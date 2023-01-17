Лизаразю о словах Ле Гре про Зидана: «Я подумал, что он слетел с катушек. Глава FFF не может так презрительно отзываться о величайшем игроке в истории сборной»

Биксант Лизаразю раскритиковал Ноэля Ле Гре за заявления в адрес .

«Я подумал, что он слетел с катушек. Тот, кто возглавляет Федерацию футбола Франции, является гарантом ценностей сборной Франции и не может с таким презрением отзываться о величайшем, наряду с , игроком в истории «синих». Выиграв три чемпионов с мадридским « », он также является законным кандидатом на пост главного тренера сборной и никогда не скрывал своего желания однажды занять этот пост.

Еще есть спорные высказывания на социальные темы, о которых вы говорите. Он казался оторванным от реальности, было неудобно. Не говоря уже о сексизме, в котором его обвиняют в связи с расследованием Министерства спорта. Мы говорим о человеке, который, как может показаться, утратил ясность ума, сообразительность и связь с реальным миром», – сказал бывший защитник сборной Франции в интервью L’Equipe.

Глава Федерации футбола , отстраненный от должности, заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы Зидан позвонил ему. Позже Ле Гре принес публичные извинения.