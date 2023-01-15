У Левандовского 25 (20+5) очков в 22 матчах за «Барселону»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски показывает результативную игру в «Барселоне».

Нападающий каталонского клуба забил гол и отдал результативный пас в финальном матче Суперкубка Испании против «Реала» (3:0, второй тайм).

Польский футболист забил 20 голов и сделал пять результативных передач в 22-м матче за «Барселону».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».

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18 комментариев

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Бускетс это позиция
Ответ Insan
Как же хорош Гави))) кто там писал, что он переоценён, идите лесом! Араухо, Гави, Педри и, надеюсь, Фати наберёт форму и вот костяк, вокруг которого можно будет строить новую Барсу
Кунде ещё, тоже молод и очень хорош
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Leon4ik
Лёва доказал хейтерам свою мощь, надеюсь в следующем году на том же уровне продолжит и при определённой удаче возьмёт ЗМ!
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Nogoi89
Ответ atomio
лучший. еще 1.5-2 года вполне может на острие так же первоклассно играть. ну и надо ему смену конечно начинать искать на будущее все равно.
То, что хорош, вопрос нет. Но, блин, у меня до сих пор флешбеки с его промахами из того матча с Баварией. Перенастроился тогда.
+1
0
+1
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CIONTRO
Может только в Саудовской Аравии забивать
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Только и может забивать дырявым клубам по типу Гройтер Фюрта и Реала
🤣🤣🤣
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Только и может забивать дырявым клубам по типу Гройтер Фюрта и Реала
По классу сопоставимы, поэтому легко было адаптироваться🤓
+5
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+4
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Экспертное мнение
Зря Лева спижонил пробив с центра поля, разве он не в курсе, что в Барсе минимальные стандарты против Реала это 4 гола? Нужно было доводить атаку по логике.
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+6
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DIMONDI
Слабо для нападающего Барсы
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-1
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Экспертное мнение
Ответ sergo10
Хулиан Альварес из сити будет ему идеальной заменой
Было бы шикарно, у Барсы должен быть крутой арг в атаке)
+8
0
+8
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Insan
Как же хорош Гави))) кто там писал, что он переоценён, идите лесом! Араухо, Гави, Педри и, надеюсь, Фати наберёт форму и вот костяк, вокруг которого можно будет строить новую Барсу
+5
0
+5
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x2dj8fx6q7
Свои 40 лямов он уже неплохо отбивает
+3
0
+3
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sergo10
Ответ atomio
лучший. еще 1.5-2 года вполне может на острие так же первоклассно играть. ну и надо ему смену конечно начинать искать на будущее все равно.
Хулиан Альварес из сити будет ему идеальной заменой
+31
0
+31
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Владимир Владимирович
Барса своего клиента по тихоньку подбирает в руки . 5:0, 6:2, 4:0 , и сейчас идёт разгром
+2
0
+2
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Гегенпрессинг Рангника
Только и может забивать дырявым клубам по типу Гройтер Фюрта и Реала
+85
-7
+78
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Moscwow
Ответ Кирилл
Лева прям очень хорош в Барселоне ! Продолжает забивать и в Испании, хоть некоторые думали что он едет «зарабатывать на пенсию и отдыхать» )
Ага, в Барсе-то заработаешь. Одни долги и отсрочки перед игроками
+4
-4
0
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Интеллигентный колхозник
Лионель из Парижа шлёт лучи поддержки и уважения
+13
-2
+11
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Кирилл
Лева прям очень хорош в Барселоне !

Продолжает забивать и в Испании, хоть некоторые думали что он едет «зарабатывать на пенсию и отдыхать» )
+6
-1
+5
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atomio
лучший. еще 1.5-2 года вполне может на острие так же первоклассно играть. ну и надо ему смену конечно начинать искать на будущее все равно.
+22
-1
+21
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