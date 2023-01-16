«Локомотиву» интересен опорник сборной Туниса и «Ференцвароша» Лаидуни

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Сборная Туниса по футболу Ференцварош Дмитрий Баринов Аисса Лаидуни Спорт-Экспресс Футбол

Опорный полузащитник «Ференцвароша» Аисса Лаидуни может перейти в Мир РПЛ.

По данным «Спорт-Экспресса», футболист сборной Туниса, признанный в своей стране лучшим игроком 2022 года, интересен «Локомотиву». Российская команда рассматривает возможность его приобретения в связи с возможным трансфером Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

В агентстве World in Motion подтвердили эти сведения: «Да, мы знаем о том, что «Локомотив» интересуется Аисса Лаидуни».

В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей в чемпионате Венгрии и получил 2 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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goleodor
Карточек маловато
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Чётко_как_чечётка
Ответ Timur_A
Не совсем понятно зачем этот переход может быть нужен Лайдуни. На ЧМ запомнился, лучшим игроком своей страны признан. Он может спокойно перейти в какой-нибудь середняк чемпионата Франции. Зачем ему Локо?
А середняк Франции его зовёт? А середняк Франции даст больше денег?
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Timur_A
Не совсем понятно зачем этот переход может быть нужен Лайдуни. На ЧМ запомнился, лучшим игроком своей страны признан. Он может спокойно перейти в какой-нибудь середняк чемпионата Франции. Зачем ему Локо?
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Dmitry Orlov
Ответ Valentin Grabenovsky
Опровержение же было уже
Опровержение ЧЕГО? Агенство игрока подтвердило интерес от Локомотива.
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Dmitry Orlov
Ответ Сергей Сунчилиев
Проконсультируйтесь у Черчесова. Конечно моё мнение никому не впёрлось, но я думаю надо брать
Черчесов уже дал комментарий. Говорит - и Лайдуни качественный игрок, и Баринову стоит в Турцию перейти, но деталями он не обладает.
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Wiley Fox
Нормально там шишкановские на бюджет РЖД присели

Из Галактионова нового семина лепить собрались
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Сергей Сунчилиев
Проконсультируйтесь у Черчесова. Конечно моё мнение никому не впёрлось, но я думаю надо брать
+1
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Grabenovsky
Опровержение же было уже
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Фут.Боль
Знак качества: проверен Стасом!
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Dmitry Orlov
Как размен на Бару в Бешикташ - почему бы и нет.
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