Холанд о соцсетях: «Не читаю ничего о себе. Нельзя контролировать, что пишут люди. Так что мне все равно»

высказался об отношении к соцсетям.

31 октября, когда в США и некоторых странах Европы отмечается Хэллоуин, Холанд выложил обработанную фотографию, изображающую его в образе Терминатора, поедающего лазанью, с подписью: «Счастливого Холандуина!»

«Это весело, хороший стеб», – прокомментировал свою шутку нападающий « ».

При этом он отметил, что не уделяет соцсетям слишком много времени.

«Я не сижу в социальных сетях и не читаю о себе. Нельзя контролировать то, что люди говорят, думают и пишут о тебе. Так что я ничего не могу с этим поделать. Мне все равно», – сказал Холанд в интервью GQ.

Холанд о медитации: «Ненавижу стресс и стараюсь не нервничать. Расслабляюсь, не думаю слишком много – это работает»