Лизаразю о Зидане: «Зизу заслуживает такого же внимания, как и Дешам. Для него нет ничего выше сборной Франции, это его судьба»

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Зинедин Зидан Биксант Лизаразю Футбол

Биксант Лизаразю высказался о кандидатуре Зинедина Зидана на пост главного тренера сборной Франции.

«Он проявил себя в тренерской профессии, он уже вошел в историю с мадридским «Реалом». Теперь он хочет сделать это и со сборной Франции, потому что для него нет ничего выше. Это нормально, это его история и его судьба.

В любом случае, для меня не может быть никакого спортивного соперничества с Зизу. Он заслуживает такого же внимания, как и Дидье [Дешам]. Это история о балансе и справедливости. Зизу хочет тренировать на самом высоком уровне и побеждать», – сказал бывший защитник сборной Франции в интервью L’Equipe.

Лизаразю о Дешаме: «Он уже 12 лет у руля – продление до Евро было бы лучшим вариантом. Сборная не принадлежит ни ему, ни Ле Гре»

Лизаразю о словах Ле Гре про Зидана: «Я подумал, что он слетел с катушек. Глава FFF не может так презрительно отзываться о величайшем игроке в истории сборной»

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5 комментариев

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Sevuska
Да уж , в клубном футболе Зиза с 3 мя ЛЧ подряд оказался просто непревзойдённым .
И уж точно достойным шанса в сборной .
И если не он , то кто !?
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rigobersong
От Лизы конечно такого не ожидал, вроде нормальный игрок был:) Но видно падаль алжирская втерлась в доверие:))
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rigobersong
Какая же мышь алжирский гопник:) За спиной у своего Капитана и многолетнего партнера воду мутить начал, по сути не удивлен, что все фанаты этой гнили, потом в стан глоров роналду встали, гниль тянет за собой гниль!:) Вы можете минусовать, плакать, жаловаться, но я вас будут мочить и карма вас покарает:) А вы знаете, что дядя Риго на ветер слов не бросает, и ЧМ это показал, ну и затем альнаср:))
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rigobersong
Алжирец всех корешей подключил:) Я думаю под давлением Дешам и в оставку уйти может, вот это лицемерное общество, человек дает результаты, а ему нож в спину:)) Дальше выгораживайте своего алжирского гопника, для меня такик люди самая настоящая падаль!:))
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градус ненависти
Вот это подлизнул
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