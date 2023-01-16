Хави выступил против ухода Депая в «Интер» в обмен на Корреа

Хави выступил против обмена на .

По данным журналиста As Хави Мигела, тренер каталонского клуба ответил однозначным отказом, когда ему сообщили о возможном обмене форварда «Барселоны» на полузащитника «Интера».

Ранее сообщалось, что «Барса» и « » близки к договоренности об обмене Депая на Корреа.

В этом сезоне на счету Депая 1 гол в 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 206 минут. Полную статистику нападающего можно изучить здесь.

У Корреа 3 гола и 3 результативные передачи в 21 игре за «Интер» во всех турнирах. Его показатели доступны по этой ссылке.