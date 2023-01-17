Де Дзерби о Серии А: «Скудетто «Наполи» порадует всех, кто любит футбол»

Теги Милан премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Клаудио Раньери Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Роберто Де Дзерби считает, что победа «Наполи» в Серии А порадует любителей футбола.

«Все, кто любит футбол, должно быть, будут счастливы, если «Наполи» завоюет скудетто. Я чувствовал то же самое по отношению к «Милану» в прошлом сезоне.

Как итальянец и любитель итальянского футбола, конечно, я все еще скучаю по Серии А. Не знаю, вернусь ли я, но в будущем я хотел бы попробовать себя в немецком и испанском футболе, потому что опыт за границей способствует личностному росту. Вот почему я всегда восхищался Клаудио Раньери, который работал везде.

Мне очень нравится Премьер-лига, там меньше стресса и больше веселья, смелости и энтузиазма – все это соответствует моей философии. Конечно, я хочу побеждать, но результат в футболе – это еще не все. Для тренера важно адаптироваться к своим игрокам, но не менять свою философию – и в Серии D, и в АПЛ мои идеи одинаковы», – сказал главный тренер «Брайтона».

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8 комментариев

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Sevuska
Особенно грузинам приятно .
Последний раз Скудетто Наполи приносил великий Марадона , а сейчас- Хвича !
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Алексей Гусев
Ответ Кира Найтли
Как болельщик Милана с 94 года, все же буду рад если Наполи выиграет скудетто в этом году
а вы меня навели на одну мысель, не касаемо не Наполи и посредственно Милана, а точнее трансферная политика Юве после возвращения Макса и в последние 2 сезона Макса в Милане...
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Марина Быстрова
Ответ Кира Найтли
Как болельщик Милана с 94 года, все же буду рад если Наполи выиграет скудетто в этом году
Болельщики Милана должны быть рады чемпионству своей команды,а не чужой)
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&_Bishep_&
Однозначно. Самая зрелищная команда.
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Кира Найтли
Ответ corazón blanco
После гегемонии Ювентуса в последние три сезона могут быть три разных обладателя скудетто. По мне так даже болельщики итальянских команд будут рады долгожданной победе Наполи. Сейчас команда показывает лучший футбол в Европе.
Как болельщик Милана с 94 года, все же буду рад если Наполи выиграет скудетто в этом году
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Johnie
Так точно

И пусть так будет
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Алексей Гусев
Ответ corazón blanco
После гегемонии Ювентуса в последние три сезона могут быть три разных обладателя скудетто. По мне так даже болельщики итальянских команд будут рады долгожданной победе Наполи. Сейчас команда показывает лучший футбол в Европе.
ну про лучший весьма относительно, но один из лучших так точно...И главное игру делает в основном вингер...ну правда большей частью левый, но всё же.
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corazón blanco
После гегемонии Ювентуса в последние три сезона могут быть три разных обладателя скудетто. По мне так даже болельщики итальянских команд будут рады долгожданной победе Наполи. Сейчас команда показывает лучший футбол в Европе.
+3
-1
+2
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