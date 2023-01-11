Кечинов об УЕФА: «Если вернут нас в течение года, можно потерпеть. Не будет возможностей в Европе – нужно идти в Азию. Без мотивации к нам перестанут приезжать хорошие игроки»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Валерий Кечинов Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Валерий Кечинов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Если в течение года нас вернут в УЕФА, то, конечно, можно потерпеть. Если, например, будет пятилетнее отстранение от международных соревнований, то, конечно, это плохо повлияет на российский футбол.

Если не будет возможности играть в Европе, то нужно идти и играть в Азию. Если нас, конечно, туда возьмут.

Ну а что делать? Играть просто чемпионат и Кубок России или придумывать какие-то новые соревнования? Все равно не будет роста, мотивации. К нам перестанут приезжать игроки очень хорошего уровня. Такие, которые могли бы, может быть, научить чему-то наших молодых футболистов», – отметил бывший хавбек «Спартака».

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6 комментариев

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عبدالله
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انا من السعودية 🇸🇦 روسيا تريد البقاء في أوروبا فلتجلس لا نحتاجها في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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عبدالله
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لا نحتاج روسيا في آسيا
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Dizzod
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Ответ Dexter Dallas
а так у них будет мотивация играть в азиатской лч с узбекистаном. верно ли я понял?
Да, потому что стоит один раз попробовать плов ...
+2
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Dexter Dallas
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а так у них будет мотивация играть в азиатской лч с узбекистаном. верно ли я понял?
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Aleksander Naumow
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Ребят вас никто за язык не тянул хотите в Азию, летите за Урал там как раз азиатская Россия начинается.
И чтобы не быть голословным возьмите на борт всех азиолюбов.
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Юрий Кечко
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А ради игры в Азии игроки попрут прям ага
Хоть 5 лет сидите терпите , это лучше чем азиатская точка невозврата
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