Хавбек «Ньюкасла» Жоэлинтон задержан за вождение в нетрезвом виде. Суд – 26 января

У полузащитника « » возникли проблемы с законом.

Футболист обвиняется в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов остановили и задержали его сегодня ночью в 1:20 по местному времени.

Бразилец предстанет перед судом 26 января.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 16 матчей в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.