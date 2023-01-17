Холанд о соцсетях: «Не читаю ничего о себе. Нельзя контролировать, что пишут люди. Так что мне все равно»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу соцсети Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд высказался об отношении к соцсетям.

31 октября, когда в США и некоторых странах Европы отмечается Хэллоуин, Холанд выложил обработанную фотографию, изображающую его в образе Терминатора, поедающего лазанью, с подписью: «Счастливого Холандуина!»

«Это весело, хороший стеб», – прокомментировал свою шутку нападающий «Манчестер Сити».

При этом он отметил, что не уделяет соцсетям слишком много времени.

«Я не сижу в социальных сетях и не читаю о себе. Нельзя контролировать то, что люди говорят, думают и пишут о тебе. Так что я ничего не могу с этим поделать. Мне все равно», – сказал Холанд в интервью GQ.

Холанд о медитации: «Ненавижу стресс и стараюсь не нервничать. Расслабляюсь, не думаю слишком много – это работает»

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2 комментария

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ман сити фейк
Да не беспокойся. Тебя уже за эти 3 матча опустили с небес до бруска
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
Здраво рассуждает и не ноет, что его обидели или как-то задели в соцсетях. Правильный подход
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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