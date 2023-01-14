Где смотреть Милан – Интер, во сколько прямая трансляция матча, Суперкубок Италии 18 января
В среду, 18 января, сыграют Милан и Интер в рамках Суперкубка Италии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе King Fahd International Stadium.
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Суперкубок Италии по футболу: все новости
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