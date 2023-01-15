«Реал» впервые пробил в створ ворот «Барселоны» на 70-й минуте

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Тони Кроос Футбол

«Реал» нанес первый удар в створ ворот «Барселоны» во втором тайме.

Класико проходит в рамках финального матча за Суперкубок Испании (0:3, второй тайм).

В первой половине игры команда тренера Карло Анчелотти ни разу не ударила в створ ворот соперника.

Во втором тайме это удалось – первый удар в створ ворот каталонцев состоялся на 70-й минуте, когда Тони Кроос пробил по воротам Марк-Андре тер Стегена.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».

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25 комментариев

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Назаров Камронбек
Могли бы и не пробить если Араухо не заменили
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Raindrop Drop Top
Вообще какой-то феномен, как с такой убогой игрой они еще не потеряли шансы на чемпионство и до сих пор на что-то претендуют
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usman703
Ответ Sundance Neeskens
До сих пор поражаюсь как они Хакими отпустили с учетом, что качественные латерали очень штучный товар.
Я тоже не понимаю, почему это произошло. Ашраф тогда плохо играл?
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Butrymovich Mikalai
Ответ Нефанатик
Забавно другое, Барса с такой игрой уже второй год в ЛЕ.
Забавно третье, без пенальти нет победы...
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ДЖИН
Ждал 4-0. Но вышел роберто.
+2
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Burel
Ответ Кирилл
Барселона вообще сегодня ничего не дала сделать атаке Реала - защита во главе с Бускетсом просто сожрала нападение Реала.
реал всегда был унылым мешком с прагматичным футболом
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-3
-3
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Нефанатик
Ответ Buharoid
Самое забавное, что Реал выиграл ЛЧ с ровно такой же убогой игрой. Но там фартило просто невероятно.
Забавно другое, Барса с такой игрой уже второй год в ЛЕ.
+4
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Berekella 999
Закат реала, возрождение Барселоны!
+1
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Нефанатик
Араухо расист
+2
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Sundance Neeskens
Ответ usman703
Я недоумеваю, почему при таком бюджете и отсутствии долгов, у Реала нет норм латералей? Как раз приводил в пример моменты, где Бальде отставая спокойно обогнал Карвахаля и ушел от него просто. Про Менди вообще молчу, он чуть ещё пару голов не подарил Барсе
До сих пор поражаюсь как они Хакими отпустили с учетом, что качественные латерали очень штучный товар.
+3
0
+3
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Buharoid
Самое забавное, что Реал выиграл ЛЧ с ровно такой же убогой игрой. Но там фартило просто невероятно.
+2
-2
0
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usman703
Ответ VuNePonimaete
Ни капли не удивлен сегодняшним результатам. Еще летом писал какие проблемы возникнут у клуба, а местные фанатики меня тут минусовали активно. Еще летом было понятно, какие чудаки на букву м руководство этого клуба, они намекнули тогда и продолжают намекать регулярно, что нынешний сезон им не нужен, заявляя что состав укомплектован и никого мы нахер брать не будем, ну все и понятно, ждем следующий сезон значит, раз на этот Перес никаких планов не строил. Не вижу смысла на все это нервы тратить. А адекватных фанов Барселоны с абсолютно справедливой победой P.S я особенно посмеялся с дуэли в скорости Бальде и Карвахаля в начале второго тайма, когда первый от второго метров на 10 за пару секунд оторвался 😂 в этом кадре даже все ясно уже было
Я недоумеваю, почему при таком бюджете и отсутствии долгов, у Реала нет норм латералей? Как раз приводил в пример моменты, где Бальде отставая спокойно обогнал Карвахаля и ушел от него просто. Про Менди вообще молчу, он чуть ещё пару голов не подарил Барсе
+1
0
+1
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corazón blanco
Ответ Kasilas__1
Какой разгром?
По игре полный разгром. По счету в конце матча Карим все-таки смог забить гол престижа.
+5
0
+5
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Kasilas__1
Ответ corazón blanco
Абсолютно заслуженный разгром, никаких идей, никакой борьбы, наказали за безволие, все справедливо.
Какой разгром?
+1
-7
-6
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GuruFutbola
КАРЛОООО ТРЕНЕРУЙ ВЕЧНО 🤣
+4
-3
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Пепси пеналдувич
Барса сегодня дышать не давала Реалу.
+8
0
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Papa Il
Что то мне кажется, что Анчелоти теряет команду, последние матчи не возможно смотреть, HALA MADRID. Барсу с победой, все по делу
+4
0
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zzzeeerrrooo
Хави как в старые добрые выносит Реал
0
-1
-1
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Верховный Лорд
Отвратительная игра Реала, абсолютно никакого настроя на матч, к сожалению, все по делу
+19
0
+19
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Hella black
От отчаяния
0
0
0
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corazón blanco
Абсолютно заслуженный разгром, никаких идей, никакой борьбы, наказали за безволие, все справедливо.
+9
-4
+5
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Кирилл
Барселона вообще сегодня ничего не дала сделать атаке Реала - защита во главе с Бускетсом просто сожрала нападение Реала.
+32
0
+32
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Владимир Владимирович
Барса своего клиента по тихоньку подбирает в руки . 5:0, 6:2, 4:0 , и сейчас идёт разгром.
+1
-2
-1
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Dmitriy6354
Эх... Полная деклассация Реала. Жаль...
+4
0
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VuNePonimaete
Ни капли не удивлен сегодняшним результатам. Еще летом писал какие проблемы возникнут у клуба, а местные фанатики меня тут минусовали активно. Еще летом было понятно, какие чудаки на букву м руководство этого клуба, они намекнули тогда и продолжают намекать регулярно, что нынешний сезон им не нужен, заявляя что состав укомплектован и никого мы нахер брать не будем, ну все и понятно, ждем следующий сезон значит, раз на этот Перес никаких планов не строил. Не вижу смысла на все это нервы тратить. А адекватных фанов Барселоны с абсолютно справедливой победой

P.S я особенно посмеялся с дуэли в скорости Бальде и Карвахаля в начале второго тайма, когда первый от второго метров на 10 за пару секунд оторвался 😂 в этом кадре даже все ясно уже было
+51
-4
+47
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