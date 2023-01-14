27 из 67 голов Рэшфорда в АПЛ стали победными – 40,3%. Это лучший показатель в истории турнира среди забивших 50+ мячей
Маркус Рэшфорд в очередной раз принес победу «Манчестер Юнайтед».
25-летний нападающий забил второй гол в матче 20-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1).
Таким образом, 27 из 67 голов англичанина в АПЛ являются победными (40,3%). Это наивысший показатель среди игроков, забивших 50 и больше мячей, в истории турнира.
Рэшфорд забил во всех 7 матчах за «МЮ» после ЧМ. У него 8 голов
Рэшфорд вернулся! Залечил травмы, кайфует от Тен Хага и готовится к новому рывку
Так продолжай и дальше!
Гол Сити в начале игры, когда 2-0 выиграли. Гол на 90-й Халлу в 16/17. А этом году сразу много победных голов. Арсенал, Вест Хэм, НФ, Волки, теперь Сити. Ещё вспоминается победный пенальти с ПСЖ на 90-й. Неплохо для игрока с деревянными коленями)