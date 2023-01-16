Экс-судья АПЛ о голе Бруну: «Рэшфорд вне игры, он мешал сопернику. Правило офсайда кошмарное и требует полного пересмотра»
Экс-судья АПЛ Кит Хэкетт считает ошибочным решение засчитать гол Бруну Фернандеша.
Хавбек «Манчестер Юнайтед» поразил ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе результативной атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.
«Никаких сомнений: Рэшфорд находился в офсайде. Он повлиял на эпизод и помешал сопернику. Поэтому не отменить гол Бруну – это полный бред. Если мы не фиксируем тут офсайд, то правило дурацкое.
Споров будет много, но для меня все очевидно. Действия Рэшфорда повлияли на защитников «Ман Сити». Это очевидно. Руководители будут защищать Эттуэлла и утверждать, что Рэшфорд не вмешивался, но данное решение нельзя оправдать.
Они будут утверждать, что Маркус должен был коснуться мяча, чтобы его положение было активным. Правило кошмарное и требует полного пересмотра.
Согласно правилам, футболист находится в активном положении в том случае, если «явно пытается сыграть в мяч, находящийся рядом, и это действие влияет на соперника». Именно так в случае с Рэшфордом и было. Вот почему он вне игры.
И ситуация лишь ухудшается от того, что Даррен Кэнн, ассистент рефери, изначально принял верное решение. Это один из самых опытных арбитров в мировом футболе. Он нечасто ошибается – в том числе ошибки не было и здесь. Он наш лучший боковой судья, и я на сто процентов согласен с ним», – отметил Хэкетт.
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