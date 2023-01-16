«Локомотиву» интересен опорник сборной Туниса и «Ференцвароша» Лаидуни
Опорный полузащитник «Ференцвароша» Аисса Лаидуни может перейти в Мир РПЛ.
По данным «Спорт-Экспресса», футболист сборной Туниса, признанный в своей стране лучшим игроком 2022 года, интересен «Локомотиву». Российская команда рассматривает возможность его приобретения в связи с возможным трансфером Дмитрия Баринова в «Бешикташ».
В агентстве World in Motion подтвердили эти сведения: «Да, мы знаем о том, что «Локомотив» интересуется Аисса Лаидуни».
В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей в чемпионате Венгрии и получил 2 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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