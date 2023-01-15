У «Реала» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча с «Барселоной». Единственный удар – мимо ворот

« » ни разу не пробил в створ ворот «Барселоны» в первом тайме.

Класико проходит в рамках финального матча за (0:2, перерыв).

Команда тренера нанесла всего один удар в сторону ворот соперника – мяч прошел мимо створа после удара Бензема. Мадридцы владели мячом 46% времени.

В свою очередь, каталонская команда пробила семь раз в сторону ворот и три раза в створ. Владение мячом – 54%.

В первой половине игры « » забила два мяча – отличились Гави и Роберт Левандовски.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».