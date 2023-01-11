Футболистка «Рединга» Муканди симулировала травму из-за беременности: «Вам оплачивают 14 недель, а потом нужно возвращаться. Кто это придумал? Явно не тот, кто рожал и играл в футбол»

Теги Рединг премьер-лига Англия женский футбол Футбол

Футболистка «Рединга» рассказала, что симулировала травму из-за беременности.

«Я думаю, в то время в контрактах не было ничего, что регулировало бы этот вопрос, поэтому я не хотела никому говорить на случай, если что-то пойдет не так. Затем мне пришлось симулировать травму, потому что я не хотела никому говорить о беременности до УЗИ на сроке 10 недель. Я чувствовала, что должна ходить на тренировки каждый день, потому что мне все еще платили, и я чувствовала давление, чтобы быть на тренировочной площадке каждый божий день.

Если бы я не смогла получить льготы по уходу за ребенком, то я просто не смогла бы играть в футбол. Все зависит от того, в каком клубе ты находишься. Например, если ты в «Арсенале», «Челси» или «Ман Сити», у тебя куча денег, отличные условия и все прочее, родить ребенка – вообще не проблема, но чем ниже ты в лиге... Руководителям клубов проще делать вид: «Нет, ничего не происходит», – сказала Эмма Муканди в подкасте Off the Ball.

Муканди родила дочь в ноябре 2021 года. Футбольная ассоциация Англии впоследствии ввела определенную политику в отношении материнства, но ее правила также вызывают у Муканди вопросы.

«Вам полностью оплачивают только 14 недель, а потом нужно снова возвращаться к работе. Не думаю, что я смогла бы вернуться через 14 недель после родов, учитывая, что мое тело – это моя работа. Кто вообще это придумал? Явно не тот, кто играл в футбол и рожал. Это мужчина?» – заявила капитан «Рединга».

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14 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
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Так женщины вообще не должны играть в футбол на проф.уровне, не женский этот вид спорта.
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encaro_one
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Ответ Шагри
Зато у нас женщины минимум по полтора года сидят.
70 дней до родов, 70 дней после полноценно оплачиваются. Сидеть с минимумом и она может, речь не об этом
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Spaten
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Толстуху на ворота!)
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Сергей Ч
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Ты играешь в футбол. Ты можешь родить. Неужели нельзя это учесть в контракте? Если роды то меньше денег? Ну извините. И они хотят так же как мужчины получать?
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Schiaff1no
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Ответ Шагри
Зато у нас женщины минимум по полтора года сидят.
Речь о полностью оплачиваемом отпуске, он так же расширяется до "частично оплачиваемого" как у нас, по крайней мере в Англии точно так было, там больше года добавить можно. Не знаю как в футбольных контрактах, но полагаю речь только о деньгах, иначе бы мадама закон не нарушала
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Rej1sta
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Ответ Леван Мкртчян
Ты пошутил лучше, признаю) Критика про попытки шутитить от топового плюсодрочера сайта , который озвучит все что угодно за плюсы - это , сама по себе , топовая шутка))👍
Критика от него, про «попытки пошутить», звучит как анекдот )
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хай
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Для Анни Сунцовой эта тема актуальная видать
Скоро заикрит
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ТрактоПоктер
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Эта её беременность - сплошное НАДУВАТЕЛЬСТВО....)
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Леван Мкртчян
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Ответ Los Galácticos
ты как обычно, пытаешься шутить..
Ты пошутил лучше, признаю)
Критика про попытки шутитить от топового плюсодрочера сайта , который озвучит все что угодно за плюсы - это , сама по себе , топовая шутка))👍
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Шагри
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Зато у нас женщины минимум по полтора года сидят.
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Los Galácticos
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Ответ Леван Мкртчян
Удивительная игра в футбол.... Ушла с растяжением подколенного сухожилия, Пришла с дочкой 3500
ты как обычно, пытаешься шутить..
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Леван Мкртчян
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Удивительная игра в футбол....
Ушла с растяжением подколенного сухожилия,
Пришла с дочкой 3500
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Shadow1882
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Странно, что такие вещи не учтены в клубах и контрактах
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С бодуна
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Ну тогда типа устройся на обычную работу,приобрети необходимый стаж и получай пособие несколько лет,чего ты в футбол пошла играть. Вообще в контракте должен быть пункт о запрете беременности.
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