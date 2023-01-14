Тен Хаг о чемпионстве «МЮ»: «Фанаты могут мечтать, мы – нет. В нашей игре многое можно улучшить»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не думает о титуле АПЛ.

«Болельщики могут об этом мечтать, но мы – нет. Мы должны сохранять здравомыслие и принять то, что в нашей игре еще многое можно улучшить.

Мы часто говорим о развитии команды, о тактике, но одна из важнейших задач тренера и его штаба – работа над менталитетом, а он состоит из множества элементов. Надо быть стойкими, и решимость команды растет, когда она справляется с неудачами, с болезненными моментами вроде гола в ее ворота.

Также у нас есть опытные футболисты, которые знают, что один момент способен изменить все. Я думаю, что мы лучше справляемся с подобными ситуациями, чем пару месяцев назад», – сказал тен Хаг.

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19 комментариев

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Romanian_Daddy
Ответ kaka10
"Со времён" Это было при прошлом тренере
При позапрошлом. А если еще и Каррика считать, то….
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corazón blanco
Ответ kaka10
"Со времён" Это было при прошлом тренере
Да, только этот пик был в самом начале прихода Сульшера. Ну норвежец не прошлый, там ещё Рангник чуть клуб не развалил за полгода)
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Гусейн Магомедрасулов
Чувствую как страдают персофаны Роналду после каждой победы Мю)
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Гусейн Магомедрасулов
Буду рад чемпионству Мю)
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Sobachkin
Ответ llolishe
Купили Каземиро и Варана тех кто знает что такое выигрывать трофеи и сразу уверенность в себе возросла
Ну так да. Как гол пропустили Каземиро тоже стал уже тащить, типо давайте перцы, мы сможем. И они готовы играть на команду, а не свое эго пиарить. Роналду мог бы тоже давать с скамейки энергию, а не разваливать атмосферу
+2
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Токсик
Ответ Пирс Морган
Эрик тен Хаг: "Стоило всего лишь выкинуть фрукта"
Не надоело еще? Очистите плиз ветку МЮ от фруктово-овощных воспоминаний.

Тен Хаг же сказал: "Это прошлое. Давайте говорить о будущем".
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dr. cage
Через лет 20 Романцов напишет про Тен Хаага и в аннотации будут слова "Он начал свою карьеру в Англии с того, что избавился от одного из лучших игроков мира"
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llolishe
Ответ Sobachkin
Стоит признать что сейчас у МЮ титановые бубенцы.... Я то думал что после пропущенного гола Грилиша зря спешил с работы, а нет, МанЮ собрался и выдал отличный камбек! В итоге я получил радость и открыл баночку свежего пива, после 95мин! То есть не развалились, а прибавили! Роналду тут явно мешал своим психозом..... А кто знает может в мае МЮ подарит сказку!
Купили Каземиро и Варана тех кто знает что такое выигрывать трофеи и сразу уверенность в себе возросла
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kaka10
Ответ Шурик Шурик
Эрик, жги, черт возьми, выжигай, я так не кайфовал от игры МЮ со времен пика при Сульшере.
"Со времён"
Это было при прошлом тренере
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Sobachkin
Ответ белошип
Тен Хаг возвращает нам красную машину?)
Сэр на трибунах был счастлив )
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Sobachkin
Стоит признать что сейчас у МЮ титановые бубенцы.... Я то думал что после пропущенного гола Грилиша зря спешил с работы, а нет, МанЮ собрался и выдал отличный камбек! В итоге я получил радость и открыл баночку свежего пива, после 95мин! То есть не развалились, а прибавили! Роналду тут явно мешал своим психозом..... А кто знает может в мае МЮ подарит сказку!
+14
0
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Dm Kznts
Шаг за шагом.
Спешить некуда.
Надо полностью выстроить команду.
Скинуть неликвид, усилить резерв.
+1
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llolishe
Трудно)Судьи и фартовость в этом сезоне за Арсенал
0
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Пирс Морган
Эрик тен Хаг: "Стоило всего лишь выкинуть фрукта"
+4
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белошип
Тен Хаг возвращает нам красную машину?)
+8
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Шурик Шурик
Эрик, жги, черт возьми, выжигай, я так не кайфовал от игры МЮ со времен пика при Сульшере.
+20
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Burel
Тен Хаг, остановись, МЮ же должен бороться за выживание без тащёра
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Armen Aleksanyan
Правильно, нужно идти от матча к матчу. Как сказал Бруну, сейчас все мысли лишь о Кристал Пэласе. Не нужно зазнаваться
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QWertY
Тен Хаг: Этот город боится меня.
Я видел его истинное лицо. Улицы - продолжение сточных канав, а канавы наполнены кровью. И когда стоки будут окончательно забиты, вся эта мразь начнет тонуть. Когда скопившаяся грязь похоти и убийств вспенится им до пояса, все шлюпки и политиканы посмотрят наверх и возопят "Спаси нас, Эрик!".
А я прошепчу: "Нет".
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