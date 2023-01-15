«Ньюкасл» 14 матчей не проигрывает в АПЛ – 9 побед, 5 ничьих. Это лучшая серия в топ-5 лиг
«Ньюкасл» продлил серию без поражений в чемпионате Англии до 14 матчей.
Команда Эдди Хау обыграла «Фулхэм» (1:0) в 20-м туре АПЛ.
В последний раз «сороки» проигрывали в Премьер-лиге 31 августа – «Ливерпулю» (1:2). С тех пор у них 9 побед и 5 ничьих.
14 матчей без поражений – на данный момент лучшая серия среди всех команд, выступающих в топ-5 лиг.
Далее «Ньюкасл» выступит в гостях у «Кристал Пэлас» – это случится 21 января.
- Дата проведения
- 15 января, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Гол:
- 1:0 – 89 Исак.
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Сен-Максимен, 46), Лонгстафф, Уиллок (Исак, 71), Альмирон (Мерфи, 85), Уилсон (Вуд, 90), Жоэлинтон.
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Фулхэм –
Лено, Тете, Рим, Диоп (Винисиус, 90), Курзава, Рид (Кэрни, 90), Перейра (Адарабиойо, 77), Пальинья, Виллиан (Джеймс, 77), Декордова-Рид (Уилсон, 90), Митрович.
А что они делают в разделе французской лиги1???
Чем саудиты отличаются от катарцев и эмиратов?
Ничем.
Им нужен шик и блеск.
И всё самое известное и гламурное.
Вспомни как проект мансура поменял очень успешного коуча на Пепа.
Потом что Пеп это Пеп.
Гарантия.
Я кстати не удивлюсь совсем если они Клоппа попробуют позвать.
Кто богаче, того тянут.
Не говори, что в АПЛ иначе.
Отвечаю тебе твоей же фразой - не балаболь.
Ничего, скоро будут работать по изученным лекалам голубятни. Переплюют этих так, что правила будут менять в режиме онлайн.
Возьмут что то тренерское известное, типо Моуриньо или Поча
Не думаю что кто то сможет противостоять финансовой мощи саудитам.