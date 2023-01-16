Миятович о поражении «Реала»: «Анчелотти запоздал с реакцией на первый тайм. Тяжелый удар для команды»

считает, что должен был быстрее менять игру «Реала».

Мадридский клуб проиграл «Барселоне» (1:3) в финальном матче Суперкубка Испании.

После первого тайма «Реал» уступал с разницей два мяча – 0:2.

«Анчелотти запоздал с реакцией. Глядя на действия команды в первом тайме, нужно было быстрее вносить изменения. Тяжелый удар для « », – сказал бывший нападающий мадридского клуба.