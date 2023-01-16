Хави выступил против ухода Депая в «Интер» в обмен на Корреа

Теги Интер Барселона Хави серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Хоакин Корреа Футбол

Хави выступил против обмена Мемфиса Депая на Хоакина Корреа.

По данным журналиста As Хави Мигела, тренер каталонского клуба ответил однозначным отказом, когда ему сообщили о возможном обмене форварда «Барселоны» на полузащитника «Интера».

Ранее сообщалось, что «Барса» и «Интер» близки к договоренности об обмене Депая на Корреа.

В этом сезоне на счету Депая 1 гол в 4 матчах за «Барселону» во всех турнирах. В сумме он провел на поле 206 минут. Полную статистику нападающего можно изучить здесь.

У Корреа 3 гола и 3 результативные передачи в 21 игре за «Интер» во всех турнирах. Его показатели доступны по этой ссылке.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Андреев
Ответ Егор,,Зуев
Кто знает по этому Коррее? Хорошо играет?
В Лацио топово играл. А в Интере у него ситуация примерно как у Миранчука в Аталанте. Играет неплохо, но маловато времени игрового
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдвард Джеймс Кенуэй
Корреа травмат, поэтому и отказываются.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
данислам дадыбаев
Нужно хорошенько договориться с Атлетикой чтобы какие та деньжата дали или прописанных бонусов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
XavIniesta2008-2015
Ответ Lionel Andres Messi 10
Депая лучше бесплатно отпустить: зарплатная ведомость хоть разгрузится, а Корреа всё равно максимум скамейка бы светила.
Если нет оптимального варианта, пусть Депай лучше досидит до конца контракта. В условиях плотного календаря нужна ротация
Тем более, в ближайших двух турах Ла Лиги Барселоне не будут доступны Левандовски и Торрес
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jackson_07
Корреа неплох, но в полузащите у нас сейчас все норм.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Экселлент
3 гола и 3 ассиста в 21 матче,как думаешь это статистика говорит о чем нибудь?)
Привет, с победой тебя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Егор,,Зуев
Кто знает по этому Коррее? Хорошо играет?
Крепкий среднячок, не более
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Новиков
Как мне кажется Корреа ну совсем не нужен Барселоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Joey Ramone
Проснулся? У Хави позднее зажигание
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgen_Hazard
Они от Депая так шарахаются словно это Роналду, чем Мемфис их не устраивает?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlados 86
Примите тогда Коррею в дар.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Вот это настоящий тренер со своим мнением, а не эстонец который только поддакивает как куколд перецу когда его команду деклассируют и постоянно говорит: «ну состав у нас укомплектован»
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rej1sta
Ответ Lionel Andres Messi 10
Депая лучше бесплатно отпустить: зарплатная ведомость хоть разгрузится, а Корреа всё равно максимум скамейка бы светила.
Ага, а потом опять мучиться, чтобы от него избавиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экселлент
Ответ Artur Krymker
Сейчас меня заминусуют, но мне кажется Депай может себя показать не хуже Левы в барсе)
На счет сравнения с Левой ты борщнул конечно, но то что он лучше, чем этот Коррея, 100%
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladis2009
Ответ Sardor Abdujalilov
Обменяйте хотяб на Джеко
Джеко старый, надо брать помоложе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Andres Messi 10
Депая лучше бесплатно отпустить: зарплатная ведомость хоть разгрузится, а Корреа всё равно максимум скамейка бы светила.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экселлент
Ответ Егор,,Зуев
Кто знает по этому Коррее? Хорошо играет?
3 гола и 3 ассиста в 21 матче,как думаешь это статистика говорит о чем нибудь?)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sardor Abdujalilov
Обменяйте хотяб на Джеко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artur Krymker
Сейчас меня заминусуют, но мне кажется Депай может себя показать не хуже Левы в барсе)
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор,,Зуев
Кто знает по этому Коррее?
Хорошо играет?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий