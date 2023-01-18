Лизаразю о Дешаме: «Он уже 12 лет у руля – продление до Евро было бы лучшим вариантом. Сборная не принадлежит ни ему, ни Ле Гре»

высказался о продлении контракта с до 2026 года.

«С тех пор, как он возглавил сборную Франции, ее уважают. Он выиграл чемпионат мира – прекрасный результат. Он смог уберечь сборную от всех потрясений, которые затронули FFF в последние месяцы – это также его заслуга. Очевидно, что он заслужил право продолжить работу.

Но стоило [продлить контракт] на два года и вернуться к этому после Евро. Мне это показалось более здравым, тем более Дидье возглавляет «синих» уже 12 лет. Это много, особенно с учетом того, что у нас есть возможный преемник.

То, что даже не обсудил этот вопрос с [исполнительным] комитетом и не поднимает вопрос о преемственности и о возможных кандидатах, создает проблему. не принадлежит ни Ноэлю Ле Гре, ни Дидье Дешаму, ни кому-либо еще. Она, кажется, принадлежит всем», – сказал бывший защитник сборной Франции в интервью L’Equipe.

Исполком FFF утвердил продление контракта с Дешамом до 2026 года