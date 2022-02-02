Александр Алиев: «В России политика не лезет в спорт, почему в Украине лезет? У нас спорта нет. Усик побеждает, а ему идиоты задают всякие вопросы»

Бывший футболист киевского «Динамо», «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев высказался о России и Украине.

– У тебя был российский паспорт.

– Он и остался.

– Ты гражданин России до сих пор?

– Нет, я гражданин Украины.

– А паспорт [российский] остался на память?

– Да.

– У тебя детство прошло в России, в Хабаровске, но больше лет ты уже прожил в Украине. Этот военный конфликт между Россией и Украиной, война, которая произошла и происходит до сих пор, тебе, как человеку, который пожил и там, и здесь, как это на тебе отразилось?

– На мне это никак не отразилось. Мне жалко в первую очередь тех людей, которых сейчас с нами нет, – погибли. Я никогда в политику не лез и не собираюсь, потому что я там не понимаю.

Но я могу сказать – у меня родители живут в России. Я много слышу, как говорят про Россию плохо. Я давно не был в России уже. Может, если бы находился там, и россияне про Украину говорили бы плохо.

У меня там родители, я родился в России – это все равно останется моя родина. Но я тебе хочу сказать про спорт. Я никогда не приветствую то, что политика лезет в спорт, в наш спорт. В России политика не лезет в спорт. Почему в нашей стране политика лезет в спорт? У нас нет никакого вида спорта, ты согласен?

– Ну, бокс есть.

– Бокс – это кто? Усик, ...

– Школа есть.

– Но послушай, Саня Усик выигрывает, Лома выигрывает – какие им задают вопросы по поводу вот этого всего?

– Ну, дураки.

– Мы должны гордиться этими ребятами. Украина на данный момент может гордиться только этими ребятами. Я не беру Блохина – это Советский Союз. А мы кем гордились? Братья Кличко, Шевченко. Сейчас мы должны гордиться этими ребятами.

Я знаю Саню – какой он парень простой. Он говорит умные слова, не входит в дискуссию с этими, извини, идиотами, которые задают ему вопросы. Он делает то, что любит. Для нас он герой, прославляет нашу Украину. Но для чего задавать эти вопросы?

У нас был футбол – убили, полностью.

– Но сборная на уровне.

– Это сборная, а взять Киев и – никуда не выходят. «Динамо» Киев за 4 игры не может забить ни гола в Лиге чемпионов – это позорище. Что это такое?

Волейбола нет, баскетбола, хоккея, плавания – ничего этого у нас нет. Посмотри в каком состоянии олимпийская база. Ну как это, объясните? Зачем вы убиваете? Ну занимайтесь своим делом, политики, а они там дерутся, обзываются – я смеюсь просто.

– Для тебя, родившегося в России, но прожившего большую часть жизни в Украине, – Россия или Украина?

– Украина – это уже мой дом. Я здесь уже 21 год, здесь родились мои дети, я выступал здесь за сборную, пел гимн, держал руку на сердце. Были какие-то предложения из России, но я не уехал.

– Ты жил в Москве, долго живешь в Киеве. Киев или Москва?

– Если бы я был миллионером, я бы поехал чуть пожил в Москве – покайфовал. Но там действительно надо очень много денег. А так что мне в Москве делать, чем заниматься? Друзья и дети мои здесь, – сказал Алиев.