Васин о жизни в Алматы: «По сравнению с Москвой нет пробок, красивая природа, есть инфраструктура. Влюбился в город с первого дня, как приехал»

сравнил жизнь в Москве и Алматы.

– Привыкли ли вы к жизни в Алматы? Как часто гуляете по городу?

– Практически с первого дня, как я приехал, влюбился в Алматы, в местную природу. Знал, что это красивый город, но пока не увидишь своими глазами, то не прочувствуешь это. Очень часто, когда выхожу из базы и вижу эту картину с горами, то ловлю себя на мысли, что это просто не может надоесть.

Алматы – очень комфортный город для жизни в плане природы, инфраструктуры. По сравнению с Москвой, тут почти нет пробок. Есть где покушать. Для детей очень много разнообразия, в том числе в общеобразовательном и спортивном плане. Дети занимаются тут всем: от батутов и гимнастики, до футбола и хоккея. Это был один из весомых факторов для переезда сюда, – сказал защитник «Кайрата» в интервью пресс-службе клуба.

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