Кечинов об УЕФА: «Если вернут нас в течение года, можно потерпеть. Не будет возможностей в Европе – нужно идти в Азию. Без мотивации к нам перестанут приезжать хорошие игроки»

высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Если в течение года нас вернут в УЕФА, то, конечно, можно потерпеть. Если, например, будет пятилетнее отстранение от международных соревнований, то, конечно, это плохо повлияет на российский футбол.

Если не будет возможности играть в Европе, то нужно идти и играть в Азию. Если нас, конечно, туда возьмут.

Ну а что делать? Играть просто чемпионат и Кубок России или придумывать какие-то новые соревнования? Все равно не будет роста, мотивации. К нам перестанут приезжать игроки очень хорошего уровня. Такие, которые могли бы, может быть, научить чему-то наших молодых футболистов», – отметил бывший хавбек «Спартака».

Генсек РФС Митрофанов: «УЕФА намекал, что не хочет нас терять. У нас добрые отношения»