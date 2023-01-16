Миятович о поражении «Реала»: «Анчелотти запоздал с реакцией на первый тайм. Тяжелый удар для команды»
Предраг Миятович считает, что Карло Анчелотти должен был быстрее менять игру «Реала».
Мадридский клуб проиграл «Барселоне» (1:3) в финальном матче Суперкубка Испании.
После первого тайма «Реал» уступал с разницей два мяча – 0:2.
«Анчелотти запоздал с реакцией. Глядя на действия команды в первом тайме, нужно было быстрее вносить изменения. Тяжелый удар для «Реала», – сказал бывший нападающий мадридского клуба.
В итоге, теперь отмечают спасение от дежурного крупного поражения
Столько трофеев принёс красно-синим)
Но надеюсь его не уволят хотя бы до конца сезона 🤣