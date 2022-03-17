«МЮ», «Арсеналу» и «Ньюкаслу» интересен вингер сборной Франции Диаби. «Байер» хочет 60 млн евро

Левый вингер интересен трем английским клубам.

По данным журналиста Sport1.de Патрика Бергера, интерес к 22-летнему игроку проявляют , и . В контракте хавбека с «Байером» не прописаны отступные. Немецкий клуб хочет получить за Диаби 60 млн евро.

В качестве возможной замены для француза «Байер» рассматривает Карлеса Переса из «Ромы».

В этом сезоне игрок сборной Франции провел 33 матча за «Байер» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.