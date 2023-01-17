Лизаразю о словах Ле Гре про Зидана: «Я подумал, что он слетел с катушек. Глава FFF не может так презрительно отзываться о величайшем игроке в истории сборной»

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Лига чемпионов УЕФА Мишель Платини Зинедин Зидан Биксант Лизаразю Федерация футбола Франции Ноэль Ле Гре Футбол

Биксант Лизаразю раскритиковал Ноэля Ле Гре за заявления в адрес Зинедина Зидана.

«Я подумал, что он слетел с катушек. Тот, кто возглавляет Федерацию футбола Франции, является гарантом ценностей сборной Франции и не может с таким презрением отзываться о величайшем, наряду с Платини, игроком в истории «синих». Выиграв три Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», он также является законным кандидатом на пост главного тренера сборной и никогда не скрывал своего желания однажды занять этот пост.

Еще есть спорные высказывания на социальные темы, о которых вы говорите. Он казался оторванным от реальности, было неудобно. Не говоря уже о сексизме, в котором его обвиняют в связи с расследованием Министерства спорта. Мы говорим о человеке, который, как может показаться, утратил ясность ума, сообразительность и связь с реальным миром», – сказал бывший защитник сборной Франции в интервью L’Equipe.

Глава Федерации футбола Франции, отстраненный от должности, заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы Зидан позвонил ему. Позже Ле Гре принес публичные извинения.

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26 комментариев

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miguel_diaz
По ходу Ле Грн просто не смог сдержать своё расистское нутро
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JuVero
Ответ rigobersong
А это что уровень игры характерезует, тем более со стандартов?:) Тюрам вообще за него считай работу выполнил в полуфинале и 2 гола как фантазисто забил, это же не характеризует игру Тюрама как атакующего футболиста, а просто конкретный матч, который выбивается из общей массы:) Так Карлос Альберто в 2004м году в финале ЛЧ победный гол забил, значит ли это, что он сильнее Роналдо, у которого даже финала ЛЧ нет?:)) Зачем ты передергиваешь локальным успехом, у всех пару матчей в карьере нормальных есть, это не характерезует величие:))
Если не характеризует, зачем ты выделил пару игр его?)) Логика того у тебя.
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Sevuska
😆😆😆
Зашёл на ветку и сразу вижу как маразматичный рыгоберыч всем доказывает , что Зизу не великий , и что он вообще не игрок 😂 . И даже Грижман лучше 😂
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окечуква
Так про Платини дед ничего не сказал как раз.
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Николай Осокин
Ле Гре конечно очень неуважительно высказался о Зидане, но это не основание снимать его с должности и верить на слово тысячам дамочек, которых он якобы домогался)
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Николай Осокин
Ответ corazón blanco
В поисковой системе можно найти тысячу материалов с подробными разборами многих матчей Мадрида под руководством Зидана, в которой со скрупулезностью судебного секретаря, который ведет протокол заседания подробно рассказано, к каким методам, тактикам прибегал Зидан и что он очень гибкий тренер, особенно шикарно это было видно по матчу за Суперкубок Европы против Юнайтед Жозе Моуриньо и в финале Лиги Чемпионов против Ювентуса Аллегри. Но все будут говорить только про навесы, занавес.
случайно выиграть 3 раза подряд ЛЧ невозможно, как и стать чемпионом Испании.
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rigobersong
Ответ JuVero
А гол с финале ЧМ-98? Два даже. Они по важности где? Разложи, пожалуйста.
А это что уровень игры характерезует, тем более со стандартов?:) Тюрам вообще за него считай работу выполнил в полуфинале и 2 гола как фантазисто забил, это же не характеризует игру Тюрама как атакующего футболиста, а просто конкретный матч, который выбивается из общей массы:) Так Карлос Альберто в 2004м году в финале ЛЧ победный гол забил, значит ли это, что он сильнее Роналдо, у которого даже финала ЛЧ нет?:)) Зачем ты передергиваешь локальным успехом, у всех пару матчей в карьере нормальных есть, это не характерезует величие:))
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corazón blanco
Ответ SWAGG
так и есть... он праймовому Реалу кроме как навесов на Криша ничего не дал, а с условным МЮ куда его зазывали, показал бы свой реальный уровень среднего тренера
В поисковой системе можно найти тысячу материалов с подробными разборами многих матчей Мадрида под руководством Зидана, в которой со скрупулезностью судебного секретаря, который ведет протокол заседания подробно рассказано, к каким методам, тактикам прибегал Зидан и что он очень гибкий тренер, особенно шикарно это было видно по матчу за Суперкубок Европы против Юнайтед Жозе Моуриньо и в финале Лиги Чемпионов против Ювентуса Аллегри. Но все будут говорить только про навесы, занавес.
+2
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BaltimoreRavens
Ответ rigobersong
1998 год, алжирский гопник получает КК и подставляет свою сборную перед полуфиналом ЧМ, 2006 Алжирский гопник получает КК и сборная проигрывает в финале:) 2000 год финал Евро, алжирский гопник и сборная мучаются против Италии, и только тренерский гений Лемерра вытащил победу сборной. На замену вышли Вильторд сравнявший счет, Пирес который великолепно обыграл соперника и отдал пас на так же вышедшего на замену Трезеге и гол Давида который положил золотой гол:)) Кстати опять же к распиаренности Зидана, Трезеге забил более важный гол в сравнении с голом зидна в ЛЧ, и они были одинаковые, но гол распиареного Алжирца пихают везде, а Трезеге будто в чемпионате пустыни такой забил:)))
Перед каким полуфиналом??? Он получил красную в третьей групповой игре против Саудовской Аравии. Пропустил матч 1/8...
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Mercucio
Ответ BaltimoreRavens
Сколько тебе лет, мальчик? Зачем еще не спишь, завтра ведь в школу. В 2002-ом году Зидан пропустил первые две игры, вышел всего на последнюю игру против датчан, причем с перевязанным квадрицепсом, который он дернул в подготовотельном матче с Кореей. Но ты этого не помнишь, мал еще
Что ты несёшь?
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Sekor
Ле Гре уже извинился, кагбэ, чего тут ворошить?
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JuVero
Ответ rigobersong
1998 год, алжирский гопник получает КК и подставляет свою сборную перед полуфиналом ЧМ, 2006 Алжирский гопник получает КК и сборная проигрывает в финале:) 2000 год финал Евро, алжирский гопник и сборная мучаются против Италии, и только тренерский гений Лемерра вытащил победу сборной. На замену вышли Вильторд сравнявший счет, Пирес который великолепно обыграл соперника и отдал пас на так же вышедшего на замену Трезеге и гол Давида который положил золотой гол:)) Кстати опять же к распиаренности Зидана, Трезеге забил более важный гол в сравнении с голом зидна в ЛЧ, и они были одинаковые, но гол распиареного Алжирца пихают везде, а Трезеге будто в чемпионате пустыни такой забил:)))
А гол с финале ЧМ-98? Два даже. Они по важности где? Разложи, пожалуйста.
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BaltimoreRavens
Ответ rigobersong
Так же не забываем 2002 год, чокерок Зидан даже не вышел из группы на ЧМ:)) Деклассирование от Рональдиньо, и бесславное завершение карьеры в 34, т.к. реал бы выпнул его раньше, кстати после того как Алжирский чокер ушел из Реала, и реал поставил на его место Гути, они 2 чемпионата подряд выиграли, что больше, чем с Алжирским гопником за 5 лет:) Совпадение?:)) Ой или вы этого не знали, сидя в своем мирке?:))
Сколько тебе лет, мальчик? Зачем еще не спишь, завтра ведь в школу.

В 2002-ом году Зидан пропустил первые две игры, вышел всего на последнюю игру против датчан, причем с перевязанным квадрицепсом, который он дернул в подготовотельном матче с Кореей. Но ты этого не помнишь, мал еще
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JuVero
Ответ Владимир Владимирович
Зидан тоже достал со своими мечтами о сборной . Такое ощущение что он боится провалится на клубном уровне вне Реала
Бедняга, как он тебя достал, интересно? Названивает по вечерам?
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Iuasamotu
Кто мешает Зидану доказать неправоту Ноэля Ле Гре? Бербер уже не первый год трусливо отсиживается в запасе тренерского стойла, ибо знает, что он как тренер - ценность средненькой руки. Поэтому и подыскивал себе комфортную должность главного тренера сборной Франции.
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Madcomposer
Комментов от Ригоберки тут уже миллион, я смотрю. При том, что Зидан сам вообще ничего не говорил)
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SWAGG
Ответ Владимир Владимирович
Зидан тоже достал со своими мечтами о сборной . Такое ощущение что он боится провалится на клубном уровне вне Реала
так и есть...
он праймовому Реалу кроме как навесов на Криша ничего не дал, а с условным МЮ куда его зазывали, показал бы свой реальный уровень среднего тренера
+4
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Владимир Владимирович
Зидан тоже достал со своими мечтами о сборной . Такое ощущение что он боится провалится на клубном уровне вне Реала
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rigobersong
Я понимаю, что у людей память как у рыбок, и большинство и игры алжирской гопоты не видело, т.к. он карьеру щавершил, когда тру фаны реала еще не родились:)) Но дядя Риго все видел, все помнит, смотрел матчи Ла Лиги по 7 тв, ЛЧ по НТВ, и все видел собственными глазами:) Гризманн в разы сильнее алжирскогг полена:)
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rigobersong
Так же не забываем 2002 год, чокерок Зидан даже не вышел из группы на ЧМ:))

Деклассирование от Рональдиньо, и бесславное завершение карьеры в 34, т.к. реал бы выпнул его раньше, кстати после того как Алжирский чокер ушел из Реала, и реал поставил на его место Гути, они 2 чемпионата подряд выиграли, что больше, чем с Алжирским гопником за 5 лет:) Совпадение?:))

Ой или вы этого не знали, сидя в своем мирке?:))
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qqblt
Настолько воняет заказухой, что мозги выщибает. Маска не спасает. У вас там в фифа/уефа все такие как де гре. Тут прям ждали, уважаемых подключили. У нас только коррупция? Ну ок, только у них она противнее
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rigobersong
1998 год, алжирский гопник получает КК и подставляет свою сборную перед полуфиналом ЧМ, 2006 Алжирский гопник получает КК и сборная проигрывает в финале:)

2000 год финал Евро, алжирский гопник и сборная мучаются против Италии, и только тренерский гений Лемерра вытащил победу сборной. На замену вышли Вильторд сравнявший счет, Пирес который великолепно обыграл соперника и отдал пас на так же вышедшего на замену Трезеге и гол Давида который положил золотой гол:)) Кстати опять же к распиаренности Зидана, Трезеге забил более важный гол в сравнении с голом зидна в ЛЧ, и они были одинаковые, но гол распиареного Алжирца пихают везде, а Трезеге будто в чемпионате пустыни такой забил:)))
+8
-12
-4
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Moscwow
Ответ Burel
этот алжирец подленько подсиживал Дешама, дв и вообще настоящие французы не считают араба своим
Как и настоящие аргентинцы не считают маскота из ПСЖ лучше Марадоны
+7
-6
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Burel
этот алжирец подленько подсиживал Дешама, дв и вообще настоящие французы не считают араба своим
+6
-9
-3
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Wiley Fox
Похоже, что старый еврей в шаббат пожарил свинину и съел

Тут же Яхве его и лишил мозга
0
-3
-3
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