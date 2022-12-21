Нигматуллин о Галактионове: «Надеюсь, не очередной ручной тренер для теневых задач футбольного бизнеса. Если «Локо» вылетит, откатится на 5 лет назад»

охарактеризовал задачу, стоящую перед главным тренером «Локомотива».

«Очень хочется надеяться, что не очередной ручной тренер для решения теневых задач футбольного бизнеса, а тренер для решения футбольных задач: побеждать своих соперников и делать результат.

Остаться в – задача минимум. Это звучит, конечно, ужасно, но это задача номер один для « ». Потому что, если он вылетит, клуб откатится на пять лет назад», – заявил бывший вратарь команды.