8 голов «Салернитане» – рекорд «Аталанты» в Серии А. Последним 8:2 выигрывал «Интер» в 1996-м

Теги Интер Аталанта серия А Италия Джан Пьеро Гасперини рекорды Салернитана Падова Футбол

«Аталанта» разгромила «Салернитану» со счетом 8:2 в 18-м туре Серии А.

Бергамаски забили 8 голов в чемпионате впервые в своей истории.

Последней командой, которой удавалось отметиться в Серии А 8 голами, был «Интер». 14 апреля 1996 года он с тем же счетом обыграл «Падову».

Теперь у «Салернитаны» 35 пропущенных голов – больше всех в лиге.

Аталанта – Салернитана 8:2 (5:1, 3:1)
Дата проведения
15 января, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Бога, 1:1 – 10 Диа, 2:1 – 20, пенальти Лукман, 3:1 – 23 Скальвини, 4:1 – 38 Копмейнерс, 5:1 – 41 Хейлунд, 6:1 – 54 Лукман, 6:2 – 56 Николусси-Кавилья, 7:2 – 61 Эдерсон, 8:2 – 85 Дзортеа.
АталантаМуссо, Дзаппакоста (Дзортеа, 58), Паломино, Толои (Демирал, 58), Скальвини, Руджери, де Рон (Эдерсон, 46), Копмейнерс, Бога, Лукман (Мэле, 81), Хейлунд (Сапата, 64).
СалернитанаОчоа, Фасио (Радованович, 72), Пирола (Самбия, 86), Ловато (Дьомбер, 46), Брадарич, Кандрева, Вильена (Кастанос, 71), Кулибали, Николусси-Кавилья, Пентек, Диа (Бонаццоли, 72).
Предупреждение:
Копмейнерс (30).

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16 комментариев

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Артём Околович
Ответ Dr.Hapot
8-2 любимый счет мы с вами все знаем какой команды😁
Которая сейчас Реал выносит?
+2
-1
+1
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larissa
Ответ Dr.Hapot
8-2 любимый счет мы с вами все знаем какой команды😁
Манчестер - Арсенал!
+1
0
+1
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Дмитрий Сотников
Бедный Очоа
+5
0
+5
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Dexter Dallas
Ответ Under
Кому как, для меня лично это всё ещё в первую очередь залёт Арсенала.
Потому что ты либо фанат МЮ. Тк по-моему от них они тогда отлетели либо 16 летний кулес.
+1
-2
-1
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пей
Ответ norm777
Ну вот она старая добрая Аталанта. Я уже забыл, что было время, когда они всем подряд по 4 мяча клали, а то и больше
Разовая акция скорее всего, до этого матча только однажды в сезоне больше двух мячей забивали, надо посмотреть что будет на дистанции, но новая тройка в атаке Бога - Хойлунд - Лукман в перспективе может очень интересной получится.
0
0
0
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Under
Ответ Dexter Dallas
Они хотя бы в тот момент не орали о величии. Так что тут больше Банда Чугунного Кала эту цифру олицетворяет
Кому как, для меня лично это всё ещё в первую очередь залёт Арсенала.
+2
-2
0
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Dexter Dallas
Ответ Under
А у канониров?
Они хотя бы в тот момент не орали о величии. Так что тут больше Банда Чугунного Кала эту цифру олицетворяет
+1
-2
-1
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пей
Аталанта с божьей помощью Джереми Бога сумела это сделать попрошу заметить
+4
0
+4
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Under
Ответ Dexter Dallas
Зачем вы 8-2 в заголовке написали. У местных кулес пот по жопе идет, когда они видят эти цифры
А у канониров?
+1
-1
0
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Dexter Dallas
Зачем вы 8-2 в заголовке написали. У местных кулес пот по жопе идет, когда они видят эти цифры
+3
-5
-2
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fc_champion
Честно? Думал, старичок Гасперини начал падение вниз, а тут такое
0
0
0
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Under
Ответ Dr.Hapot
8-2 любимый счет мы с вами все знаем какой команды😁
Вариантов больше одного так точно.
+3
-2
+1
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norm777
Ну вот она старая добрая Аталанта. Я уже забыл, что было время, когда они всем подряд по 4 мяча клали, а то и больше
0
0
0
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rigobersong
Ответ Dr.Hapot
8-2 любимый счет мы с вами все знаем какой команды😁
Арсенала?:)
+6
-9
-3
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Dr.Hapot
8-2 любимый счет мы с вами все знаем какой команды😁
+28
-5
+23
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rigobersong
Нормально так Очоа в Европу вернулся:)
+4
-5
-1
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