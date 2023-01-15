Марко Верратти: «Лига 1 ничем не хуже Серии А или других чемпионатов»
Марко Верратти выступил в защиту чемпионата Франции.
«В европейских турнирах «ПСЖ» часто проходит далеко. Недавно мы играли в финале Лиги чемпионов.
«Лион» играл в полуфинале, обыгрывал «Юве» и «Манчестер Сити», две большие команды.
Мне очень хорошо в Лиге 1. Я вижу много хороших игроков. Лига 1 ничем не хуже Серии А или других чемпионатов», – сказал хавбек «ПСЖ» в интервью L’Équipe.
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Учите матчасть.
Мне, как зрителю, Сериа А намного интереснее.