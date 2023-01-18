«Челси» хочет снизить ведомость зарплат в будущем. Мудрику платят около 110 тысяч евро в неделю – меньше, чем Лофтус-Чику и Хадсону-Одои
«Челси» хочет снизить ведомость зарплат в долгосрочной перспективе.
По данным The Athletic, новичок лондонцев Михаил Мудрик будет зарабатывать около 97 тысяч фунтов (около 110 тысяч евро) в неделю.
Контракт с Мудриком рассчитан как минимум до 2030 года (в нем есть опция продления еще на сезон), и до этого момента игрок будет получать около 5 млн фунтов (около 5,7 млн евро) в год, если не подпишет соглашение с увеличением зарплаты.
Отмечается, что Рахим Стерлинг, перешедший в «Челси» минувшим летом, получает более чем в три раза больше. Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои, который в этом сезоне играет за «Байер» на правах аренды, зарабатывают 150 и 120 тысяч фунтов (170,5 и 136,4 тысяч евро) в неделю соответственно. Эти два игрока получили такие зарплаты еще при прошлых владельцах.
Зарплата, которую дали Мудрику, указывает на долгосрочный план владельцев «Челси» по снижению ведомости зарплат.
Несмотря на высокую зарплату Стерлинга, а также на продление контракта с Рисом Джеймсом с зарплатой 250 тысяч фунтов (почти 285 тысяч евро) в неделю, у владельцев есть намерение понизить общую ведомость зарплат.
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Мудрик и Феликс смогут сыграть за «Челси» в Лиге чемпионов? А если клуб подпишет кого-то еще?
А если нет, то Куарежма в своё время показал, что бывает даже с сумасшедшим талантом и потенциалом.
Так вот, из проверенных новичков этого сезона:
- Рахим Стерлинг — 325 тыс. фунтов
- Калиду Кулибали — 295 тыс. фунтов
- Уэсли Фофана — 200 тыс. фунтов
- Марк Кукурелья — 175 тыс. фунтов
- Обамеянг — 160 тыс. фунтов
- Жоау Феликс — 110 тыс. фунтов
- Карни Чуквуэмека — 100 тыс. фунтов
- Денис Закария — 90 тыс. фунтов (но я честно не помню, кто платит ему ЗП, Челси или Юве)
Бадиашиль, Давид Фофана и Андрей Сантос пока не проверены. Более того, у двух последних там пока нули стоят
Что это означает? Мы тебе обещали 100 тысяч в неделю? Вот в первую неделю столько и получишь, а потом все, максимум 10 000.
При определённом раскладе из него могут слепить икону мира во всём мире и на одном только мерче отбить вложенные средства
Про травмам хз как будет, это да.
А Стерлинг чем хорош? Весь сезон куча потерь, неиспользованных шансов и игра по настроению. Хотя на ЧМ все нормально играют, только в Челси проблемы. Действительно зачем вкладываться с такими контрактами?
Балласт на то и балласт, что его сложно выгодно продать.
ЗП скромнее почти всегда у игроков с завышенной трансферной стоимостью. Вы почему-то называете Стерлинга бегунком, хотя у него больше 100 голов в АПЛ, всевозможные титулы на уровне клуба и достижения в сборной. Хадсон-Одои и Лофтус-Чик получили свои зарплаты из-за конкуренции (потому что отпустив их, больше денег пришлось бы тратить на покупку замены. А даже по вашей логике 30 млн евро - это половина среднего европейца).
Ну и главное - никто никогда не подписывает контракт с фиксированной зп на 8 лет. Все видят какая инфляция в футболе, никто не будет такой контракт подписывать.