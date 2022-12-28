«Кайрат» продлил контракт с Васиным до конца 2023 года

«Кайрат» продлил контракт с 34-летним российским защитником Виктором Васиным. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023.

Васин перешел в «Кайрат» в начале 2022 года. В минувшем сезоне был одним из капитанов команды. В составе «желто-черных» на данный момент он провел 32 матча и забил 3 мяча.

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