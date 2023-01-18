Лизаразю о Дешаме: «Он уже 12 лет у руля – продление до Евро было бы лучшим вариантом. Сборная не принадлежит ни ему, ни Ле Гре»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Биксант Лизаразю Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Биксант Лизаразю высказался о продлении контракта с Дидье Дешамом до 2026 года.

«С тех пор, как он возглавил сборную Франции, ее уважают. Он выиграл чемпионат мира – прекрасный результат. Он смог уберечь сборную от всех потрясений, которые затронули FFF в последние месяцы – это также его заслуга. Очевидно, что он заслужил право продолжить работу.

Но стоило [продлить контракт] на два года и вернуться к этому после Евро. Мне это показалось более здравым, тем более Дидье возглавляет «синих» уже 12 лет. Это много, особенно с учетом того, что у нас есть возможный преемник.

То, что Ноэль Ле Гре даже не обсудил этот вопрос с [исполнительным] комитетом и не поднимает вопрос о преемственности и о возможных кандидатах, создает проблему. Сборная Франции не принадлежит ни Ноэлю Ле Гре, ни Дидье Дешаму, ни кому-либо еще. Она, кажется, принадлежит всем», – сказал бывший защитник сборной Франции в интервью L’Equipe.

Исполком FFF утвердил продление контракта с Дешамом до 2026 года

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5 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ окечуква
Как деликатно он раскрыл суть всей этой заварухи вокруг сборной: у нас есть возможный преемник.
Ну да, некто З. всё ходит вокруг сборной как кот возле сметаны, а Дешам берёт и берёт эти медали, чтоб ему неладно было😡
+3
0
+3
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А.Э.РАСИМ
Франция стала просто монстрым среди национальных сборных.
0
-1
-1
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Олег Щёголев
Устали от первых-вторых мест на ЧМ. Понимаю...
+8
0
+8
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окечуква
Как деликатно он раскрыл суть всей этой заварухи вокруг сборной: у нас есть возможный преемник.
+6
0
+6
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rigobersong
Завистливые бывшие партнеры просто бомбят от того, что Дешам добивается успеха:) Насколько я понимаю, Дешама не любят потому что он человек с принципами, коренной Француз, скорее всего во всякой пропаганде не участвует, а просто делает свою работу. Эти же баски, алжирцы и прочие не самые приятные личности с красным лицом горят от того, что Дешам так долго и стабильно добиваеться успеха:)
+3
-4
-1
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