«Локомотиву» интересен опорник сборной Туниса и «Ференцвароша» Лаидуни

Опорный полузащитник « » Аисса Лаидуни может перейти в Мир .

По данным «Спорт-Экспресса», футболист сборной , признанный в своей стране лучшим игроком 2022 года, интересен « ». Российская команда рассматривает возможность его приобретения в связи с возможным трансфером в «Бешикташ».

В агентстве World in Motion подтвердили эти сведения: «Да, мы знаем о том, что «Локомотив» интересуется Аисса Лаидуни».

В текущем сезоне хавбек провел 9 матчей в чемпионате Венгрии и получил 2 желтые карточки. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.