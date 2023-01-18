Лизаразю о Зидане: «Зизу заслуживает такого же внимания, как и Дешам. Для него нет ничего выше сборной Франции, это его судьба»

высказался о кандидатуре на пост главного тренера сборной Франции.

«Он проявил себя в тренерской профессии, он уже вошел в историю с мадридским « ». Теперь он хочет сделать это и со сборной Франции, потому что для него нет ничего выше. Это нормально, это его история и его судьба.

В любом случае, для меня не может быть никакого спортивного соперничества с Зизу. Он заслуживает такого же внимания, как и Дидье [ ]. Это история о балансе и справедливости. Зизу хочет тренировать на самом высоком уровне и побеждать», – сказал бывший защитник сборной в интервью L’Equipe.

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