулировать травму, потому что я не хотела никому говорить о беременности до УЗИ на сроке 10 недель. Я чувствовала, что должна ходить на тренировки каждый день, потому что мне все еще платили, и я чувствовала давление, чтобы быть на тренировочной площадке каждый божий день.

Если бы я не смогла получить льготы по уходу за ребенком, то я просто не смогла бы играть в футбол. Все зависит от того, в каком клубе ты находишься. Например, если ты в «Арсенале», «Челси» или «Ман Сити», у тебя куча денег, отличные условия и все прочее, родить ребенка – вообще не проблема, но чем ниже ты в лиге... Руководителям клубов проще делать вид: «Нет, ничего не происходит», – сказала Эмма Муканди в подкасте Off the Ball.

Муканди родила дочь в ноябре 2021 года. Футбольная ассоциация Англии впоследствии ввела определенную политику в отношении материнства, но ее правила также вызывают у Муканди вопросы.

«Вам полностью оплачивают только 14 недель, а потом нужно снова возвращаться к работе. Не думаю, что я смогла бы вернуться через 14 недель после родов, учитывая, что мое тело – это моя работа. Кто вообще это придумал? Явно не тот, кто играл в футбол и рожал. Это мужчина?» – заявила капитан «Рединга».