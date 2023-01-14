Где смотреть Милан – Интер, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Италии 18 января

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В среду, 18 января, сыграют Милан и Интер в рамках Суперкубка Италии по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе King Fahd International Stadium.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Милан – Интер

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