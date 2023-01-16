Васин о жизни в Алматы: «По сравнению с Москвой нет пробок, красивая природа, есть инфраструктура. Влюбился в город с первого дня, как приехал»

Теги Виктор Васин высшая лига Казахстан Кайрат Sports.ru - Казахстан Футбол

Виктор Васин сравнил жизнь в Москве и Алматы.

– Привыкли ли вы к жизни в Алматы? Как часто гуляете по городу?

– Практически с первого дня, как я приехал, влюбился в Алматы, в местную природу. Знал, что это красивый город, но пока не увидишь своими глазами, то не прочувствуешь это. Очень часто, когда выхожу из базы и вижу эту картину с горами, то ловлю себя на мысли, что это просто не может надоесть.

Алматы – очень комфортный город для жизни в плане природы, инфраструктуры. По сравнению с Москвой, тут почти нет пробок. Есть где покушать. Для детей очень много разнообразия, в том числе в общеобразовательном и спортивном плане. Дети занимаются тут всем: от батутов и гимнастики, до футбола и хоккея. Это был один из весомых факторов для переезда сюда, – сказал защитник «Кайрата» в интервью пресс-службе клуба.

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15 комментариев

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Max Zhomkov
Хочу в Алматы
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Spaten
Полковник Васин приехал на курорт.
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Anton S
Многие и многие россияне тоже оценили сейчас красоты Казахстанских городов) И чего раньше не ездили?))
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Spartakus1984
Ответ Большой Сэми
Ты сейчас про столицу — Астану. Алматы — это Алматы. Раньше было Алма-Ата, сейчас Алматы.
Так Алматы вроде бы в 2022г был переименован в ’Верный’’
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Apol
Ответ masterwolw
Я в Алматы живу с марта, воздуха хуже нет нигде. Горы красивые очень тут спору нет
На Кольсай хоть съезди, там воздух получше
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Большой Сэми
Ответ Spartakus1984
Уже запутался как город сейчас называется,его же переименовывали?)
Ты сейчас про столицу — Астану.
Алматы — это Алматы. Раньше было Алма-Ата, сейчас Алматы.
+3
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+3
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Mechel**
Ответ Томаш Зависляк
Не путайте с Астаной
В Алматы также же морозы
0
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Spartakus1984
Уже запутался как город сейчас называется,его же переименовывали?)
0
-1
-1
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masterwolw
Я в Алматы живу с марта, воздуха хуже нет нигде. Горы красивые очень тут спору нет
+2
-2
0
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Hong Kil
Есть где покушать, но нечего.
0
-3
-3
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Sevuska
Есть где покушать.
Это интересно 🤨
0
-1
-1
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Pixel 7 Pro.
Алматы - жемчужина Центральной Азии.
+1
-1
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Томаш Зависляк
Ответ T622222
Забыл сказать про -20С
Не путайте с Астаной
+3
-1
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Арсений Элин
Что не говори а там реально красиво!Был там пару раз. Город-сад,а рядом горы!)
+5
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T622222
Забыл сказать про -20С
+1
-3
-2
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