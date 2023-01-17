Холанд о медитации: «Ненавижу стресс и стараюсь не нервничать. Расслабляюсь, не думаю слишком много – это работает»

объяснил свой интерес к медитации.

«Думаю, что это очень хорошая практика. Она позволяет расслабиться и не думать слишком много. Потому что стресс никому не идет на пользу.

Я ненавижу стресс и стараюсь не нервничать. Концепция медитации состоит в том, чтобы попытаться отпустить подобные мысли.

Все это очень индивидуально, но для меня медитация сработала очень хорошо», – сказал нападающий « ».

Медитация для футболистов и тренеров: от нее фанатеет Холанд, Роналду занимается почти ежедневно, Эллардайс – больше 15 лет

Первый дубль Холанда за «Сити»! Праздновал в позе лотоса – он уверен, что все форварды нуждаются в медитации