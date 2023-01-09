«Для чего Fan ID? Беспорядков у нас и так нет. Логистика хрен поймешь какая, на автобусах-поездах на игры ездим, так еще и народ не ходит». Осинов о «Ростове»

высказался о системе Fan ID в Мир .

– «Ростов» много жалуется на Fan ID. Сам этот вопрос решаемый?

– На уровне руководства надо общаться. Узнать, для чего и для кого они сделали.

Чтобы не было беспорядков? У нас их и так не бывает. У нас стадион к чемпионату мира сделан – тебя на входе уже миллион раз сфоткали, увидели, кто ты.

Логистика хрен поймешь какая, на автобусах-поездах на игры ездим. Так тут еще и народ на игры не ходит. «Шикарный» чемпионат! – сказал тренер « ».

Как Fan ID прибил посещаемость? Ответы в 6 картинках (на примере Кубка России)