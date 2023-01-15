У «Реала» 0 ударов в створ в 1-м тайме матча с «Барселоной». Единственный удар – мимо ворот

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

«Реал» ни разу не пробил в створ ворот «Барселоны» в первом тайме.

Класико проходит в рамках финального матча за Суперкубок Испании (0:2, перерыв).

Команда тренера Карло Анчелотти нанесла всего один удар в сторону ворот соперника – мяч прошел мимо створа после удара Бензема. Мадридцы владели мячом 46% времени.

В свою очередь, каталонская команда пробила семь раз в сторону ворот и три раза в створ. Владение мячом – 54%.

В первой половине игры «Барселона» забила два мяча – отличились Гави и Роберт Левандовски.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».

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45 комментариев

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Spb_fan
Интересно , этому матчу можно давать статус немецкого фильма?
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Сергей Земсков
Из-под карвахаля уже два мяча забили С его стороны ему по-моему поменьше нужно бегать вперёд
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Рагнар Лодброк
Были клоуны здесь которые хату грузили на победу Реала
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kuznez.molot.
Где там обладатель золотого мяча
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Седесим Куиндесимов
Ответ mastadon
Я правильно понимаю, что Барса во главе с физруком Хави и брусками Гави и Педри обыгрывает великий Реал? Причём довольно легко
Гави талант, какой же он брусок. А вот Чави - физрук, это факт.
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Ergashev Xayotjon
Ответ Muhammad Juraev
Ну и где все высокомерные фанаты Реала?)
😴 сливочные после 3 гола.
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morozzzko
что тут удивляться Реал всегда играет в унылый футбол миллиардным составом даже с аутсайдерами и это им ещё часто очеееень сильно везёт и судейки подтаскивают
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Михаил Сафонов
У Реала мозги в мадриде походу
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1113131100
Ответ Artur Kovas
Реалу уже трансферы делать нужно давно , скамейки толком нет , второго нападающего вообще нет. Ну нельзя одним составом столько сезонов играть без усилений
Да, сразу видно. Даже можно было и с Роном договорится о условной аренде. Одного Карима мало в атаке.
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Muhammad Juraev
Ответ karimALI
обычные не подойдут?
Нет!
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karimALI
Ответ Muhammad Juraev
Ну и где все высокомерные фанаты Реала?)
обычные не подойдут?
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Real_v_dushe
Откровенно блеклая игра, Винисиус, Вальверде и Милитао после ЧМ просто никакие. Непросто будет в этом сезоне выиграть и чемпионат, и в ЛЧ куда-то далеко пройти без серьёзного усиления.
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Валентин Шишкин
Ответ rinchik1986
Цыплят по осени считают! С последней победы в ЛЧ барсы прошло 8 лет! Реал от плохой игры в этом матче не перестает быть великим!
В этом турнире подсчёт цыплят чуть раньше ожидается.
И вроде никто не оспаривал величие, вопрос был о физруке с двумя брусками.
П.С. Вот и второй ’брусок’ забил. Последний гвоздь
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Никита Давыдкин
Ответ rinchik1986
Цыплят по осени считают! С последней победы в ЛЧ барсы прошло 8 лет! Реал от плохой игры в этом матче не перестает быть великим!
А причём тут победа барсы в ЛЧ?
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rinchik1986
Ответ mastadon
Я правильно понимаю, что Барса во главе с физруком Хави и брусками Гави и Педри обыгрывает великий Реал? Причём довольно легко
Цыплят по осени считают! С последней победы в ЛЧ барсы прошло 8 лет! Реал от плохой игры в этом матче не перестает быть великим!
+8
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Интеллигентный колхозник
Такое ощущение, что игроки Реала всё ещё празднуют победу Аргентины на ЧМ) на второй тайм совсем уж разобранные выползли
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Pertinax Gandi
Не настроились
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GuruFutbola
Меньше чем клуб))
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benjamin92
Ответ Руслан Ганбаров
А вспомним лето, как смеялись над истериками Мбаппе и пели дифирамбы действующему нападению Реала
Ну болелам Реала недолго переобуться и снова начать петь дифирамбы Мбаппе )
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Muhammad Juraev
Педри и Гави просто унижают хвалённую полузащиту и молодёжь Реала)
А ведь они просто "распиаренные"...
Не представляю что было бы, если Хави выпустил "нераспиаренных"))
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Artur Kovas
Реалу уже трансферы делать нужно давно , скамейки толком нет , второго нападающего вообще нет. Ну нельзя одним составом столько сезонов играть без усилений
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Muhammad Juraev
Ну и где все высокомерные фанаты Реала?)
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Stivi M.D.
А будет знаменитая воля к победе Реала? Знаменитый класс? Или это только при наличии невероятной удачи работает?
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encaro_one
Сношают Реал. Старый новый год запойно отмечали.
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benjamin92
Перес в перерыве пнул судью со словами: "Играй давай"
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