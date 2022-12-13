Бистрович не считает Серию А другой вселенной на фоне РПЛ: «Итальянцам достаточно забить один гол или скатать нулевую ничью. Лишь бы набрать очки»
Кристиян Бистрович сравнил качество футбола в итальянском и российском чемпионатах.
Хорватский полузащитник, который принадлежит ЦСКА, выступает за «Лечче» на правах аренды.
– Серия А на фоне Мир РПЛ – космос?
– Нет, не скажу, что это прямо другая вселенная. Отличия – да: скажем, в Италии большинство команд играют в оборонительный футбол.
В отличие от России, здесь играют только на результат, не демонстрируя яркий футбол. Итальянцам достаточно забить один гол в матче или скатать нулевую ничью. Лишь бы набрать очки.
Если сравнивать ЦСКА и «Лечче»… В России я играл за команду из верхней части таблицы и чаще получал возможность выйти на поле, чем оставался на лавке.
А тут попал к аутсайдерам, для которого ключевая задача – сохранить прописку в Серии А.
«Лечче» важно каждое очко, ради этого приходится жертвовать в том числе игровым временем. Это отличное испытание и опыт – попробовать себя в одной из топ-5 лиг Европы.
РПЛ, как и другие лиги, тоже сильна. Освоиться там было сложно: привыкаешь к тактике, к тренерскому штабу… А меняешь страну – привыкаешь заново, – сказал Бистрович.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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