Холанд о соцсетях: «Не читаю ничего о себе. Нельзя контролировать, что пишут люди. Так что мне все равно»
Эрлинг Холанд высказался об отношении к соцсетям.
31 октября, когда в США и некоторых странах Европы отмечается Хэллоуин, Холанд выложил обработанную фотографию, изображающую его в образе Терминатора, поедающего лазанью, с подписью: «Счастливого Холандуина!»
«Это весело, хороший стеб», – прокомментировал свою шутку нападающий «Манчестер Сити».
При этом он отметил, что не уделяет соцсетям слишком много времени.
«Я не сижу в социальных сетях и не читаю о себе. Нельзя контролировать то, что люди говорят, думают и пишут о тебе. Так что я ничего не могу с этим поделать. Мне все равно», – сказал Холанд в интервью GQ.
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