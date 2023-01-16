Миятович о поражении «Реала»: «Анчелотти запоздал с реакцией на первый тайм. Тяжелый удар для команды»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Предраг Миятович Суперкубок Испании Футбол

Предраг Миятович считает, что Карло Анчелотти должен был быстрее менять игру «Реала».

Мадридский клуб проиграл «Барселоне» (1:3) в финальном матче Суперкубка Испании.

После первого тайма «Реал» уступал с разницей два мяча – 0:2.

«Анчелотти запоздал с реакцией. Глядя на действия команды в первом тайме, нужно было быстрее вносить изменения. Тяжелый удар для «Реала», – сказал бывший нападающий мадридского клуба.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikel Dominator Arteta
Если бы сегодня оборона качественно сыграла, то могли и победить или зацепить ничью в основное время. Но нет и намёков, чтобы первым номером пойти и забить самому, потому что тренер абсолютно безыдейный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikel Dominator Arteta
Ответ predMBAPPE
По одной схеме вечно побеждать не будешь, какой бы там дух победителя ты себе не придумал в голове
Тактика Анчелотти: сидим в обороне и отдаём раз за тайм мяч Менди, а тот уже Винисиусу, который должен убежать от защитника и навесить / прострелить на Бензема. Других вариантов нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikel Dominator Arteta
Ответ GuruFutbola
Анчелотти меньше чем физрук Но надеюсь его не уволят хотя бы до конца сезона 🤣
Барбилонцам только и остаётся надеяться, ведь если позвать нормального тренера, то про кубки нужно будет забыть на ближайшие годы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
donatodonatore
Ниче переживут. Бывало и хуже.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
игрочишка всея руси
Ответ Aleksandr Danilov
Я фанат Барсы, но будем честны.реал супер опытная команда, они знают что важные трофеи не берутся в январе, они явно наберут форму к ЛЧ, сейчас после ЧМ они на спаде. Барсе намного нужнее этот титул. Ещё бы взять кубок и Ла Лигу и будет хороший сезон
Ла лигу и реал хочет выиграть .эту Валенсию должны были 2-0 3-0 выиграть в итоге 1-1 и по пенальти прошли .Анчелотти надо как то менять игру что то не идет игра у Реала в последнее время .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Нотарев
Ничего, кроме уважения к Папе Карло! Великий ТРЕНЕР! Сегодня, мы были сильнее и приятно было его обыграть! Visca Barca!🔵🔴
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Кидалов
Какой тяжёлый удар? Я лично как болельщик Реала даже не переживал за этот матч, просто наслаждался футболом, да барса намного лучше играла и заслуженно должна была громить Реал с большим счётом. Но Реал играл ужасно, даже конкуренции не составляла. Но этот матч не какой то важный был, поэтому не обидно вообще. Больше переживать надо, чтобы Реал дальше вернул свою форму, а сейчас вообще команда в ужасной форме, все игроки просто не могут даже на 50% своего уровня играть, в атаке и защите вообще импотенция, даже смотришь на расстановку игроков на поле, там какая то каша на поле. Тяжёлый удар был бы если Реал проиграл бы этот матч в равной и боевой игре и тогда очень обидно было бы, а матч был в одну калитку и игроки сами это понимали по ходу матча
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Sragovich
Ответ GuruFutbola
Анчелотти меньше чем физрук Но надеюсь его не уволят хотя бы до конца сезона 🤣
Ну ты загнул...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
игрочишка всея руси
Если с кубка еще вылетят от вильяреала ,а недавно им проиграли .то с такой игрой в лиге чемпионов вылетят .Хотя ливерпул и сам не лучше ,максимум одну стадию пройдут и вылететь .Анчелотти могут попросить .Анчелотти надо как то менять игру .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростов-на-Дону
Шансов у "Реала" не было.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Sragovich
Ответ Aleksandr Danilov
Я фанат Барсы, но будем честны.реал супер опытная команда, они знают что важные трофеи не берутся в январе, они явно наберут форму к ЛЧ, сейчас после ЧМ они на спаде. Барсе намного нужнее этот титул. Ещё бы взять кубок и Ла Лигу и будет хороший сезон
Класико важнее всех кубков. Они наберут форму уже после вылета от Ливеров, которые тоже сдохли, но на реал у них хватит перца
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Ответ Aleksandr Danilov
Я фанат Барсы, но будем честны.реал супер опытная команда, они знают что важные трофеи не берутся в январе, они явно наберут форму к ЛЧ, сейчас после ЧМ они на спаде. Барсе намного нужнее этот титул. Ещё бы взять кубок и Ла Лигу и будет хороший сезон
знают, что перес врубит судейский админресурс
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
Ответ GuruFutbola
Анчелотти меньше чем физрук Но надеюсь его не уволят хотя бы до конца сезона 🤣
При всем уважении он самый титулованный тренер, плохие матчи бывают у всех, хейталоры к сожалению тоже тут как тут со всех сторон
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
Смешно вспоминать высокомерные заявления глориков проекта франко переда матчем.
В итоге, теперь отмечают спасение от дежурного крупного поражения
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор,,Зуев
Анчи легенда Барселоны!
Столько трофеев принёс красно-синим)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Выбрал заведомо проигрышную тактику, ну и не надо было выпускать Карвахаля, раз он был не до конца готов, Начо сегодня смотрелся бы лучше. Очень тяжелый удар для команды, но который в дальнейшем может помочь пересмотреть многие вещи. С обороной нужно что-то делать, спасибо Тибо, что не проиграли крупнее.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Moscwow
Да вообще-то и во втором тайме реакции особо не было. Проиграли по делу, че теперь разводить если бы да кабы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
По одной схеме вечно побеждать не будешь, какой бы там дух победителя ты себе не придумал в голове
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
barsuuuuuKkkkkXavi
Ну наконец то мы победили,то сколько можно играть и смотреть на РМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
Я фанат Барсы, но будем честны.реал супер опытная команда, они знают что важные трофеи не берутся в январе, они явно наберут форму к ЛЧ, сейчас после ЧМ они на спаде. Барсе намного нужнее этот титул. Ещё бы взять кубок и Ла Лигу и будет хороший сезон
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Анчелотти меньше чем физрук
Но надеюсь его не уволят хотя бы до конца сезона 🤣
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий