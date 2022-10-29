Защитник ЦСКА Лукин о дебюте в Мир РПЛ: «Лучший день в моей жизни, я благодарен и готов заплакать. Мы бились как тигры»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о дебюте в чемпионате России.

В 15-м туре Мир армейцы обыграли – 1:0. 18-летний футболист вышел в стартовом составе ЦСКА, провел на поле все 90 минут и был признан лучшим игроком встречи.

– Я думаю, это просто лучший день в моей жизни. Благодарен команде, это награда всех игроков, мы бились как тигры. Все боролись, все ставили ноги жестко. Я благодарен и готов заплакать. На трибунах были мои родители, семья, которые меня поддерживали. Спасибо им в первую очередь. Были ошибки, нужно еще долго разбирать их и работать.

– Как вообще чувствовал себя в день дебюта в РПЛ?

– Волнение было, я скажу, очень серьезное. Понимал, что серьезный матч. На неделе к нам приезжало руководство. Говорили, что болельщики переживают из‑за того, что давно не выигрываем. Я хотел полностью отдать себя и помочь команде. Рад, что мы победили.

– Давило то, что давно не играли на ноль в чемпионате?

– Мы постоянно разбираем ошибки. Тренерский штаб отлично разобрал соперника перед матчем. Могли пропустить, но Игорь Владимирович [Акинфеев] сыграл потрясающий матч.

– Вы с ним по имени‑отчеству?

– Это секрет. В основе он мне всегда помогал. Всегда подсказывает на тренировках.

– Когда узнал, что будешь играть сегодня?

– Я понял это, когда объявили состав. Я всегда готов, всегда ждал шанса, всегда хотел играть. Каждый день представлял, что выхожу за свой клуб.

– Как проведешь вечер?

– С семьей. Спокойно хочу посидеть, выпить чая, а завтра на тренировку, – сказал Лукин в эфире .