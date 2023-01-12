Хавбек «Ньюкасла» Жоэлинтон задержан за вождение в нетрезвом виде. Суд – 26 января

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия происшествия BBC Жоэлинтон алкоголь и спорт Футбол

У полузащитника «Ньюкасла» Жоэлинтона возникли проблемы с законом.

Футболист обвиняется в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов остановили и задержали его сегодня ночью в 1:20 по местному времени.

Бразилец предстанет перед судом 26 января.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 16 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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marti maccflaii
Наконец-то сем максимен будет в основе.
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Okaka
вот дурак, у него такой прогресс в карьере, сборная уже маячит
+1
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Roman_ello
В Британии же какие-то нормы допуска послабее, чем у нас. Всё равно что ль превысил? 😕
+2
0
+2
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6rpvsqvwtj
У него на лице написано ,что закладывает за воротник ,как тут писали про Пикфорда )
+3
0
+3
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