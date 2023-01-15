«Ньюкасл» 14 матчей не проигрывает в АПЛ – 9 побед, 5 ничьих. Это лучшая серия в топ-5 лиг

«Ньюкасл» продлил серию без поражений в чемпионате Англии до 14 матчей.

Команда Эдди Хау обыграла « » (1:0) в 20-м туре .

В последний раз «сороки» проигрывали в Премьер-лиге 31 августа – «Ливерпулю» (1:2). С тех пор у них 9 побед и 5 ничьих.

14 матчей без поражений – на данный момент лучшая серия среди всех команд, выступающих в топ-5 лиг.

Далее « » выступит в гостях у «Кристал Пэлас» – это случится 21 января.