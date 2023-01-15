Майка Ричардс о голе Бруну «Ман Сити»: «Шокирующее решение. Если ты в офсайде, нас, защитников, это не беспокоит»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Майка Ричардс премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Майка Ричардс высказался о спорном голе «Манчестер Юнайтед».

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш забил гол в ворота «Манчестер Сити» (2:1) в 20-м туре АПЛ.

В ходе результативной атаки форвард Маркус Рэшфорд находился вне игры, но не коснулся мяча. Главный судья Стюарт Эттуэлл после консультации с видеоассистентом засчитал гол.

«Шокирующее решение, честно говоря.

Для меня как защитника, когда игрок впереди и забегает офсайд, я постоянно меняю свою позицию в зависимости от того, где он будет. Поэтому я не беспокоюсь о том, что происходит за мной. Если ты в офсайде, нас это не беспокоит.

Игроки обороны пытаются держать высокую линию, это является искусством защиты, поэтому в таких ситуациях игрокам мешают защищаться», – сказал бывший футболист «Манчестер Сити».

13 комментариев

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Гриззли
Ответ MU RD2
Я конечно, как фанат дьяволов рад, что гол засчитали. Но если убрать то, что там играли дьяволы, все таки споры в голове есть. Игрок бежит рядом с мячом, и как защитник и как вратарь, ты выжидаешь его действий, для дальнейшей реакции на это. Если взять во внимание это - то офсайд должен быть зафиксирован. Но. Есть другой момент, упущение прохода Бруну. Упустили его проход, а в футболе как говорится, надо играть до момента пока не прозвучал свисток. То же самое, когда пробивают по воротам, а игрок находившийся в офсайде, отпрыгивает от стороны удара, но гол засчитывают. Хотя, он тоже влияет на игру, именно своим нахождением в зоне офсайда. Ведь вратарь и дэфы думают что стоит там игрок, и выбирают позиции также исходя из этого положения. В общем все неоднозначно. Раньше было проще, игрок в офсайде, мяч летит в его сторону - значит вне игры. А сейчас млн вещей напридумали, чтобы якобы облегчить, а на самом деле все усложняется из года в год
Согласен, чтобы не было споров, нужно вернуть правило, когда офсайд свистели во время паса.
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Андрей Чехов
Честно сказать, эпизод максимально трудный и неоднозначный. При любом решении арбитра были бы споры равного масштаба.
+3
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+3
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Висита Эльмурзаев
Ответ AVSamaranch
Тут главное, что Мостовой скажет. Остальное неважно.
Я царь.

(с)
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Kira Graponova
Ответ Павел Свириденко
так если игрок находится в пассивном оффсайде и активно участвует в эпизоде, то не нарушение ли это правил? не должен ли об этом "служака" знать в первую очередь?
Арсенал также забивал Челси, а Эвертон в ворота Манчестер Юнайтед и все голы были засчитаны без скандалов. А тут теперь самому Манчестеру засчитали такое, вони...
+3
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+3
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MU RD2
Я конечно, как фанат дьяволов рад, что гол засчитали. Но если убрать то, что там играли дьяволы, все таки споры в голове есть. Игрок бежит рядом с мячом, и как защитник и как вратарь, ты выжидаешь его действий, для дальнейшей реакции на это. Если взять во внимание это - то офсайд должен быть зафиксирован. Но. Есть другой момент, упущение прохода Бруну. Упустили его проход, а в футболе как говорится, надо играть до момента пока не прозвучал свисток. То же самое, когда пробивают по воротам, а игрок находившийся в офсайде, отпрыгивает от стороны удара, но гол засчитывают. Хотя, он тоже влияет на игру, именно своим нахождением в зоне офсайда. Ведь вратарь и дэфы думают что стоит там игрок, и выбирают позиции также исходя из этого положения. В общем все неоднозначно. Раньше было проще, игрок в офсайде, мяч летит в его сторону - значит вне игры. А сейчас млн вещей напридумали, чтобы якобы облегчить, а на самом деле все усложняется из года в год
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Свириденко
Ответ Леонид Ботвинник
Для того чтобы быть судьёй не обязательно служить в полиции. Есть кодекс законов, которые нужно правильно трактовать.
так если игрок находится в пассивном оффсайде и активно участвует в эпизоде, то не нарушение ли это правил? не должен ли об этом "служака" знать в первую очередь?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AVSamaranch
Ответ Мистер Робот
Каррагер и Агбонлахор ещё не высказались?
Тут главное, что Мостовой скажет. Остальное неважно.
+11
0
+11
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Леонид Ботвинник
По нонешним неспокойным временам, майка, как раз нужно вдвойне внимательнее следить , что происходит сзади...)))
+1
-2
-1
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Леонид Ботвинник
Ответ crazy_elky
Проблема большинства арбитров в том что они никогда не играли в футбол. От того и дебильные ошибки и непонимание футболистов.
Для того чтобы быть судьёй не обязательно служить в полиции. Есть кодекс законов, которые нужно правильно трактовать.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
City!
Ответ Мистер Робот
Каррагер и Агбонлахор ещё не высказались?
Самое интересно, что Клопп молчит. Решил следить за языком чтобы не поймали?
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер Робот
Каррагер и Агбонлахор ещё не высказались?
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
crazy_elky
Проблема большинства арбитров в том что они никогда не играли в футбол. От того и дебильные ошибки и непонимание футболистов.
+44
-6
+38
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Max Zhomkov
Ну по новым правилам АПЛ это не оффсайд, по духу игры это полный бред
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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