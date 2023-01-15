«Ньюкасл» 14 матчей не проигрывает в АПЛ – 9 побед, 5 ничьих. Это лучшая серия в топ-5 лиг

Теги Ньюкасл Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Эдди Хау Футбол

«Ньюкасл» продлил серию без поражений в чемпионате Англии до 14 матчей.

Команда Эдди Хау обыграла «Фулхэм» (1:0) в 20-м туре АПЛ.

В последний раз «сороки» проигрывали в Премьер-лиге 31 августа – «Ливерпулю» (1:2). С тех пор у них 9 побед и 5 ничьих.

14 матчей без поражений – на данный момент лучшая серия среди всех команд, выступающих в топ-5 лиг.

Далее «Ньюкасл» выступит в гостях у «Кристал Пэлас» – это случится 21 января.

Ньюкасл – Фулхэм 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
15 января, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 89 Исак.
НьюкаслПоуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Сен-Максимен, 46), Лонгстафф, Уиллок (Исак, 71), Альмирон (Мерфи, 85), Уилсон (Вуд, 90), Жоэлинтон.
ФулхэмЛено, Тете, Рим, Диоп (Винисиус, 90), Курзава, Рид (Кэрни, 90), Перейра (Адарабиойо, 77), Пальинья, Виллиан (Джеймс, 77), Декордова-Рид (Уилсон, 90), Митрович.
Предупреждения:
Курзава (48), Рим (60), Перейра (63), Поуп (69).

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26 комментариев

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Alex Zet
Зашел в тему Футбол / лига 1, с целью почитать новости об алчном мерзком баблонеле и на тебе новости про Ньюкасл и вражескую апл.
А что они делают в разделе французской лиги1???
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Олег Хлебас
Ответ Alea Jacta-Est
Хау лучший английский тренер, ставит норм футбол, не гасится в обороне, его саут был неплох
Он тренировал Борнмут)
+1
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Брулин
Сороки - топ, надеюсь увидеть их на первом месте, пусть и не в этом сезоне!
+2
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+2
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kilcher
Ответ Tybalt
балаболами называют тех, кто не знает принципов работы судей в АПЛ. Кто богаче, того тянут. Не говори, что в АПЛ иначе. Отвечаю тебе твоей же фразой - не балаболь.
тяжелый случай
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fellx
Короче, Роналду снова сыграет в ЛЧ
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Alea Jacta-Est
Хау лучший английский тренер, ставит норм футбол, не гасится в обороне, его саут был неплох
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Dm Kznts
Ответ ЛеваяНогаХалка
С чего же ты это решил
Так думаю.
Чем саудиты отличаются от катарцев и эмиратов?
Ничем.
Им нужен шик и блеск.
И всё самое известное и гламурное.
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Dm Kznts
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если это сделают, это будет большой ошибкой
Им нужна известность.
Вспомни как проект мансура поменял очень успешного коуча на Пепа.
Потом что Пеп это Пеп.
Гарантия.
Я кстати не удивлюсь совсем если они Клоппа попробуют позвать.
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Alex Summer
Ответ psycho killer
Кстати, да, болел раньше, но не в детстве. Во времена Алана Ширера
Ширер, Солано, Окоча, молодой Дайер, великий Бобби Робсон. Шикарная банда была!
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Dm Kznts
Его всё равно поменяют. Возьмут что то тренерское известное, типо Моуриньо или Поча
С чего же ты это решил
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Artuom Batishev
Пока все идет к тому, что в первый же полноценный сезон с новым владельцами закончат в топ-4. Пока все очень грамотно.
+1
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Tybalt
Ответ kilcher
не смотрел матч - не балаболь
балаболами называют тех, кто не знает принципов работы судей в АПЛ.
Кто богаче, того тянут.
Не говори, что в АПЛ иначе.
Отвечаю тебе твоей же фразой - не балаболь.
+1
-2
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kilcher
Ответ Tybalt
в матче с Арсом не поставили пенку, а тут попросили перебить. Ничего, скоро будут работать по изученным лекалам голубятни. Переплюют этих так, что правила будут менять в режиме онлайн.
не смотрел матч - не балаболь
+2
-2
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Tybalt
Ответ Dm Kznts
Рано или поздно они начнут закупать звёзд. Не думаю что кто то сможет противостоять финансовой мощи саудитам.
в матче с Арсом не поставили пенку, а тут попросили перебить.
Ничего, скоро будут работать по изученным лекалам голубятни. Переплюют этих так, что правила будут менять в режиме онлайн.
+3
-2
+1
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Ronny92
Ответ remix!
И ведь не скупают все что блестит, как типичный мешок, при этом результат хороший. Интересно, это будет команда одного сезона (типо как Кейн), или на постоянной основе +1 конкурент за зону лч?
Справедливости ради, Исак за 70 и Бруно за 60 это конечно переплата
+2
-2
0
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evgeniiios
Ответ Dm Kznts
Его всё равно поменяют. Возьмут что то тренерское известное, типо Моуриньо или Поча
Были бы они не очень адекватными, они бы сразу взяли себе условного Моура с огромной зп, у Ньюкасла очень грамотное руководство
0
-1
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Dm Kznts
Его всё равно поменяют. Возьмут что то тренерское известное, типо Моуриньо или Поча
Если это сделают, это будет большой ошибкой
+1
-1
0
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psycho killer
Ответ Андрей Чехов
С детства за Ньюкасл?
Кстати, да, болел раньше, но не в детстве. Во времена Алана Ширера
+12
-1
+11
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Dm Kznts
Ответ Фанат Аль-Насра
Хау гений
Его всё равно поменяют.
Возьмут что то тренерское известное, типо Моуриньо или Поча
0
-4
-4
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Dm Kznts
Рано или поздно они начнут закупать звёзд.
Не думаю что кто то сможет противостоять финансовой мощи саудитам.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Чехов
Ответ psycho killer
Ньюкасл чемпик
С детства за Ньюкасл?
+1
0
+1
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remix!
И ведь не скупают все что блестит, как типичный мешок, при этом результат хороший. Интересно, это будет команда одного сезона (типо как Кейн), или на постоянной основе +1 конкурент за зону лч?
+2
-2
0
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Nuraly Amirov
Чемпионский фарт в концовке? Или скорее лигочемпионский)
+1
0
+1
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Фанат Аль-Насра
Хау гений
+7
-4
+3
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Олег Шиляев
Кадышевич как в воду глядел.
+21
-1
+20
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