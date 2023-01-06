Спортдиректор «Пари НН» о трансфере Агапова в ЦСКА: «Пока никаких бумаг не подписано. Агент поспешил с объявлением перехода»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Игорь Кудряшов Пари НН Илья Агапов Футбол

Спортивный директор «Пари НН» оценил вероятность перехода защитника Ильи Агапова в ЦСКА.

«До сих пор к Агапову есть интерес из еще одного клуба, кроме ЦСКА. Когда клубы договорятся о финансовых составляющих и медицинском осмотре, то вы все узнаете из официальных источников.

Агент Агапова пока поспешил с объявлением перехода Агапова в ЦСКА, пока никаких бумаг между клубами не было подписано», — сказал Игорь Кудряшов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий