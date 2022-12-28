Холанд показал новую прическу с косичками: «Режим викинга активирован»
Эрлинг Холанд показал фото новой прически с косичками.
Нападающий «Манчестер Сити» выложил фотографию с тренировки, на которой видно, что теперь его волосы заплетены в косички.
«Режим викинга активирован», – написал форвард под фото.
Фото: twitter.com/ErlingHaaland
«Ман Сити» сегодня сыграет с «Лидсом» в матче 17-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.
У Холанда новый образ. Теперь он с косичками!
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
С тобой куда-то мы идём,
Я курю, а ты конфеты ешь.
И светят фонари давно,
Ты говоришь: "Пойдём в кино",
А я тебя зову
В кабак, конечно.
Припев:
Мм-м, восьмиклассница а-аа,
Мм-м…
Ты говоришь, что у тебя
По географии трояк,
А мне на это просто наплевать.
Ты говоришь, из-за тебя
Там кто-то получил синяк -
Многозначительно молчу,
И дальше мы идём гулять.
Припев:
Мм-м, восьмиклассница а-аа,
Мм-м…
Мм-м, восьмиклассница а-аа,
Аа-а…
Это отвратительно.
У викингов косички не такие были, а начинались снизу немного.
И они были мужественными.
Уважаемому Холланду срочно надо сменить эту ерунду.
лишь бы забивало ☺️