«Реал» впервые пробил в створ ворот «Барселоны» на 70-й минуте

« » нанес первый удар в створ ворот «Барселоны» во втором тайме.

Класико проходит в рамках финального матча за (0:3, второй тайм).

В первой половине игры команда тренера ни разу не ударила в створ ворот соперника.

Во втором тайме это удалось – первый удар в створ ворот каталонцев состоялся на 70-й минуте, когда пробил по воротам Марк-Андре тер Стегена.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».