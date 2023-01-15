«Реал» впервые пробил в створ ворот «Барселоны» на 70-й минуте
«Реал» нанес первый удар в створ ворот «Барселоны» во втором тайме.
Класико проходит в рамках финального матча за Суперкубок Испании (0:3, второй тайм).
В первой половине игры команда тренера Карло Анчелотти ни разу не ударила в створ ворот соперника.
Во втором тайме это удалось – первый удар в створ ворот каталонцев состоялся на 70-й минуте, когда Тони Кроос пробил по воротам Марк-Андре тер Стегена.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».
P.S я особенно посмеялся с дуэли в скорости Бальде и Карвахаля в начале второго тайма, когда первый от второго метров на 10 за пару секунд оторвался 😂 в этом кадре даже все ясно уже было