Марко Верратти: «Лига 1 ничем не хуже Серии А или других чемпионатов»

Теги Лион ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Марко Верратти Футбол

Марко Верратти выступил в защиту чемпионата Франции.

«В европейских турнирах «ПСЖ» часто проходит далеко. Недавно мы играли в финале Лиги чемпионов.

«Лион» играл в полуфинале, обыгрывал «Юве» и «Манчестер Сити», две большие команды.

Мне очень хорошо в Лиге 1. Я вижу много хороших игроков. Лига 1 ничем не хуже Серии А или других чемпионатов», – сказал хавбек «ПСЖ» в интервью L’Équipe.

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50 комментариев

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Arthur Jacob
Ответ Febos_
Вератти прав , СерияА худшая лига из топ 5 и , предпочитаю подписать игроков из Лиги 1 нежели из Италии
Лига 1 — 1 ЛЧ за всю историю
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Arthur Jacob
Ответ Рамзан Азимов
Не знаю лучше или хуже, но покупают игроков с Лиги 1 все ведущие Европейские клубы с превеликим удовольствием.
У Франции за всю историю 1 победа в ЛЧ и то чудом вымученная, смешно сравнивать с Сериалом. А так Франция всегда только поставляла игроков в другие лиги. Платини, Зидан, Дешам и все остальные играли именно в Серии А
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Mega• Battman
Если бы не псж с его деньгами, то Португалия догналбы Францию в рейтинге. ( для особо не умным, я говорю про лигу а не про сборные)
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Arthur Jacob
Ответ AC_Milan_7
У сериала нет хороших стадионов, не едет играть молодежь мирового уровня, лучшие тренеры так же не едут тренировать в Италию, во Франции же наоборот каждый год появляться новые молодые игроки которых потом продают за сотни миллионов, такими темпами Серия А скатится на уровень португальского чемпионата, и еще у Сериала нету арабских денег
Как бы Франция всегда и была поставщиком талантов как Португалия
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che kaif
О чем говорить если в серии на главных ролях либо пенсионеры либо второсортная молодеж типа Кварацхелии но чемп интереснее конечно чем та же лалига или бавар лига
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Paris saint-germain
Ответ Serzhique
Он играл в Серии Б. В серии А он так ни единого матча не сыграл. Проверяется одним нажатием на его профиль. Учите матчасть.
Ок. Но верратти прав, итальянские клубы в еврокубках играют не лучше французских, последней хорошей командой был юве 18 года
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Serzhique
Ответ Paris saint-germain
Он играл в серии а, держу вкурсе) Еще аргументы?
Он играл в Серии Б. В серии А он так ни единого матча не сыграл.

Проверяется одним нажатием на его профиль.

Учите матчасть.
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Paris saint-germain
Ответ Serzhique
Сказал игрок не сыгравший ни единого матча в Серии А )
Он играл в серии а, держу вкурсе) Еще аргументы?
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Dexter Dallas
Ответ AC_Milan_7
У сериала нет хороших стадионов, не едет играть молодежь мирового уровня, лучшие тренеры так же не едут тренировать в Италию, во Франции же наоборот каждый год появляться новые молодые игроки которых потом продают за сотни миллионов, такими темпами Серия А скатится на уровень португальского чемпионата, и еще у Сериала нету арабских денег
ага скатится до уровня португалов. когда из лиги португалов (же наоборот каждый год появляться новые молодые игроки которых потом продают за сотни миллионов). - в скобках твои слова, которые так же подойдут к лиге португалов.
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Febos_
Вератти прав , СерияА худшая лига из топ 5 и , предпочитаю подписать игроков из Лиги 1 нежели из Италии
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Dexter Dallas
Ответ Рамзан Азимов
Не знаю лучше или хуже, но покупают игроков с Лиги 1 все ведущие Европейские клубы с превеликим удовольствием.
такое можно сказать и про лигу португалов
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!!!Bata!!!
Ответ AC_Milan_7
У сериала нет хороших стадионов, не едет играть молодежь мирового уровня, лучшие тренеры так же не едут тренировать в Италию, во Франции же наоборот каждый год появляться новые молодые игроки которых потом продают за сотни миллионов, такими темпами Серия А скатится на уровень португальского чемпионата, и еще у Сериала нету арабских денег
Посмотрим, сейчас кстате очень хорошее поколения у итальянской молодежи.
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Max Barbara
Ответ VERBLYUD
В лиге 1 очень трудно набивать статистику. Супер-топовый Мбаппе, на которого играет вся команда, забивает там 27-28 голов за сезон. Это не космические цифры. Не думаю, что играя в АПЛ за Ливерпуль или в Ла Лиге за Реал он забивал бы меньше. Учитывая то, что Холанд в апл в среднем забивает больше, чем в бундеслиге, Киллиан тоже в других топ чемпах забивал бы минимум 35 за сезон.
Стата так себе,ибо Холанд один сезон отыграл,а другой лечился в основном и в Апл у него спад,так что не надо лялякать
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!!!Bata!!!
Ответ VERBLYUD
В лиге 1 очень трудно набивать статистику. Супер-топовый Мбаппе, на которого играет вся команда, забивает там 27-28 голов за сезон. Это не космические цифры. Не думаю, что играя в АПЛ за Ливерпуль или в Ла Лиге за Реал он забивал бы меньше. Учитывая то, что Холанд в апл в среднем забивает больше, чем в бундеслиге, Киллиан тоже в других топ чемпах забивал бы минимум 35 за сезон.
Практически любой футболист независимо от статуса но поигравшего во многих чемпионатах Европы и мира практически единогласно называют серию А чемпионатом, где сложнее всех забивать голы.
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Dexter Dallas
Ответ MonkeyMeister
Серия А - это 5 лига сейчас уже.
асли бы ты не был мессибоем. так же бы говорил? а уж если бы лянель в италии играл?
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DieselV
Честно пытался смотреть Лигу 1, но не зашло. Как-то все медленно там, тягомотина какая-то.
Мне, как зрителю, Сериа А намного интереснее.
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Арсений Элин
Да по всем показателям серия А выше,что бы он ни говорил! Или это из разряда что каждый хвалит своё "болото"?)
+7
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Ollala
Интересно как меняется риторика у некоторых) Когда Роналду собирался уходить из Юве и ходили слухи о ПСЖ, тут некоторые язвили, говорили пойдет за новыми "вызовами" во францию и что лига 1- дно. Но как только Месси перешел туда, оказывается французский чемп чуть ли не лучший в мире)
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VERBLYUD
Ответ Рамзан Азимов
Не знаю лучше или хуже, но покупают игроков с Лиги 1 все ведущие Европейские клубы с превеликим удовольствием.
Франция с игроками из лиги 1 2 ЧМ подряд выходит в финал)
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Dexter Dallas
Ответ JealousNobody
Серия А все хуже и хуже с каждым годом, достаточно любой матч включить. Скорости никакие, древние стадионы, зачастую даже на половину незаполненные, ужасные газоны. Топ игроков почти нет. Без Юве, который сдал, клубы вообще в ЛЧ и ЛЕ ни о чем. По факту это худший чемпионат из топ-5.
Назови команду лиги один состоящую из топов кроме псг. Назови команду ла лиги состоящую из топов кроме реала и барсы. Назови команду бундеслиги состоящую из топов кроме Баварии. То, что в твоей голове играет тема с болением за псг и по этому чемпионат сарая и бани сразу становится чуть ли не лучшим, это не значит что это так в реальном мире. Можешь почитать о том, как формируются кэффы силы чемпионатов.
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!!!Bata!!!
Ответ MonkeyMeister
Серия А - это 5 лига сейчас уже.
Это ты так решил или кто то помог?
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B_Boris
Ответ JealousNobody
Включи любой матч Бундеслиги и Серии А и сравни. К тому же клуб из Бундеслиги за последние 10 лет два раза выиграл ЛЧ, а из серии а - ноль. Про Лигу 1 вообще молчу, есть в серии а игроки уровня Неймара, Мбаппе или Месси?
Вообще мы тут говорим про лигу в целом. Регулярно включаю, Бундеслига ни о чем 🤭
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AC_Milan_7
У сериала нет хороших стадионов, не едет играть молодежь мирового уровня, лучшие тренеры так же не едут тренировать в Италию, во Франции же наоборот каждый год появляться новые молодые игроки которых потом продают за сотни миллионов, такими темпами Серия А скатится на уровень португальского чемпионата, и еще у Сериала нету арабских денег
+10
-3
+7
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VERBLYUD
В лиге 1 очень трудно набивать статистику. Супер-топовый Мбаппе, на которого играет вся команда, забивает там 27-28 голов за сезон. Это не космические цифры. Не думаю, что играя в АПЛ за Ливерпуль или в Ла Лиге за Реал он забивал бы меньше. Учитывая то, что Холанд в апл в среднем забивает больше, чем в бундеслиге, Киллиан тоже в других топ чемпах забивал бы минимум 35 за сезон.
+2
-3
-1
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Vlados 86
Серия А >>> Североафриканская Лига1. Я даже не назову 5 команд оттуда навскидку. Что там вообще есть сейчас, кроме ПСЖ? Серия А - 3 команды в 1/8 ЛЧ. Лига 1- ПСЖ (в который шейхи вбухали бюджет Канады за 50 лет) и всё. Дай Наполи или Милану 1/2 бюджета ПСЖ, они бы стабильно до 1/2 ЛЧ доходили. В таблице коэфов Эредивизия отстаёт совсем немного от Лиги 1.
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