Экс-судья АПЛ о голе Бруну: «Рэшфорд вне игры, он мешал сопернику. Правило офсайда кошмарное и требует полного пересмотра»

Экс-судья АПЛ Кит Хэкетт считает ошибочным решение засчитать гол .

Хавбек « » поразил ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе результативной атаки форвард находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«Никаких сомнений: Рэшфорд находился в офсайде. Он повлиял на эпизод и помешал сопернику. Поэтому не отменить гол Бруну – это полный бред. Если мы не фиксируем тут офсайд, то правило дурацкое.

Споров будет много, но для меня все очевидно. Действия Рэшфорда повлияли на защитников « ». Это очевидно. Руководители будут защищать Эттуэлла и утверждать, что Рэшфорд не вмешивался, но данное решение нельзя оправдать.

Они будут утверждать, что Маркус должен был коснуться мяча, чтобы его положение было активным. Правило кошмарное и требует полного пересмотра.

Согласно правилам, футболист находится в активном положении в том случае, если «явно пытается сыграть в мяч, находящийся рядом, и это действие влияет на соперника». Именно так в случае с Рэшфордом и было. Вот почему он вне игры.

И ситуация лишь ухудшается от того, что Даррен Кэнн, ассистент рефери, изначально принял верное решение. Это один из самых опытных арбитров в мировом футболе. Он нечасто ошибается – в том числе ошибки не было и здесь. Он наш лучший боковой судья, и я на сто процентов согласен с ним», – отметил Хэкетт.

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