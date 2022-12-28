Холанд показал новую прическу с косичками: «Режим викинга активирован»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия соцсети Эрлинг Холанд стиль Футбол

Эрлинг Холанд показал фото новой прически с косичками.

Нападающий «Манчестер Сити» выложил фотографию с тренировки, на которой видно, что теперь его волосы заплетены в косички.

«Режим викинга активирован», – написал форвард под фото.

Фото: twitter.com/ErlingHaaland

«Ман Сити» сегодня сыграет с «Лидсом» в матче 17-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

У Холанда новый образ. Теперь он с косичками!

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24 комментария

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Алексей Дрожжин
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Больше похож на ту самую одноклассницу, чем на викинга
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Marcus-light
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Ответ Петр Сосулин
Больше на семиклассницу на линейке похож, чем на викинга
Да, тоже подумал. Фото предельно неудачное, ещё бы ленты заплел
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Someone from Internet
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Больше похоже на Пеппи Длинный чулок
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Александр Петрович
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Ответ sashka.loker
Не Рагнар Лодброк, прямо скажем
ну да , больше на Лагерту смахивает ...
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pvh-82
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Ответ локо чемпик
чем бы дитя не тешилось лишь бы забивало ☺️
С такой прической ему забивать будут...
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Кокич
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Озорники из МанСи будут теперь его дёргать за косички на теоретических занятиях.
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Amalfitano
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Пустынной улицей вдвоём
С тобой куда-то мы идём,
Я курю, а ты конфеты ешь.
И светят фонари давно,
Ты говоришь: "Пойдём в кино",
А я тебя зову
В кабак, конечно.

Припев:
Мм-м, восьмиклассница а-аа,
Мм-м…

Ты говоришь, что у тебя
По географии трояк,
А мне на это просто наплевать.
Ты говоришь, из-за тебя
Там кто-то получил синяк -
Многозначительно молчу,
И дальше мы идём гулять.

Припев:
Мм-м, восьмиклассница а-аа,
Мм-м…

Мм-м, восьмиклассница а-аа,
Аа-а…
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Камиль Габитов
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Голубой викинг...С Гейропы...
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kacnep
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Пэппи длинный чулок
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Ксяоми Ноутов
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Не хватает шарика и букета с цветами и можно на линейку в первый класс идти.
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Spaten
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Эрлли Длинный Чулок
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Митрандир цвета хаки
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Хотел включить режим Викинга, но перепутал и включил режим Алисы из Зазеркалья👱🏻‍♀️
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dudufufu
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Синия 💙 Кристинa
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Евгений Романов
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Не viKING, а viQueen))
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Уже успел оголубиться в канистре.
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Петр Сосулин
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Больше на семиклассницу на линейке похож, чем на викинга
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sashka.loker
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Не Рагнар Лодброк, прямо скажем
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rigobersong
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У Гризманна такие были:)😅
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NIK7478
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Проблемы с головой. Футболисты иной раз не знают, чем заняться в свободное время.
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А.Э.РАСИМ
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Режим викинга с немного модным оттенком ЛГТБ.
Это отвратительно.
У викингов косички не такие были, а начинались снизу немного.
И они были мужественными.
Уважаемому Холланду срочно надо сменить эту ерунду.
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Burel
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ужас, природа явно отдыхала в момент выбора внешности Холланда
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Vatikan
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Это какой то неправильный викинг
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локо чемпик
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чем бы дитя не тешилось
лишь бы забивало ☺️
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СуперКонь
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Немного странно выглядит
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