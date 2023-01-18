Лизаразю о Зидане: «Зизу заслуживает такого же внимания, как и Дешам. Для него нет ничего выше сборной Франции, это его судьба»
Биксант Лизаразю высказался о кандидатуре Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции.
«Он проявил себя в тренерской профессии, он уже вошел в историю с мадридским «Реалом». Теперь он хочет сделать это и со сборной Франции, потому что для него нет ничего выше. Это нормально, это его история и его судьба.
В любом случае, для меня не может быть никакого спортивного соперничества с Зизу. Он заслуживает такого же внимания, как и Дидье [Дешам]. Это история о балансе и справедливости. Зизу хочет тренировать на самом высоком уровне и побеждать», – сказал бывший защитник сборной Франции в интервью L’Equipe.
Лизаразю о Дешаме: «Он уже 12 лет у руля – продление до Евро было бы лучшим вариантом. Сборная не принадлежит ни ему, ни Ле Гре»
Лизаразю о словах Ле Гре про Зидана: «Я подумал, что он слетел с катушек. Глава FFF не может так презрительно отзываться о величайшем игроке в истории сборной»
И уж точно достойным шанса в сборной .
И если не он , то кто !?