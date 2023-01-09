«Для чего Fan ID? Беспорядков у нас и так нет. Логистика хрен поймешь какая, на автобусах-поездах на игры ездим, так еще и народ не ходит». Осинов о «Ростове»

Теги Ростов Михаил Осинов-старший премьер-лига Россия болельщики Ростов-Арена Fan ID брань Футбол

Михаил Осинов высказался о системе Fan ID в Мир РПЛ.

– «Ростов» много жалуется на Fan ID. Сам этот вопрос решаемый?

– На уровне руководства надо общаться. Узнать, для чего и для кого они сделали.

Чтобы не было беспорядков? У нас их и так не бывает. У нас стадион к чемпионату мира сделан – тебя на входе уже миллион раз сфоткали, увидели, кто ты.

Логистика хрен поймешь какая, на автобусах-поездах на игры ездим. Так тут еще и народ на игры не ходит. «Шикарный» чемпионат! – сказал тренер «Ростова».

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)

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17 комментариев

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Мокий Пармёныч
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Ответ Corde Fidelium
Интересно, а если бы сделали оформляешь Fan ID и билеты бесплатно. Пошел бы народ его оформлять?
"Бесплатно?!"- ты в какой стране живёшь.
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Gustav Forsberg
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Ответ Кирилл.С-Пб
Я вот на фанатку не хожу. По телефону привязался на Госуслугах и всё. Фаеры не жгу, морды не бью. В чём проблема? Лишний раз обхаить власть? Ну вперёд
и все? в мфц не заполняли еще пару дублирующих бумажек? звездабол.
лишний раз вылизать власти? ну, вперед!
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Valeriy50
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Уважение тем кто не боится говорить правду, но думским плевать на мнение болельщиков да и всех остальных.
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Евгений Соболев
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Были времена когда сам Пу на поклон к фанатам хаживал...решал так сказать "вопросики" с бунтарями..примазывался..прикидывался "своим пацаном"... по итогу все и всё под контролем ЧК и мусаров..
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Gustav Forsberg
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Ответ Бухгалтер2021
еще и пиво запретили
доброе утро
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SadButTrue
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Ответ Пьяный Погрребняк
Кажись, наоборот-объединило, да ещё и разозлили их, настроили против себя
Ну это как сказать! Особо одаренные фанаты обьединились в составе Эспаньола и протестуют против Фан Айди где-то в Запорожье.
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Пирс Морган
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Честный здравый ответ, походу решили там баблишка немного отмыть
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Кирилл.С-Пб
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Я вот на фанатку не хожу. По телефону привязался на Госуслугах и всё. Фаеры не жгу, морды не бью. В чём проблема? Лишний раз обхаить власть? Ну вперёд
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Кукич
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Лига" прикольная"
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Бухгалтер2021
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еще и пиво запретили
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Corde Fidelium
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Интересно, а если бы сделали оформляешь Fan ID и билеты бесплатно. Пошел бы народ его оформлять?
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frol92
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Статус инагента через 3, 2, 1...
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Пьяный Погрребняк
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Ответ Furyus
Может, чтобы разделить и ликвидировать окончательно фанатскую среду? С какой целью? ... больше трёх не собираться.
Кажись, наоборот-объединило, да ещё и разозлили их, настроили против себя
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igls54
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Он до сих пор не понял кого благодарить
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Atsuktuvas
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Может быть цель - не безопасность на стадионах, а в чем-то другом?..
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Jastina
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Смело! Побольше бы таких честных цитат от игроков и тренеров
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Furyus
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Может, чтобы разделить и ликвидировать окончательно фанатскую среду?
С какой целью? ... больше трёх не собираться.
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