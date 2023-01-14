27 из 67 голов Рэшфорда в АПЛ стали победными – 40,3%. Это лучший показатель в истории турнира среди забивших 50+ мячей

в очередной раз принес победу « ».

25-летний нападающий забил второй гол в матче 20-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1).

Таким образом, 27 из 67 голов англичанина в являются победными (40,3%). Это наивысший показатель среди игроков, забивших 50 и больше мячей, в истории турнира.

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