Клопп о «Ливерпуле»: «Я не уйду, пока меня не попросят. Изменения нужны, но не сейчас – может быть, летом»

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался об изменениях, в которых нуждается «Ливерпуль».

«Говорят, что я слишком лоялен, но это не так. Это более сложная проблема. Если бы можно было заменить какого-либо игрока другим, то это имело бы смысл. Но если нельзя никого ввести, то и нельзя никого вывести. Я не слишком лоялен. Когда я уходил из «Дортмунда», я четко сказал: «Здесь нужно что-то менять». Это другая ситуация.

Либо меняется тренер, либо многое другое. Что касается меня, то я не уйду, если меня об этом не попросят. Я буду здесь до тех пор, пока буду нужен. Если никто не попросит меня уйти, я не уйду. Так что это означает, что, возможно, в какой-то момент мы должны будем изменить что-то другое. Посмотрим, но это вопрос на будущее. Может быть, летом. Но не сейчас. У меня есть время, чтобы подумать об этом, сейчас мы должны играть в лучший футбол.

Нужны ли нам усиления? Да. Но подходящий ли сейчас для этого момент? Из-за ситуации, в которой мы находимся, я не могу сказать. Все, что я знаю, – это то, как обстоят дела сейчас. Я не могу менять ответ каждую неделю. Даже после того, как мы проиграли еще одну игру после последней пресс-конференции, ничего не изменилось», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах.

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9 комментариев

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charly001
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
В Реал метит что ли?
Даа пора уже
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А.В.Бубнов
Недолго осталось продажному гопнику в пуле. Слипен жы уже на подходе
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Оливер Кан удаляет Роберту
В Реал метит что ли?
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Физрука к осени на порте не будет скриньте
0
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emptinesspetr
Сейчас уже ничего не спасти. Но и летом одной отставкой Клоппа проблем не решить. Защиту и полузащиту нужно полностью перекраивать. На это потребуется несколько трансферных окон
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Vitamin_B
У него достаточно большой кредит доверия из-за предыдущих результатов
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ман сити фейк
Твои изменения это 150 лямовый Беллингем
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ZZRM
Возьмите летом Гюндогана! Бесплатный топ игрок, который 2-3 года точно должен играть на высочайшем уровне.
Мне кажется он пойдёт за Юргеном, не так давно говорил об этом косвенно.
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Deni Magician
Верим Юрген ✊
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-2
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