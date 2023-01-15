8 голов «Салернитане» – рекорд «Аталанты» в Серии А. Последним 8:2 выигрывал «Интер» в 1996-м
«Аталанта» разгромила «Салернитану» со счетом 8:2 в 18-м туре Серии А.
Бергамаски забили 8 голов в чемпионате впервые в своей истории.
Последней командой, которой удавалось отметиться в Серии А 8 голами, был «Интер». 14 апреля 1996 года он с тем же счетом обыграл «Падову».
Теперь у «Салернитаны» 35 пропущенных голов – больше всех в лиге.
- Дата проведения
- 15 января, 20.00, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 1:0 – 5 Бога, 1:1 – 10 Диа, 2:1 – 20, пенальти Лукман, 3:1 – 23 Скальвини, 4:1 – 38 Копмейнерс, 5:1 – 41 Хейлунд, 6:1 – 54 Лукман, 6:2 – 56 Николусси-Кавилья, 7:2 – 61 Эдерсон, 8:2 – 85 Дзортеа.
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Аталанта –
Муссо, Дзаппакоста (Дзортеа, 58), Паломино, Толои (Демирал, 58), Скальвини, Руджери, де Рон (Эдерсон, 46), Копмейнерс, Бога, Лукман (Мэле, 81), Хейлунд (Сапата, 64).
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Салернитана –
Очоа, Фасио (Радованович, 72), Пирола (Самбия, 86), Ловато (Дьомбер, 46), Брадарич, Кандрева, Вильена (Кастанос, 71), Кулибали, Николусси-Кавилья, Пентек, Диа (Бонаццоли, 72).
- Предупреждение:
- Копмейнерс (30).
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