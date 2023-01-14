Шоу о победе над «Сити»: «Мы это заслужили. Счастлив, что взяли 3 очка и продолжаем подниматься в таблице»
Люк Шоу поделился впечатлениями от победы над «Манчестер Сити».
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сити» в 20-м туре АПЛ со счетом 2:1.
«Мы очень рады, думаю, что мы заслужили победу. В первом тайме у нас было много моментов, когда-нибудь в другой день мы их используем. Я невероятно горжусь командой. Все, кто сегодня выходил на поле, отдали все силы.
Особенно горжусь теми, кто вышел на поле и повлиял на игру. Это огромная помощь, когда они готовы и могут оказать влияние.
Это был отличный матч. Самое главное – это три очка. Независимо от того, кто нам противостоит, мы всегда стремимся к трем очкам и продолжаем подниматься по турнирной таблице. Сегодня нам это удалось, и я очень счастлив.
Как я уже сказал, мы создали много моментов и знали, что получим еще больше. Все дело в вере, и после гола Фернандеша мы еще больше почувствовали поддержку фанатов.
Они гнали нас вперед, мы забили второй гол, и атмосфера была потрясающей», – сказал защитник «МЮ» в интервью клубному телевидению.
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