Тен Хаг о чемпионстве «МЮ»: «Фанаты могут мечтать, мы – нет. В нашей игре многое можно улучшить»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не думает о титуле АПЛ.
«Болельщики могут об этом мечтать, но мы – нет. Мы должны сохранять здравомыслие и принять то, что в нашей игре еще многое можно улучшить.
Мы часто говорим о развитии команды, о тактике, но одна из важнейших задач тренера и его штаба – работа над менталитетом, а он состоит из множества элементов. Надо быть стойкими, и решимость команды растет, когда она справляется с неудачами, с болезненными моментами вроде гола в ее ворота.
Также у нас есть опытные футболисты, которые знают, что один момент способен изменить все. Я думаю, что мы лучше справляемся с подобными ситуациями, чем пару месяцев назад», – сказал тен Хаг.
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Тен Хаг же сказал: "Это прошлое. Давайте говорить о будущем".
Это было при прошлом тренере
Спешить некуда.
Надо полностью выстроить команду.
Скинуть неликвид, усилить резерв.
Я видел его истинное лицо. Улицы - продолжение сточных канав, а канавы наполнены кровью. И когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнет тонуть. Когда скопившаяся грязь похоти и убийств вспенится им до пояса, все шлюпки и политиканы посмотрят наверх и возопят "Спаси нас, Эрик!".
А я прошепчу: "Нет".