«Наполи» вылетел в 1/8 Кубка Италии, ведя 2:1 к 87-й и по пенальти проиграв «Кремонезе». Лоботка пробил мимо

« » вылетел из Кубка Италии.

В 1/8 финала команда тренера уступила «Кремонезе».

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. «Наполи» пропустил первым, однако отыгрался благодаря голам и . На 87-й минуте форвард «Кремонезе» Феликс Афена-Гьян сравнял счет и перевел игру в дополнительное время, которое прошло без голов.

В серии послематчевых пенальти все бьющие были точны, кроме , который исполнял 4-й удар «Наполи» и пробил мимо левой штанги.