Де Дзерби о Серии А: «Скудетто «Наполи» порадует всех, кто любит футбол»

Роберто Де Дзерби считает, что победа « » в Серии А порадует любителей футбола.

«Все, кто любит футбол, должно быть, будут счастливы, если «Наполи» завоюет скудетто. Я чувствовал то же самое по отношению к « » в прошлом сезоне.

Как итальянец и любитель итальянского футбола, конечно, я все еще скучаю по Серии А. Не знаю, вернусь ли я, но в будущем я хотел бы попробовать себя в немецком и испанском футболе, потому что опыт за границей способствует личностному росту. Вот почему я всегда восхищался , который работал везде.

Мне очень нравится Премьер-лига, там меньше стресса и больше веселья, смелости и энтузиазма – все это соответствует моей философии. Конечно, я хочу побеждать, но результат в футболе – это еще не все. Для тренера важно адаптироваться к своим игрокам, но не менять свою философию – и в Серии D, и в мои идеи одинаковы», – сказал главный тренер « ».