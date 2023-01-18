Милан — Интер: прогноз на матч 18.01.2023, Суперкубок Италии

Итальянская серия А решила взять пример с испанской Ла Лиги и проводить матчи Суперкубка Италии в жарких странах Ближнего Востока. Да, это хорошее денежное подспорье в частности и огромная реклама чемпионату в целом. Но обе команды в разгар борьбы за скудетто посреди недели меняют часовые пояса. С другой стороны, скажите об этом российским клубам, которые преодолевают огромные расстояния постоянно. Если у испанцев борьба за Суперкубок превращается в мини-турнир, то итальянцы действуют по классике — играют чемпион страны и обладатель Кубка страны. Если в этом году у испанцев это классико, то у итальянцев миланское дерби. Футбольные гурманы в течение нескольких дней получат два великолепных зрелища. Можно на мгновение забыть про турнирные расклады, матч «Милана» и «Интера» это вещь сама в себе. В этом сезоне они уже встречались в рамках чемпионата и верх в том матче взяли Россонери. «Интер» же действующий обладатель Суперкубка, в прошлом году он сам был в статусе чемпиона и обыграл «Ювентус». В ближайшую среду все внимание на стадион имени короля Фахда в Эр-Рияде, матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТБ 2,5

Милан

Обладатель Скудетто после паузы на Чемпионат мира по футболу буксует. Новый год начался с выездной победы над «Салернитаной», и тех пор команда Стефано Пиоли не может победить ни в одном матче. Особенно обидным можно назвать поражение от «Торино» в Кубке страны, когда соперники в дополнительное время, играя в меньшинстве, вырвали победу в Милане. До этого было не менее обидная ничья с «Ромой», где Россонери полностью контролировали ход игры, вели с преимуществом в два мяча, но в концовке упустили победу. Выезд в гости к «Лечче», и новая напасть. В середине первого тайма уже хозяева вели со счетом 2 : 0. Во втором тайме подопечным Пиоли пришлось применять титанические усилия, чтобы спасти игру. В итоге удалось взять очко, но приходится констатировать, что среди четверки лидеров «Милан» в январе пока выглядит слабым звеном. И вряд ли кто-то будет его считать фаворитом в борьбе за Суперкубок. На все есть объективные причины и череда травм в команде одна из них. Выбыло несколько игроков основного состава, игра у одного из лидеров Рафаэля Леау то идет, то пропадает, действует он по настроению. Матч за Суперкубок та отдушина, которая сейчас необходима «Милану». Победа придаст дополнительный импульс перед еще более простыми играми в чемпионате. После матча придется ехать в Рим в гости к «Лацио», а через две недели еще одно дерби с «Интером». Представляем вашему вниманию последние результаты команды.

Серия А. 14.01.2023, «Лечче» — «Милан» — 2 : 2

Кубок Италии. 11.01.2023, «Милан» — «Торино» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 08.01.2023, «Милан» — «Рома» — 2 : 2

Серия А. 04.01.2023, «Салернитана» — «Милан» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 13.11.2022, «Милан» — «Фиорентина» — 2 : 1

Факты и цифры

В чемпионате «Милан» поразила ничейная болезнь, я пяти последних матчах команда трижды сыграла вничью и отстает от «Наполи» на 9 очков

Лучший бомбардир команды Рафаэл Леау, на его счету 8 забитых мячей

Он же лучший распасовщик команды, на его счету 5 результативных передач

Самый недисциплинированный в команде тоже Рафаэл Леау, у него 3 предупреждения и одно удаление

Интернационале

Команда Симоне Индзаги тоже может сетовать на отсутствие травмированных игроков. В лазарете находятся ключевой игрок центра поля Марцело Брозович, никак не может войти в нормальную колею Ромелу Лукаку, на которого перед сезоном возлагали огромные надежды. Руководство ради бельгийца отказалось от приобретения Паоло Дибалы. Можно сетовать на работу судей, которые в матче с «Монцей» поспешным свистком лишили «Интер» справедливо забитого мяча. Но все же сетовать нужно в первую очередь на себя. У «Интера» все время проявляется старая болезнь, команда не всегда может дожимать соперника. Кто мешал в матче с той же «Монцей» не доводить до ошибки судей, а забить гол и дальше играть в свое удовольствие. В минувшем туре нерадзурри могли повторить ту же ошибку. Уже на третьей минуте матча Лаутаро Мартинес открыл счет, и до конца матча голов зрители больше не увидели. И чем меньше времени оставалось до конца матча, тем больше интеристы рисковали пропустить ответный мяч и сетовать на себя. В итоге победа, у «Наполи» трое преследователей, все гранды итальянского футбола, но отрыв от второго места уже составляет девять очков. Его можно ликвидировать, но тут должны постараться сами неаполитанцы и начать транжирить очки. Пять последних результатов «Интера» перед вами.

Серия А. 14.01.2023, «Интер» — «Верона» — 1 : 0

— «Верона» — : 0 Кубок Италии. 10.01.2023, «Интер» — «Парма» — 2 : 1

— «Парма» — : 1 Серия А. 07.01.2023, «Монца» — «Интер» — 2 : 2

Серия А. 04.01.2022, «Интер» — «Наполи» — 1 : 0

— «Наполи» — : 0 Серия А. 13.11.2022, «Аталанта» — «Интер» — 2 : 3

Факты и цифры

Впервые в этом сезоне «Интер» сыграл вничью в позапрошлом туре, до того он оставался единственной командой среди пяти ведущих чемпионатов Европы с графой 0 в разделе ничьи

Лучший бомбардир команды новоиспеченный чемпион мира Лаутаро Мартинес, на его счету 9 забитых голов

Среди ассистентов лидирует Николо Барелла, не его счету 5 результативных передач

Самый недисциплинированный Марцело Брозович, 5 раз арбитры предъявляли ему желтую карточку

Прогноз на матч Милан — Интер

Дерби одно из старейших в Европе. Впервые команды встретились в 1909 году и с тех пор сыграли 251 матч. При этом один раз они уже играли за Суперкубок Италии, победу в том матче одержал «Милан», но в целом преимущество во всех поединках на нерадзурри.

Победы «Милана» — 85

Победы «Интера» — 92

Ничьи — 74

Самая крупная победа «Милана» — 6 : 0

Самая крупная победа «Интера» — 5 : 0

В последних матчах соперники выступают с переменным успехом, при этом всегда матчи носят бескомпромиссный характер. В последних матчах лишь однажды команды сыграли на ноль, во всех остальных играх были забитые мячи. Последние пять результатов перед вами.

Серия А. 03.09.2022, «Милан» — «Интер» — 2 : 1

— «Интер» — : 1 Кубок Италии. 19.04.2022, «Интер» — «Милан» — 3 : 0

— «Милан» — : 0 Кубок Италии. 01.03.2022, «Милан» — «Интер» — 0 : 0

Серия А. 05.02.2022, «Интер» — «Милан» — 1 : 2

— 1 : Серия А. 07.11.2021, «Милан» — «Интер» — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Милан — Интер

К матчу за Суперкубок команды подходят в несколько разном состоянии, у «Милана» результаты чуть хуже и полный лазарет, у «Интера» настроение после последнего тура должно быть приподнятое, и это отражается в коэффициентах букмекеров. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Милана» — 2,95

Ничья — 3,45

Победа «Интер» — 2,55

Второй раз подряд проиграть принципиальному сопернику для нерадзурри будет страшным ударом. К тому же руководство пристально следит за работой Симоне Индзаги, его приглашали ради трофеев и нового скудетто. Поэтому ждем победу «Интера» с минимальным преимуществом.

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Где смотреть матч Милан – Интер