«Челси» хочет снизить ведомость зарплат в будущем. Мудрику платят около 110 тысяч евро в неделю – меньше, чем Лофтус-Чику и Хадсону-Одои

Теги Челси премьер-лига Англия Рахим Стерлинг Рубен Лофтус-Чик Каллум Хадсон-Одои Рис Джеймс Михаил Мудрик деньги Футбол

«Челси» хочет снизить ведомость зарплат в долгосрочной перспективе.

По данным The Athletic, новичок лондонцев Михаил Мудрик будет зарабатывать около 97 тысяч фунтов (около 110 тысяч евро) в неделю.

Контракт с Мудриком рассчитан как минимум до 2030 года (в нем есть опция продления еще на сезон), и до этого момента игрок будет получать около 5 млн фунтов (около 5,7 млн евро) в год, если не подпишет соглашение с увеличением зарплаты.

Отмечается, что Рахим Стерлинг, перешедший в «Челси» минувшим летом, получает более чем в три раза больше. Рубен Лофтус-Чик и Каллум Хадсон-Одои, который в этом сезоне играет за «Байер» на правах аренды, зарабатывают 150 и 120 тысяч фунтов (170,5 и 136,4 тысяч евро) в неделю соответственно. Эти два игрока получили такие зарплаты еще при прошлых владельцах.

Зарплата, которую дали Мудрику, указывает на долгосрочный план владельцев «Челси» по снижению ведомости зарплат.

Несмотря на высокую зарплату Стерлинга, а также на продление контракта с Рисом Джеймсом с зарплатой 250 тысяч фунтов (почти 285 тысяч евро) в неделю, у владельцев есть намерение понизить общую ведомость зарплат.

Скрытые детали трансфера Мудрика: 100 млн предлагали оба клуба, «Арсенал» сразу нарушил правила, бонусы «Челси» зависят от титулов

Мудрик и Феликс смогут сыграть за «Челси» в Лиге чемпионов? А если клуб подпишет кого-то еще?

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47 комментариев

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Krull
Ответ Born is the King
Так ЗВ увеличилась из-за количество игроков. На каждую позицию 3-4 игрока сейчас. Ну а зарплата Мудрика это компенсация за 70 млн тем более учитывая длину контракта. Расход на того же Гакпо больше ,чем общий расход на Мудрика если брать 8 летний период
Эммм. Гакпо-42 млн евро трансфер, зарплата 7 млн евро на 6 лет. Мудрик-70 млн евро трансфер и зп 5.7 млн на 7 лет. Дальше сами посчитаете? За Гакпо заплачена реальная стоимость, за Мудрика переплатили раза в 2-3. По зарплате тоже, более 5,5 млн за ноунейма без опыта, ещё и на 7 лет. Будет по арендам кататься со следующего сезона. Такую трансферную стоимость и зарплату надо заслужить игрой на высоком уровне, а не хорошо сыграть в 3 матчах против не самых сильных соперников. Ещё плюс ко всему, Гакпо можно возможно будет продать за схожие деньги, а Мудрика нет, никогда.
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Андрей Федоров
Он Мудрич. Как волосатый из реала
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Marcus-light
Ответ Рома Абрамович
Забавно читать комментарии фанатов Арсенала, которые уверяют, что Арсенал предлагал 40к в неделю игроку, которого покупали за 95 млн. С учетом того, что Нкетиа получает 100))
Нкетиа получает 5.6 млн евро в год? Что-то сомнительно. Вы наверное не учитываете, что у Нкетив зарплата с налогами (то есть в районе 3.5 чистая), а у Мудрика здесь приведена чистая (до этого была информация, что 7.5 млн фунтов его зарплата с налогами без бонусов и имиджевых прав, то есть 8.6 млн евро).
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Verhovn
"Я же говорил - нечисто играют! Ну городок, что там Лоредо. " (С) 😀
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Marcus-light
Ответ melowchi
В качестве дополнения к мысли хотел бы отметить, что лично я не в курсе в каких пропорция прописаны имиджевые права на игрока. В современном спорте это тоже важная часть в вопросе монетизации игрока. При определённом раскладе из него могут слепить икону мира во всём мире и на одном только мерче отбить вложенные средства
Чисто из-за татуировок? Вы преувеличиваете его ценность, как личности. Чтобы он её обрёл, он должен быть настолько мощным футболистом, что и без имиджа получит контракт в пять раз больше.
А если нет, то Куарежма в своё время показал, что бывает даже с сумасшедшим талантом и потенциалом.
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DrSlyozkin
Ответ WelcomeBackPURE
А остальные новички ? Информация по 5-м игрокам
Есть сайт Capology, который, если ЗП игрока проверена, помечает её "галочкой". "Проверенность" зависит от слов игрока/агента/клуба или подтверждения от 2 надёжных источников (тот же The Athletic, например)

Так вот, из проверенных новичков этого сезона:
- Рахим Стерлинг — 325 тыс. фунтов
- Калиду Кулибали — 295 тыс. фунтов
- Уэсли Фофана — 200 тыс. фунтов
- Марк Кукурелья — 175 тыс. фунтов
- Обамеянг — 160 тыс. фунтов
- Жоау Феликс — 110 тыс. фунтов
- Карни Чуквуэмека — 100 тыс. фунтов
- Денис Закария — 90 тыс. фунтов (но я честно не помню, кто платит ему ЗП, Челси или Юве)

Бадиашиль, Давид Фофана и Андрей Сантос пока не проверены. Более того, у двух последних там пока нули стоят
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R Kukhov
Может они ещё и на трансферы тратить меньше хотят?
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Alex Zet
«Челси» хочет снизить ведомость зарплат в долгосрочной перспективе.

Что это означает? Мы тебе обещали 100 тысяч в неделю? Вот в первую неделю столько и получишь, а потом все, максимум 10 000.
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KeriLLo
Ответ DolJun
у челси проблема с мед штабом - это факт, но считаю что хронам типа лофтуса не место в составе. да, им вроде как можно затыкать самую проблемную дыру команды на данный момент - пз, но выскажу крамольную мысль, что если джеймс не начнет стабильно выходить в старте - то синим следует не купить ему подмену (на место аспи), а купить молодого и голодного, который навяжет конкуренцию с прицелом на основу. эх, сейчас бы лэмпти в составе.
РЛЧ на правом защитнике одно из самых странных решений на моей памяти, при Сарри играл восьмëрку в 433 на высоком уровне, вытеснил Кову и был лидером той весной наряду с Азаром. Зачем его пихать в защиту я вообще не понимаю.
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gPk
Ответ DolJun
одои конечно жаль, после сорвавшегося перехода в баварию и травмы остановился в развитии, лофтуса пора отцеплять, да и стерлинга в голубой вагон хорошо было бы вернуть по гарантии. этому составу нужна капитальная чистка
Получается, что Лофтус и Одои - лондонские бруски?
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glock17
Ответ Rick Sanchezz
Какая разница сколько за игрока заплатили, высокая стоимость не равно высокая зп, утешаете себя как можете))) ’Да не развели нас, не развели.....’ Ахахахах
Во-первых. Мне не нравится трансфер Мудрика за любые деньги. Во-вторых. Кого "нас" развели? Я не являюсь владельцем Челси и это не мои деньги, это пускай у Боули голова болит, развели его или нет. Просто все эти новости показывают, что трансфер гораздо сложнее, чем его изначально пытались показать
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headmaster
Ответ Акира_1
Ага, а сейчас чего то все равно играть некому так, чтобы без потери качества. Что может дать Лофтус Чик команде ещё и с такой ЗП. Тупо балласт. А Стерлинг чем хорош? Весь сезон куча потерь, неиспользованных шансов и игра по настроению. Хотя на ЧМ все нормально играют, только в Челси проблемы. Действительно зачем вкладываться с такими контрактами? Балласт на то и балласт, что его сложно выгодно продать.
Как я и предполагал - хейтерок Сити. Вот от Стерлинга и бомбит. Глянь стату, Стерлинг в Челси не первый по потерям. По твоей логике давай всех у кого потерь больше продадим?
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slon 104
Вот был бы он тоже Мудрик-Коваль, то получал бы за двоих!
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Рома Абрамович
Ответ melowchi
По Мудрику. 1) Все в 1 голос, почему-то, кричат, что бегунок за 100 млн это провал Челси. По факту : цена 70 (стандартный для АПЛ прайс за среднего бритиша или выше среднего европейца/латиноса) и бонусы, достигнув которые он и на трансфермаркте будет стоить 100млн. 2) Зп скромнее, чем у неоправдавших надежд местных бегунков. (тенденция к разгрузке зп ведомости) Продолжайте дальше учить америкосов строить бизнес
Забавно читать комментарии фанатов Арсенала, которые уверяют, что Арсенал предлагал 40к в неделю игроку, которого покупали за 95 млн. С учетом того, что Нкетиа получает 100))
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+3
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melowchi
Ответ melowchi
По Мудрику. 1) Все в 1 голос, почему-то, кричат, что бегунок за 100 млн это провал Челси. По факту : цена 70 (стандартный для АПЛ прайс за среднего бритиша или выше среднего европейца/латиноса) и бонусы, достигнув которые он и на трансфермаркте будет стоить 100млн. 2) Зп скромнее, чем у неоправдавших надежд местных бегунков. (тенденция к разгрузке зп ведомости) Продолжайте дальше учить америкосов строить бизнес
В качестве дополнения к мысли хотел бы отметить, что лично я не в курсе в каких пропорция прописаны имиджевые права на игрока. В современном спорте это тоже важная часть в вопросе монетизации игрока.
При определённом раскладе из него могут слепить икону мира во всём мире и на одном только мерче отбить вложенные средства
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Rick Sanchezz
Ответ glock17
У Арсенала Седрик 75к в неделю получает, а они игроку за 100 лямов типа обещали 50к ))
Какая разница сколько за игрока заплатили, высокая стоимость не равно высокая зп, утешаете себя как можете))) ’Да не развели нас, не развели.....’ Ахахахах
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edward_freeman
Ответ DolJun
оо, вот выкуп закарии - тоже похоже на ошибку, имхо. если не ошибаюсь - он еще до синих был травмат, а сейчас вообще в хрона превратился. очень бы хотелось иметь понимание степени вины в этом мед штаба, но у челси пол команды ройсов, а задачи, надеюсь, стоят отличные от задач боруссии дортмунд.
До травмы Закария чертовски хорош был. Если он так играет когда здоров, то сумма выкупа за него - подарок просто.
Про травмам хз как будет, это да.
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DolJun
Ответ edward_freeman
Подмена Джеймса нужна 100%, кто бы спорил. И Рубен тут не решение, конечно. Он закрывал эту позицию только при 3 4 3, а от них судя по всему Поттер отходит. В центре поля - черт его знает, смотря кого купят, кого сохранят выкупят ли Закарию и т д. Если центр укомплектуют, да - логичнее отпустить его.
оо, вот выкуп закарии - тоже похоже на ошибку, имхо. если не ошибаюсь - он еще до синих был травмат, а сейчас вообще в хрона превратился. очень бы хотелось иметь понимание степени вины в этом мед штаба, но у челси пол команды ройсов, а задачи, надеюсь, стоят отличные от задач боруссии дортмунд.
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Илья Стефанович
Думаю, надо им купить еще вингеров, точно поможет
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edward_freeman
Ответ DolJun
у челси проблема с мед штабом - это факт, но считаю что хронам типа лофтуса не место в составе. да, им вроде как можно затыкать самую проблемную дыру команды на данный момент - пз, но выскажу крамольную мысль, что если джеймс не начнет стабильно выходить в старте - то синим следует не купить ему подмену (на место аспи), а купить молодого и голодного, который навяжет конкуренцию с прицелом на основу. эх, сейчас бы лэмпти в составе.
Подмена Джеймса нужна 100%, кто бы спорил. И Рубен тут не решение, конечно. Он закрывал эту позицию только при 3 4 3, а от них судя по всему Поттер отходит. В центре поля - черт его знает, смотря кого купят, кого сохранят выкупят ли Закарию и т д. Если центр укомплектуют, да - логичнее отпустить его.
+1
-1
0
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WelcomeBackPURE
А остальные новички ? Информация по 5-м игрокам
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Акира_1
Ответ headmaster
Ага, а потом опять травмы и играть будет некому. Чика за сколько продашь? Хоть 10 млн дадут? Так может пусть лучше для глубины состава сидит. Стерлинга мечтают продать только хейтеры Сити. Лучший в команде по гол+пас и лучший бомбардир наравне с Кайем.
Ага, а сейчас чего то все равно играть некому так, чтобы без потери качества. Что может дать Лофтус Чик команде ещё и с такой ЗП. Тупо балласт.
А Стерлинг чем хорош? Весь сезон куча потерь, неиспользованных шансов и игра по настроению. Хотя на ЧМ все нормально играют, только в Челси проблемы. Действительно зачем вкладываться с такими контрактами?
Балласт на то и балласт, что его сложно выгодно продать.
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Marcus-light
Ответ melowchi
По Мудрику. 1) Все в 1 голос, почему-то, кричат, что бегунок за 100 млн это провал Челси. По факту : цена 70 (стандартный для АПЛ прайс за среднего бритиша или выше среднего европейца/латиноса) и бонусы, достигнув которые он и на трансфермаркте будет стоить 100млн. 2) Зп скромнее, чем у неоправдавших надежд местных бегунков. (тенденция к разгрузке зп ведомости) Продолжайте дальше учить америкосов строить бизнес
У вас слегка предвзятое отношение к Мудрику, явно. Вот, к примеру, 70 млн евро заплатили за Холанда и Бруну Фернандеша, 30 за Жезуса. Больше 70 платили только за игроков, показавших топ-уровень в Европе на уровне клуба и сборной. При том что Мудрику не 18-19 лет. Но это ладно, допустим, он безумно перспективен.
ЗП скромнее почти всегда у игроков с завышенной трансферной стоимостью. Вы почему-то называете Стерлинга бегунком, хотя у него больше 100 голов в АПЛ, всевозможные титулы на уровне клуба и достижения в сборной. Хадсон-Одои и Лофтус-Чик получили свои зарплаты из-за конкуренции (потому что отпустив их, больше денег пришлось бы тратить на покупку замены. А даже по вашей логике 30 млн евро - это половина среднего европейца).
Ну и главное - никто никогда не подписывает контракт с фиксированной зп на 8 лет. Все видят какая инфляция в футболе, никто не будет такой контракт подписывать.
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DolJun
Ответ edward_freeman
РЛЧ хорош для затыкания дыр в составе. Тем более если останется 4 3 3, где ему удобнее. Но ломается часто, это да.
у челси проблема с мед штабом - это факт, но считаю что хронам типа лофтуса не место в составе. да, им вроде как можно затыкать самую проблемную дыру команды на данный момент - пз, но выскажу крамольную мысль, что если джеймс не начнет стабильно выходить в старте - то синим следует не купить ему подмену (на место аспи), а купить молодого и голодного, который навяжет конкуренцию с прицелом на основу. эх, сейчас бы лэмпти в составе.
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Александр Храмкин
Ответ melowchi
По Мудрику. 1) Все в 1 голос, почему-то, кричат, что бегунок за 100 млн это провал Челси. По факту : цена 70 (стандартный для АПЛ прайс за среднего бритиша или выше среднего европейца/латиноса) и бонусы, достигнув которые он и на трансфермаркте будет стоить 100млн. 2) Зп скромнее, чем у неоправдавших надежд местных бегунков. (тенденция к разгрузке зп ведомости) Продолжайте дальше учить америкосов строить бизнес
310 для Стерлинга летом, и 250 для Риса Джеймса при продлении это тоже тенденции к разгрузке?)
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