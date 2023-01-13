Жоэлинтон может пропустить следующий матч «Ньюкасла» по решению Хау. Игрок был задержан за вождение в нетрезвом виде

Теги Ньюкасл Фулхэм премьер-лига Англия Эдди Хау Жоэлинтон Футбол

Жоэлинтон может пропустить ближайший матч «Ньюкалса».

Главный тренер команды Эдди Хау не уверен, что включит футболиста в состав на матч АПЛ против «Фулхэма» после того, как бразилец был задержан за вождение в нетрезвом виде.

«Это большой шок. Трудная ситуация. Джо очень раскаивается. Он был очень расстроен. Понимает серьезность ситуации.

Не могу вдаваться в подробности из уважения к делу, но я думаю, что он понимает свою ответственность. Мы поддерживаем игрока, но мы также как футбольный клуб понимаем серьезность ситуации», – сказал Хау.

Полузащитник забил два гола и сделал одну передачу в 16 матчах АПЛ.

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