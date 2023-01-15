У «Реала» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча с «Барселоной». Единственный удар – мимо ворот
«Реал» ни разу не пробил в створ ворот «Барселоны» в первом тайме.
Класико проходит в рамках финального матча за Суперкубок Испании (0:2, перерыв).
Команда тренера Карло Анчелотти нанесла всего один удар в сторону ворот соперника – мяч прошел мимо створа после удара Бензема. Мадридцы владели мячом 46% времени.
В свою очередь, каталонская команда пробила семь раз в сторону ворот и три раза в створ. Владение мячом – 54%.
В первой половине игры «Барселона» забила два мяча – отличились Гави и Роберт Левандовски.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».
И вроде никто не оспаривал величие, вопрос был о физруке с двумя брусками.
П.С. Вот и второй ’брусок’ забил. Последний гвоздь
А ведь они просто "распиаренные"...
Не представляю что было бы, если Хави выпустил "нераспиаренных"))