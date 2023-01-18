Лизаразю о Дешаме: «Он уже 12 лет у руля – продление до Евро было бы лучшим вариантом. Сборная не принадлежит ни ему, ни Ле Гре»
Биксант Лизаразю высказался о продлении контракта с Дидье Дешамом до 2026 года.
«С тех пор, как он возглавил сборную Франции, ее уважают. Он выиграл чемпионат мира – прекрасный результат. Он смог уберечь сборную от всех потрясений, которые затронули FFF в последние месяцы – это также его заслуга. Очевидно, что он заслужил право продолжить работу.
Но стоило [продлить контракт] на два года и вернуться к этому после Евро. Мне это показалось более здравым, тем более Дидье возглавляет «синих» уже 12 лет. Это много, особенно с учетом того, что у нас есть возможный преемник.
То, что Ноэль Ле Гре даже не обсудил этот вопрос с [исполнительным] комитетом и не поднимает вопрос о преемственности и о возможных кандидатах, создает проблему. Сборная Франции не принадлежит ни Ноэлю Ле Гре, ни Дидье Дешаму, ни кому-либо еще. Она, кажется, принадлежит всем», – сказал бывший защитник сборной Франции в интервью L’Equipe.
Исполком FFF утвердил продление контракта с Дешамом до 2026 года
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