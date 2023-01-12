Хавбек «Ньюкасла» Жоэлинтон задержан за вождение в нетрезвом виде. Суд – 26 января
У полузащитника «Ньюкасла» Жоэлинтона возникли проблемы с законом.
Футболист обвиняется в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов остановили и задержали его сегодня ночью в 1:20 по местному времени.
Бразилец предстанет перед судом 26 января.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 16 матчей в АПЛ и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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