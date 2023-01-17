Клопп о «Ливерпуле»: «Я не уйду, пока меня не попросят. Изменения нужны, но не сейчас – может быть, летом»

высказался об изменениях, в которых нуждается «Ливерпуль».

«Говорят, что я слишком лоялен, но это не так. Это более сложная проблема. Если бы можно было заменить какого-либо игрока другим, то это имело бы смысл. Но если нельзя никого ввести, то и нельзя никого вывести. Я не слишком лоялен. Когда я уходил из « », я четко сказал: «Здесь нужно что-то менять». Это другая ситуация.

Либо меняется тренер, либо многое другое. Что касается меня, то я не уйду, если меня об этом не попросят. Я буду здесь до тех пор, пока буду нужен. Если никто не попросит меня уйти, я не уйду. Так что это означает, что, возможно, в какой-то момент мы должны будем изменить что-то другое. Посмотрим, но это вопрос на будущее. Может быть, летом. Но не сейчас. У меня есть время, чтобы подумать об этом, сейчас мы должны играть в лучший футбол.

Нужны ли нам усиления? Да. Но подходящий ли сейчас для этого момент? Из-за ситуации, в которой мы находимся, я не могу сказать. Все, что я знаю, – это то, как обстоят дела сейчас. Я не могу менять ответ каждую неделю. Даже после того, как мы проиграли еще одну игру после последней пресс-конференции, ничего не изменилось», – сказал главный тренер « ».

«Ливерпуль» занимает 9-е место в турнирной таблице , набрав 28 очков в 18 матчах.

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