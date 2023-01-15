У Левандовского 25 (20+5) очков в 22 матчах за «Барселону»
Роберт Левандовски показывает результативную игру в «Барселоне».
Нападающий каталонского клуба забил гол и отдал результативный пас в финальном матче Суперкубка Испании против «Реала» (3:0, второй тайм).
Польский футболист забил 20 голов и сделал пять результативных передач в 22-м матче за «Барселону».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона».
Продолжает забивать и в Испании, хоть некоторые думали что он едет «зарабатывать на пенсию и отдыхать» )