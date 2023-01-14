0:3 от «Брайтона» – крупнейшее поражение «Ливерпуля» в АПЛ за два года. В 2021-м уступили «Сити» 1:4

«Ливерпуль» потерпел в крупнейшее поражение почти за два года.

Команда Юргена Клоппа была разгромлена « » (0:3) в 20-м туре.

В последний раз «красные» проигрывали в чемпионате с разницей в три мяча 7 февраля 2021 года – « » (1:4) на своем поле.

Если рассматривать все турниры, последнее поражение в три мяча датируется 7 сентября 2022 года – тогда « » проиграл « » (1:4) в Лиге чемпионов.