Лизаразю о словах Ле Гре про Зидана: «Я подумал, что он слетел с катушек. Глава FFF не может так презрительно отзываться о величайшем игроке в истории сборной»
Биксант Лизаразю раскритиковал Ноэля Ле Гре за заявления в адрес Зинедина Зидана.
«Я подумал, что он слетел с катушек. Тот, кто возглавляет Федерацию футбола Франции, является гарантом ценностей сборной Франции и не может с таким презрением отзываться о величайшем, наряду с Платини, игроком в истории «синих». Выиграв три Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», он также является законным кандидатом на пост главного тренера сборной и никогда не скрывал своего желания однажды занять этот пост.
Еще есть спорные высказывания на социальные темы, о которых вы говорите. Он казался оторванным от реальности, было неудобно. Не говоря уже о сексизме, в котором его обвиняют в связи с расследованием Министерства спорта. Мы говорим о человеке, который, как может показаться, утратил ясность ума, сообразительность и связь с реальным миром», – сказал бывший защитник сборной Франции в интервью L’Equipe.
Глава Федерации футбола Франции, отстраненный от должности, заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы Зидан позвонил ему. Позже Ле Гре принес публичные извинения.
Зашёл на ветку и сразу вижу как маразматичный рыгоберыч всем доказывает , что Зизу не великий , и что он вообще не игрок 😂 . И даже Грижман лучше 😂
В 2002-ом году Зидан пропустил первые две игры, вышел всего на последнюю игру против датчан, причем с перевязанным квадрицепсом, который он дернул в подготовотельном матче с Кореей. Но ты этого не помнишь, мал еще
он праймовому Реалу кроме как навесов на Криша ничего не дал, а с условным МЮ куда его зазывали, показал бы свой реальный уровень среднего тренера
Деклассирование от Рональдиньо, и бесславное завершение карьеры в 34, т.к. реал бы выпнул его раньше, кстати после того как Алжирский чокер ушел из Реала, и реал поставил на его место Гути, они 2 чемпионата подряд выиграли, что больше, чем с Алжирским гопником за 5 лет:) Совпадение?:))
Ой или вы этого не знали, сидя в своем мирке?:))
2000 год финал Евро, алжирский гопник и сборная мучаются против Италии, и только тренерский гений Лемерра вытащил победу сборной. На замену вышли Вильторд сравнявший счет, Пирес который великолепно обыграл соперника и отдал пас на так же вышедшего на замену Трезеге и гол Давида который положил золотой гол:)) Кстати опять же к распиаренности Зидана, Трезеге забил более важный гол в сравнении с голом зидна в ЛЧ, и они были одинаковые, но гол распиареного Алжирца пихают везде, а Трезеге будто в чемпионате пустыни такой забил:)))
Тут же Яхве его и лишил мозга