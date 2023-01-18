«Наполи» вылетел в 1/8 Кубка Италии, ведя 2:1 к 87-й и по пенальти проиграв «Кремонезе». Лоботка пробил мимо
«Наполи» вылетел из Кубка Италии.
В 1/8 финала команда тренера Лучано Спаллетти уступила «Кремонезе».
Основное время матча завершилось со счетом 2:2. «Наполи» пропустил первым, однако отыгрался благодаря голам Жуана Жезуса и Джованни Симеоне. На 87-й минуте форвард «Кремонезе» Феликс Афена-Гьян сравнял счет и перевел игру в дополнительное время, которое прошло без голов.
В серии послематчевых пенальти все бьющие были точны, кроме Станислава Лоботки, который исполнял 4-й удар «Наполи» и пробил мимо левой штанги.
- Дата проведения
- 17 января, 23.00, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 0:1 – 18 Пикель, 1:1 – 33 Жезус, 2:1 – 36 Симеоне, 2:2 – 87 Афена-Гьян.
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Наполи –
Мерет, Берешиньски, Жезус, Эстигор (Ким Мин Чжэ, 82), Оливера, Элмаз (Зелиньски, 85), Ндомбеле (Осимхен, 102), Гаэтано (Лоботка, 65), Симеоне, Распадори (Замбо-Ангисса, 65), Дзербин (Политано, 65).
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Кремонезе –
Карнезекки, Серникола, Бьянкетти, Хендри (Дзанимаккья, 82), Васкес, Куальята (Валери, 70), Мейте, Кастаньетти (Буонаюто, 66), Пикель (Айву, 109), Чиофани (Тсаджу, 66), Окереке (Афена-Гьян, 65).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.
- Предупреждения:
- Васкес (29), Окереке (45), Куальята (58), Дзербин (61), Жезус (90), Мейте (90), Серникола (90), Валери (93).
- Удаление:
- Серникола (100).
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