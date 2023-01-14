Лэмпард про 1:2 с «Саутгемптоном»: «Эвертон» не воспользовался моментами, неудачный день. Нужно взять на себя ответственность – мне в первую очередь»

Теги Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия Саутгемптон Футбол

Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (1:2) в 20-м туре АПЛ.

«Эвертон» продлил серию без побед до 9 матчей. Команда идет в зоне вылета.

«Нельзя сомневаться в отдаче. Была сложная игра – две команды, находящиеся не там, где хотелось бы, боролись между собой. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Так бывает. Это неудачный день.

Мы должны взять на себя ответственность, в первую очередь я. Мы должны действовать лучше.

В первом тайме мы были в порядке. Играли довольно прямолинейно и имели представление о том, что хотим сделать. Я говорил игрокам: «Это не большая тактическая игра, тут дело в том, чтобы держаться вместе и прикладывать усилия». Гол после перерыва изменил игру.

Когда берешься за эту работу, понимаешь ее характер. Я хочу сделать все правильно. Постараюсь сделать все, что в моих силах. В прошлом году мы пережили удивительные времена, когда все думали, что мы вылетим», – сказал тренер «Эвертона».

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8 комментариев

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dolia1989@icloud.com
Когда его уже уволят ( Болельщиков жалко
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Денис Аксентьев
Хороший игрок не значит хороший тренер
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Nurbek Jarylkhanov
Лэмпи очень слабый тренер. То во что играет Эвертон тяжело смотреть. 5/3/2:(
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GuruFutbola
Ждем диспетчера сити в челси
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Токсик
Суперфренки / суперрентбой с честью отправит ирисок в Чемпионшип
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Nickolay Lyskov
С одной стороны, проиграли последней команде лиги. Дома. С другой - проиграли соседу и главному конкуренту по турнирной таблице. Дома.
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Нил Робертсон
Нагиев снимай маску, мы тебя узнали
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Акира_1
Ну хотя бы Френки продержался дольше Джеррарда. 😄
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