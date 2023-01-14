27 из 67 голов Рэшфорда в АПЛ стали победными – 40,3%. Это лучший показатель в истории турнира среди забивших 50+ мячей

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия рекорды Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд в очередной раз принес победу «Манчестер Юнайтед».

25-летний нападающий забил второй гол в матче 20-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1).

Таким образом, 27 из 67 голов англичанина в АПЛ являются победными (40,3%). Это наивысший показатель среди игроков, забивших 50 и больше мячей, в истории турнира.

Рэшфорд забил во всех 7 матчах за «МЮ» после ЧМ. У него 8 голов

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13 комментариев

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Nickolay Lyskov
Ответ Greenalem
Память подводит к 30 годам)
Ой, сколько Вам еще предстоит подобных открытий в ближайшие десятилетия )
0
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Greenalem
Ответ Nickolay Lyskov
Да и колени не деревянные, а каменные )
Память подводит к 30 годам)
+1
0
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Экспертное мнение
18 из 18 голов Роналду в АПЛ стали причиной падения в ЛЕ
+2
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+2
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iJoy
Ответ Direct free kick
25 лет и жалкие 67 голов в АПЛ, ой звязда
Напомни, пожалуйста, к какому возрасту ты забил 67 голов в АПЛ?
+4
0
+4
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Direct free kick
25 лет и жалкие 67 голов в АПЛ, ой звязда
0
-5
-5
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Street Fighter
Ответ Greenalem
Первый дубль в АПЛ Арсеналу сразу стал победным) Гол Сити в начале игры, когда 2-0 выиграли. Гол на 90-й Халлу в 16/17. А этом году сразу много победных голов. Арсенал, Вест Хэм, НФ, Волки, теперь Сити. Ещё вспоминается победный пенальти с ПСЖ на 90-й. Неплохо для игрока с деревянными коленями)
Гол Сити на Этихаде, когда Демичелиса на пятую точку посадил
+1
0
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инок
Рэшфорд при Тен Хаге стал настоящим лидером в атаке.
Так продолжай и дальше!
+3
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Nickolay Lyskov
Ответ Greenalem
Хотя нет, тогда Эррера победный забил)
Да и колени не деревянные, а каменные )
0
0
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Greenalem
Ответ Greenalem
Первый дубль в АПЛ Арсеналу сразу стал победным) Гол Сити в начале игры, когда 2-0 выиграли. Гол на 90-й Халлу в 16/17. А этом году сразу много победных голов. Арсенал, Вест Хэм, НФ, Волки, теперь Сити. Ещё вспоминается победный пенальти с ПСЖ на 90-й. Неплохо для игрока с деревянными коленями)
Хотя нет, тогда Эррера победный забил)
0
0
0
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Greenalem
Первый дубль в АПЛ Арсеналу сразу стал победным)
Гол Сити в начале игры, когда 2-0 выиграли. Гол на 90-й Халлу в 16/17. А этом году сразу много победных голов. Арсенал, Вест Хэм, НФ, Волки, теперь Сити. Ещё вспоминается победный пенальти с ПСЖ на 90-й. Неплохо для игрока с деревянными коленями)
0
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iJoy
Обожаю футбольную статистику последних лет 10 на любой случай: при прочих равных можно учитывать, кто быстрее забил хет-трик после 12 укусов комаров.
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ManUtd8082
Эрик Тен Хайзенберг у руля
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Нил Робертсон
Депутат в огне
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