Холанд показал новую прическу с косичками: «Режим викинга активирован»

показал фото новой прически с косичками.

Нападающий «Манчестер Сити» выложил фотографию с тренировки, на которой видно, что теперь его волосы заплетены в косички.

«Режим викинга активирован», – написал форвард под фото.

Фото: twitter.com/ErlingHaaland

« » сегодня сыграет с «Лидсом» в матче 17-го тура . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

У Холанда новый образ. Теперь он с косичками!

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!