«Наполи» вылетел в 1/8 Кубка Италии, ведя 2:1 к 87-й и по пенальти проиграв «Кремонезе». Лоботка пробил мимо

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Кубок Италии Наполи Кремонезе Жуан Жезус Станислав Лоботка Джованни Симеоне Феликс Афена-Гьян Футбол

«Наполи» вылетел из Кубка Италии.

В 1/8 финала команда тренера Лучано Спаллетти уступила «Кремонезе».

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. «Наполи» пропустил первым, однако отыгрался благодаря голам Жуана Жезуса и Джованни Симеоне. На 87-й минуте форвард «Кремонезе» Феликс Афена-Гьян сравнял счет и перевел игру в дополнительное время, которое прошло без голов.

В серии послематчевых пенальти все бьющие были точны, кроме Станислава Лоботки, который исполнял 4-й удар «Наполи» и пробил мимо левой штанги.

Наполи – Кремонезе 2:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:5
Дата проведения
17 января, 23.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18 Пикель, 1:1 – 33 Жезус, 2:1 – 36 Симеоне, 2:2 – 87 Афена-Гьян.
НаполиМерет, Берешиньски, Жезус, Эстигор (Ким Мин Чжэ, 82), Оливера, Элмаз (Зелиньски, 85), Ндомбеле (Осимхен, 102), Гаэтано (Лоботка, 65), Симеоне, Распадори (Замбо-Ангисса, 65), Дзербин (Политано, 65).
КремонезеКарнезекки, Серникола, Бьянкетти, Хендри (Дзанимаккья, 82), Васкес, Куальята (Валери, 70), Мейте, Кастаньетти (Буонаюто, 66), Пикель (Айву, 109), Чиофани (Тсаджу, 66), Окереке (Афена-Гьян, 65).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
Предупреждения:
Васкес (29), Окереке (45), Куальята (58), Дзербин (61), Жезус (90), Мейте (90), Серникола (90), Валери (93).
Удаление:
Серникола (100).

 

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14 комментариев

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Пинающий Достоинства
Ну и хорошо, все силы на чемпионат и лч
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Фантом
Ответ Пирс Морган
Очень-очень дело просто, все решает Коза Ностра)
Коза ностра - сицилийцы. На предположение, что она что-то решает в Неаполе, нормальный неаполитанец обидится, а член каморры (если что, неаполитанская мафия называется именно так) зарэжэт. :)
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coimbra
Спаллетти проиграл
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Montreal
Наполи конечно хорош и с историей и все такое . Но не для уровня триплов, квадропулов и остального .
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ПоСоХ
Отскок дичайший. Кремонезе бы не вкубке бороться а в чемпионате спасаться. Но ладно через три недели знатно приз….ся против основы наполи.
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Алексей Гусев
Ответ Пирс Морган
Очень-очень дело просто, все решает Коза Ностра)
главу Коза ностры посадили))) ааа не не так даже, как кто то написал:"В Италии посадили главу клана коза ностра")
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ubAA
Хорошо сыграли на букмекеров 👌😁
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-2
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Temp Account
Классный матч по накалу получился! Особенно, когда дождь влупил в конце дополнительного времени ! У ребят из Кремонезе будет что вспомнить в этом сезоне! И у нового тренера офигенный старт!
+2
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Pertinax Gandi
Ну теперь можно сосредоточиться на битве за скудетто.
+4
0
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Данил Кублицкий
Вот что твориться с Наполи когда нет Хвичи на поле и в заявке
+3
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Trash Talking
Чемпионат как никогда близок, поэтому все силы и концентрация бросаются туда.
+3
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Пирс Морган
Очень-очень дело просто, все решает Коза Ностра)
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-1
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Пирс Морган
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Да, чет ребятки совсем не хотели выигрывать
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Сергей Штырков
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Решили не тратить силы на пенальти просто!
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Криштиану Роналду
Комментарий удален
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