8 голов «Салернитане» – рекорд «Аталанты» в Серии А. Последним 8:2 выигрывал «Интер» в 1996-м

« » разгромила «Салернитану» со счетом 8:2 в 18-м туре Серии А.

Бергамаски забили 8 голов в чемпионате впервые в своей истории.

Последней командой, которой удавалось отметиться в Серии А 8 голами, был « ». 14 апреля 1996 года он с тем же счетом обыграл «Падову».

Теперь у «Салернитаны» 35 пропущенных голов – больше всех в лиге.