Холанд о медитации: «Ненавижу стресс и стараюсь не нервничать. Расслабляюсь, не думаю слишком много – это работает»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия психология ЗОЖ Эрлинг Холанд Здоровье Йога Футбол

Эрлинг Холанд объяснил свой интерес к медитации.

«Думаю, что это очень хорошая практика. Она позволяет расслабиться и не думать слишком много. Потому что стресс никому не идет на пользу.

Я ненавижу стресс и стараюсь не нервничать. Концепция медитации состоит в том, чтобы попытаться отпустить подобные мысли.

Все это очень индивидуально, но для меня медитация сработала очень хорошо», – сказал нападающий «Манчестер Сити».

Медитация для футболистов и тренеров: от нее фанатеет Холанд, Роналду занимается почти ежедневно, Эллардайс – больше 15 лет

Первый дубль Холанда за «Сити»! Праздновал в позе лотоса – он уверен, что все форварды нуждаются в медитации

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergio666
Холанд начинает становится футбольным КЭПом. Ненавижу стресс, не люблю проигрывать и тд...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tollie
у него на лице написано, что думать он не очень любит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiNO
Видели мы в матче с Эвертоном))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
Футболистам нельзя думать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Эсперов
Этим нравится Холланд . Он не корчит из себя звезду .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
Дзюба может рассказать другие способы снять стресс!;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вазген, друг Мхитаряна.
Игроки мю тоже не думают слишком много и вот результат двадцатый год уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Ответ Sergey Kuznetsov
не думать слишком много это девиз многих футболистов
Если бы Пеп ему следовал, то уже бы выиграл ЛЧ. 😅
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Раньше футболисты любили в баре бухнуть , а теперь Эрлинг медитируют. Уже прогресс.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ман сити фейк
Зачем думать, когда для тебя все придумал Пеп
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
T622222
А можно вообще не думать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Висита Эльмурзаев
думать мало - это не хорошо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evil
- Как вы расслабляетесь?
- А я и не напрягаюсь
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Настоящий Викинг 👍
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Kuznetsov
не думать слишком много это девиз многих футболистов
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6rpvsqvwtj
Осимхен круче ,не старайся 🤣
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Psevdosport
А лучше бы развивался как нападающий, а то Слуцкому не очень нравишься
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий