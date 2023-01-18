«Челси» хочет снизить ведомость зарплат в будущем. Мудрику платят около 110 тысяч евро в неделю – меньше, чем Лофтус-Чику и Хадсону-Одои

«Челси» хочет снизить ведомость зарплат в долгосрочной перспективе.

По данным The Athletic, новичок лондонцев будет зарабатывать около 97 тысяч фунтов (около 110 тысяч евро) в неделю.

Контракт с Мудриком рассчитан как минимум до 2030 года (в нем есть опция продления еще на сезон), и до этого момента игрок будет получать около 5 млн фунтов (около 5,7 млн евро) в год, если не подпишет соглашение с увеличением зарплаты.

Отмечается, что , перешедший в «Челси» минувшим летом, получает более чем в три раза больше. -Чик и , который в этом сезоне играет за «Байер» на правах аренды, зарабатывают 150 и 120 тысяч фунтов (170,5 и 136,4 тысяч евро) в неделю соответственно. Эти два игрока получили такие зарплаты еще при прошлых владельцах.

Зарплата, которую дали Мудрику, указывает на долгосрочный план владельцев «Челси» по снижению ведомости зарплат.

Несмотря на высокую зарплату Стерлинга, а также на продление контракта с с зарплатой 250 тысяч фунтов (почти 285 тысяч евро) в неделю, у владельцев есть намерение понизить общую ведомость зарплат.

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