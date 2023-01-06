Спортдиректор «Пари НН» о трансфере Агапова в ЦСКА: «Пока никаких бумаг не подписано. Агент поспешил с объявлением перехода»

Спортивный директор « » оценил вероятность перехода защитника в .

«До сих пор к Агапову есть интерес из еще одного клуба, кроме ЦСКА. Когда клубы договорятся о финансовых составляющих и медицинском осмотре, то вы все узнаете из официальных источников.

Агент Агапова пока поспешил с объявлением перехода Агапова в ЦСКА, пока никаких бумаг между клубами не было подписано», — сказал .