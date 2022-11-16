Защитник ЦСКА Лукин: «Бог часто мне помогает. Сходим в церковь всей командой»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин ожидает визита команды в церковь.

– С чем связываешь неудачную серию ЦСКА под конец года?

– Не знаю, очень трудно в этом разбираться. Мы очень недовольны результатами. Приложим максимальные усилия на сборах, чтобы исправить эту ситуацию, потому что мы знаем, что это не наше место. Мы должны быть намного выше.

Когда мы отдаем много матчей, которые, казалось бы, уже наши, когда ведем 2:0, а потом за 10 минут пропускаем 2 мяча и не выигрываем, конечно, тяжело морально. Думаю, мы это подправим – и все будет хорошо.

– Федотов говорил, что, может, надо сходить в церковь из-за череды невезений. Ходили?

– Пока нет, думаю, я схожу, 100 процентов. Я просил перед матчем с «Локомотивом», чтобы Бог мне помог. Он часто мне помогает.

Я часто хожу в церковь. Думаю, мы обязательно сходим всей командой, – сказал Лукин.

ЦСКА в кризисе. Пятое место, потерянная химия, 9 очков в 7 турах, проблемы с созиданием и реализацией