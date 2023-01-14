0:3 от «Брайтона» – крупнейшее поражение «Ливерпуля» в АПЛ за два года. В 2021-м уступили «Сити» 1:4
«Ливерпуль» потерпел в АПЛ крупнейшее поражение почти за два года.
Команда Юргена Клоппа была разгромлена «Брайтоном» (0:3) в 20-м туре.
В последний раз «красные» проигрывали в чемпионате с разницей в три мяча 7 февраля 2021 года – «Манчестер Сити» (1:4) на своем поле.
Если рассматривать все турниры, последнее поражение в три мяча датируется 7 сентября 2022 года – тогда «Ливерпуль» проиграл «Наполи» (1:4) в Лиге чемпионов.
Или же выпускать детей из академии - они лучше сыграют.
Полузащиты, защиты - нет просто на поле у Ливерпуля.