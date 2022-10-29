Защитник ЦСКА Лукин о дебюте в Мир РПЛ: «Лучший день в моей жизни, я благодарен и готов заплакать. Мы бились как тигры»
Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о дебюте в чемпионате России.
В 15-м туре Мир РПЛ армейцы обыграли «Локомотив» – 1:0. 18-летний футболист вышел в стартовом составе ЦСКА, провел на поле все 90 минут и был признан лучшим игроком встречи.
– Я думаю, это просто лучший день в моей жизни. Благодарен команде, это награда всех игроков, мы бились как тигры. Все боролись, все ставили ноги жестко. Я благодарен и готов заплакать. На трибунах были мои родители, семья, которые меня поддерживали. Спасибо им в первую очередь. Были ошибки, нужно еще долго разбирать их и работать.
– Как вообще чувствовал себя в день дебюта в РПЛ?
– Волнение было, я скажу, очень серьезное. Понимал, что серьезный матч. На неделе к нам приезжало руководство. Говорили, что болельщики переживают из‑за того, что давно не выигрываем. Я хотел полностью отдать себя и помочь команде. Рад, что мы победили.
– Давило то, что давно не играли на ноль в чемпионате?
– Мы постоянно разбираем ошибки. Тренерский штаб отлично разобрал соперника перед матчем. Могли пропустить, но Игорь Владимирович [Акинфеев] сыграл потрясающий матч.
– Вы с ним по имени‑отчеству?
– Это секрет. В основе он мне всегда помогал. Всегда подсказывает на тренировках.
– Когда узнал, что будешь играть сегодня?
– Я понял это, когда объявили состав. Я всегда готов, всегда ждал шанса, всегда хотел играть. Каждый день представлял, что выхожу за свой клуб.
– Как проведешь вечер?
– С семьей. Спокойно хочу посидеть, выпить чая, а завтра на тренировку, – сказал Лукин в эфире «Матч ТВ».
Комментарии