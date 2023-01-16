Экс-судья АПЛ о голе Бруну: «Рэшфорд вне игры, он мешал сопернику. Правило офсайда кошмарное и требует полного пересмотра»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Стюарт Эттуэлл Даррен Кэнн Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Кит Хэкетт правила Футбол

Экс-судья АПЛ Кит Хэкетт считает ошибочным решение засчитать гол Бруну Фернандеша.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» поразил ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ. В ходе результативной атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«Никаких сомнений: Рэшфорд находился в офсайде. Он повлиял на эпизод и помешал сопернику. Поэтому не отменить гол Бруну – это полный бред. Если мы не фиксируем тут офсайд, то правило дурацкое.

Споров будет много, но для меня все очевидно. Действия Рэшфорда повлияли на защитников «Ман Сити». Это очевидно. Руководители будут защищать Эттуэлла и утверждать, что Рэшфорд не вмешивался, но данное решение нельзя оправдать.

Они будут утверждать, что Маркус должен был коснуться мяча, чтобы его положение было активным. Правило кошмарное и требует полного пересмотра.

Согласно правилам, футболист находится в активном положении в том случае, если «явно пытается сыграть в мяч, находящийся рядом, и это действие влияет на соперника». Именно так в случае с Рэшфордом и было. Вот почему он вне игры.

И ситуация лишь ухудшается от того, что Даррен Кэнн, ассистент рефери, изначально принял верное решение. Это один из самых опытных арбитров в мировом футболе. Он нечасто ошибается – в том числе ошибки не было и здесь. Он наш лучший боковой судья, и я на сто процентов согласен с ним», – отметил Хэкетт.

Судейский скандал затмил дерби «МЮ» и «Сити». Правильно ли засчитали первый гол «Юнайтед»?

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Ох
Ответ Нил Робертсон
Что по этому эпизоду скажет Ховард Уэбб?
PGMOL уже высказался - гол легитимный. Кстати тот же PGMOL признал ошибкой отмену бригадой VAR гола Мартинелли в ворота МЮ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Ох
А Питер Уолтон говорит, что Рэш не мешал защитникам играть эпизод до конца но они не вступили с ним в борьбу. Если Аканжи так уверен, что он догонял Рэша сбей его и ничего бы не было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ Любезный Коссутий
дело в том, что в правилах не написано, что бежать запрещено. написано, что нельзя касаться мяча, и активно мешать сопернику. пусть добавят, что и бежать тоже нельзя.
Там не ничего про касания, там есть про участие в эпизоде. Это как закрывать обзор вратарю - тоже считается как оффсайд. Почему тут судья засчитал - не понятно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
Ответ Marcus-light
Есть вполне конкретное и прозрачное правило, что такое пассивное вне игры. Если судья считает, что игрок, который бежит 10 метров рядом с мячом не принимает участия в эпизоде, то какие вопросы к трактовкам? Он так и пенальти может ставить на каждом угловом, тоже знаете ли, можно любой контакт учитывать
дело в том, что в правилах не написано, что бежать запрещено. написано, что нельзя касаться мяча, и активно мешать сопернику. пусть добавят, что и бежать тоже нельзя.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эксперимент
Ответ Любезный Коссутий
правило допускает двоякое толкование. этот судья считает, что офсайд, тот - нет. пусть уточняют правила.
Какое двоякое правило, тут чистое предвзятое решение судьи в пользу МЮ. Решфорд прямым образом влиял на эпизод находясь в офсайде.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
серж
Не правило кошмарное, а трактовки, которые продвигает Коллина и Ко, и которые сводят с ума судей, вот они и принимают ошибочные решения.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Great ManUtd
"Другое дело, если бы такой гол забил Сити, Арсенал или Ливерпуль - тогда бы вопрос не было" - добавил Хэкетт.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nickolay Lyskov
Самое интересное, что все говорят, что правило дурацкое, но никто не спорит с тем, что оно есть.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Несовершенство футбольных правил может привести к социальному конфликту, конфликт - к политическому кризису, политический кризис - к отставке премьера. За отставкой премьера последует крушение британской монархии...
Боже, не храни короля!
Ура! Мы победили!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нил Робертсон
Что по этому эпизоду скажет Ховард Уэбб?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ Любезный Коссутий
правило допускает двоякое толкование. этот судья считает, что офсайд, тот - нет. пусть уточняют правила.
Есть вполне конкретное и прозрачное правило, что такое пассивное вне игры. Если судья считает, что игрок, который бежит 10 метров рядом с мячом не принимает участия в эпизоде, то какие вопросы к трактовкам? Он так и пенальти может ставить на каждом угловом, тоже знаете ли, можно любой контакт учитывать
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В.Бубнов
https://www.sports.ru/football/1062041496.html

Этого прикормленного абу-даби маразматика не нужно воспринимать всерьёз ещё с 2018 года
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
правило допускает двоякое толкование. этот судья считает, что офсайд, тот - нет. пусть уточняют правила.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий