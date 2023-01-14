0:3 от «Брайтона» – крупнейшее поражение «Ливерпуля» в АПЛ за два года. В 2021-м уступили «Сити» 1:4

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Наполи Брайтон Футбол

«Ливерпуль» потерпел в АПЛ крупнейшее поражение почти за два года.

Команда Юргена Клоппа была разгромлена «Брайтоном» (0:3) в 20-м туре.

В последний раз «красные» проигрывали в чемпионате с разницей в три мяча 7 февраля 2021 года – «Манчестер Сити» (1:4) на своем поле.

Если рассматривать все турниры, последнее поражение в три мяча датируется 7 сентября 2022 года – тогда «Ливерпуль» проиграл «Наполи» (1:4) в Лиге чемпионов.

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25 комментариев

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5hxrb7mywu
Ответ Rjcnbr
Куда пропал Гений в очках, когда он так нужен
А был ли гений?Сомневаюсь
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Izokot
Ответ Darhan Kenzhalin
Чето не понял, а от Астон виллы 7:2 когда было?
Это был кубок.
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Арман Мартиросян
Ответ Darhan Kenzhalin
Чето не понял, а от Астон виллы 7:2 когда было?
Два года назад. Но поверь, даже тогда команда играла лучше, чем сегодня. Даже два гола родили, а Вилла половина голов забивал с отскоков.
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Jeicob Harlon
Ответ Пирс Морган
Ну и где был неуловимый египетский мститель?
Замуровали
+1
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andr d
Ответ Пирс Морган
Ну и где был неуловимый египетский мститель?
Невидимый египетский мститель
+1
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Арман Мартиросян
Ответ vladimir.kostrichko
Такой мрак был в сезонах 2011-13...
Сезон 14/15 тоже не далеко ушел.
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V Galperin
При Дзерби Брайтон стал напоминать МанСити в лучшие времена, сегодня Макалистер, Кайседо, Марч, Митома просто разрывали защиту Ливера, который мог получить значительно больше 3:0. Ну и главное даже запасные Брайтона выглядели лучше игроков Ливерпуля. Боюсь, что всю атакующую линию Брайтона скупят на корню богатые клубы.
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Darhan Kenzhalin
Ответ vladimir.kostrichko
Такой мрак был в сезонах 2011-13...
Чето не понял, а от Астон виллы 7:2 когда было?
+4
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+4
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atomio
Ответ Пирс Морган
Ну и где был неуловимый египетский мститель?
продлил контракт на большую ЗП и чилит
+3
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artembabich666
Пов: ты из аутсайдера лиги делаешь команду, которая после твоего ухода продолжает играть на уровне топ-клубов АПЛ, а потом диванные аналитики говорят, что просто у тебя игроки были хорошие.
+5
-1
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Rjcnbr
Куда пропал Гений в очках, когда он так нужен
0
0
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aseke
Худший матч Ливерпуля при Клоппе на моей памяти. Я понимаю - травмы. Но на поле же не дети играли. Позор.
+9
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Токсик
Ответ Heisenberg
Де Дзерби конечно топарь, странно что после Сассуоло ушел в Шахтер.
Мне кажется, что Брайтон на данном отрезке времени сама по себе добротная команда и без работы Де Дзерби
0
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kacnep
Позорный футбол, просто жуткий
+3
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Пирс Морган
Ну и где был неуловимый египетский мститель?
+7
-1
+6
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Конь Мюллера
Что глоры порта говорили про МЮ после первых 2 туров? С того момента МЮ только и делает, что унижает их: то в личной встрече их вздёрнул, а сейчас идёт от них с отрывом в 10 очков))бгггг
+4
-1
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Donald J. Trump
Ответ Heisenberg
Де Дзерби конечно топарь, странно что после Сассуоло ушел в Шахтер.
Так шанс поиграть в ЛЧ был. С Брайтоном такого не будет.
0
-2
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инок
У Ливерпуля просто отсутствует полузащита. Жаль команду.
+9
-2
+7
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v6vngyr2dh
Ответ Висита Эльмурзаев
Брайтон Поттера очень хорош. :D
Поттера там и след простыл. Де Дзерби рулит и лучше Поттера
+1
-1
0
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Donald J. Trump
Комментарий удален
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Enotaz24
Что то Ливерпуль и Сити лихорадит в этом сезоне
+3
0
+3
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vladimir.kostrichko
Ответ Арман Мартиросян
Это дно. Даже в 2020/2021 было не так плохо.
Такой мрак был в сезонах 2011-13...
+23
-1
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Висита Эльмурзаев
Брайтон Поттера очень хорош. :D
+1
-1
0
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Inside 88 LW
Хз Ливерпулю пора закупаться - тем более есть же средства.
Или же выпускать детей из академии - они лучше сыграют.
Полузащиты, защиты - нет просто на поле у Ливерпуля.
+19
-2
+17
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Арман Мартиросян
Это дно. Даже в 2020/2021 было не так плохо.
+12
-2
+10
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