Марко Верратти: «Лига 1 ничем не хуже Серии А или других чемпионатов»

выступил в защиту чемпионата Франции.

«В европейских турнирах «ПСЖ» часто проходит далеко. Недавно мы играли в финале Лиги чемпионов.

« » играл в полуфинале, обыгрывал «Юве» и «Манчестер Сити», две большие команды.

Мне очень хорошо в Лиге 1. Я вижу много хороших игроков. Лига 1 ничем не хуже Серии А или других чемпионатов», – сказал хавбек « » в интервью L’Équipe.