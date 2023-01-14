Тен Хаг о чемпионстве «МЮ»: «Фанаты могут мечтать, мы – нет. В нашей игре многое можно улучшить»

Главный тренер « » не думает о титуле .

«Болельщики могут об этом мечтать, но мы – нет. Мы должны сохранять здравомыслие и принять то, что в нашей игре еще многое можно улучшить.

Мы часто говорим о развитии команды, о тактике, но одна из важнейших задач тренера и его штаба – работа над менталитетом, а он состоит из множества элементов. Надо быть стойкими, и решимость команды растет, когда она справляется с неудачами, с болезненными моментами вроде гола в ее ворота.

Также у нас есть опытные футболисты, которые знают, что один момент способен изменить все. Я думаю, что мы лучше справляемся с подобными ситуациями, чем пару месяцев назад», – сказал тен Хаг.

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