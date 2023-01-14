Шоу о победе над «Сити»: «Мы это заслужили. Счастлив, что взяли 3 очка и продолжаем подниматься в таблице»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Люк Шоу Футбол

Люк Шоу поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сити» в 20-м туре АПЛ со счетом 2:1.

«Мы очень рады, думаю, что мы заслужили победу. В первом тайме у нас было много моментов, когда-нибудь в другой день мы их используем. Я невероятно горжусь командой. Все, кто сегодня выходил на поле, отдали все силы.

Особенно горжусь теми, кто вышел на поле и повлиял на игру. Это огромная помощь, когда они готовы и могут оказать влияние.

Это был отличный матч. Самое главное – это три очка. Независимо от того, кто нам противостоит, мы всегда стремимся к трем очкам и продолжаем подниматься по турнирной таблице. Сегодня нам это удалось, и я очень счастлив.

Как я уже сказал, мы создали много моментов и знали, что получим еще больше. Все дело в вере, и после гола Фернандеша мы еще больше почувствовали поддержку фанатов.

Они гнали нас вперед, мы забили второй гол, и атмосфера была потрясающей», – сказал защитник «МЮ» в интервью клубному телевидению.

Гарначо после 2:1 с «Ман Сити»: «Манчестер – наш город. Рэшфорд – один из лучших в мире»

Тен Хаг о чемпионстве «МЮ»: «Фанаты могут мечтать, мы – нет. В нашей игре многое можно улучшить»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
Ответ Вечно Молодой
Шоу один из лучших в МЮ на данный момент
Так можно сказать и о Каземиро и о Решфорде .
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер Робот
Ответ Burel
как же тяжело без 30 дополнительных голов Роналду. С ним бы уже на 10 очков опережали Арсенал
Рон не нужен был, без него пылил бы ещё Эдисон на острие и с Санчо не было б психологических проблем.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мистер Робот
Шоу отличный пример для футболистов, переживших перелом ноги. Так прогрессировать, даже не верится…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Burel
как же тяжело без 30 дополнительных голов Роналду. С ним бы уже на 10 очков опережали Арсенал
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вечно Молодой
Шоу один из лучших в МЮ на данный момент
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Шов молорик
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий