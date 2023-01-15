Майка Ричардс о голе Бруну «Ман Сити»: «Шокирующее решение. Если ты в офсайде, нас, защитников, это не беспокоит»

высказался о спорном голе « ».

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш забил гол в ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре .

В ходе результативной атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«Шокирующее решение, честно говоря.

Для меня как защитника, когда игрок впереди и забегает офсайд, я постоянно меняю свою позицию в зависимости от того, где он будет. Поэтому я не беспокоюсь о том, что происходит за мной. Если ты в офсайде, нас это не беспокоит.

Игроки обороны пытаются держать высокую линию, это является искусством защиты, поэтому в таких ситуациях игрокам мешают защищаться», – сказал бывший футболист « ».